评论：阿萨德与西方的失策

（德国之声中文网）过去20年来，阿萨德（Baschar al-Assad） 一直是叙利亚的统治者，想必他对自己的执政业绩还是相当满意的：2011年受"阿拉伯之春"影响而兴起的民主起义，在他残暴镇压之下很快得到平息，而紧随其后的叙利亚内战中，他在俄罗斯和伊朗强有力的军事支持下，也已经取得了实际上的胜利。阿萨德的军事对手控制的地区已经为数不多，兵力也只剩下一些极端伊斯兰主义的民兵武装。

这些民兵武装当中的一部分虽然还能得到土耳其方面的支援，但"伊斯兰国"及类似组织制造的一系列暴力事件，早已使西方观察家们产生了这样的印象，即"两害相权取其轻"，世俗派独裁者阿萨德虽然可恶，但极端穆斯林团伙毕竟更为糟糕。西方政府早已不再敦促阿萨德下台。叙利亚的民主派曾普遍被欧美看好，但现在他们已经彻底被边缘化了，在阿萨德看来，这无疑也是他的政绩之一。

同过去相比，阿萨德的统治地位现在似乎更为牢固，但这并不是俄罗斯和伊朗军事干预的后果，西方的失误也起到了推波助澜的作用。

本文作者Rainer Sollich

西方抛弃了叙利亚民众

特朗普领导下的美国，虽然其政策有时显得飘忽不定，但就总体而言，美国正在努力实现从中东地区的战略撤退，更何况美国国内事务繁杂，白宫也无暇他顾。而早在数年前，特朗普的前任奥巴马就已经使西方的叙利亚政策显得苍白无力而沦为笑柄。奥巴马曾对阿萨德发出威胁，宣称他一旦使用化学武器，美国将对叙利亚实施军事打击，但最终却毫无行动。

在叙利亚问题上，欧盟的努力一直局限在人道救援的范畴之内。除此之外，欧盟也努力避免叙利亚难民大量涌入欧洲的场面重演。为此目的，欧盟居然让并不完全值得信赖的土耳其充当欧洲大门守护者，对于希腊难民营内的人道悲剧也听之任之。现在关注当地局势的人已经变得越来越少，叙利亚人已经被西方所抛弃。

必须追究战争罪行

现在，这一局面终于有了出现转机的希望：欧盟成员国德国开始对叙利亚战争罪行嫌疑人进行法庭审理，无论是阿萨德的追随者，还是圣战民兵武装分子，都需要为其行为承担责任。对战争罪行进行司法审理值得称道，也非常重要。人们更希望，有朝一日也能够对海湾国家的诡秘角色以及土耳其对民兵武装提供支援的内幕展开详细的调查。

但是，谁应当为叙利亚战争的五十万死者，对平民、学校和医院的遭到狂轰乱炸承担主要政治责任呢？如果叙利亚有机会获得公平正义，那么找到这个责任人就会变得相当容易：这名头号战争罪行嫌疑人20年来一直把持着大马士革总统府，而他的同谋则分别来自莫斯科和德黑兰。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。