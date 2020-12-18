评论：阿富汗境内战争罪行——只是冰山一角

（德国之声中文网）这名澳大利亚士兵一只手貌似安抚地按住小男孩的头，另一只手则将一把血淋淋的匕首搁在他颈喉处，男孩惊恐至极，紧紧抓住一只羊羔。图片的下端是一行英语字，写着"别害怕，我们是为和平而来。"两人的脚下是澳大利亚和阿富汗的国旗。

这张显然是拼接成的图片被一名中国政府发言人发上了推特，影射令人发指的有关澳大利亚特种部队成员在阿富汗所犯战争罪行的报道。11月中旬以来，相关战争罪行的细节渐次曝光。这位发言人在推特上称，北京对澳大利亚军队的暴行极为震惊，予以最强烈谴责。堪培拉对此作出愤怒反应：澳总理旋即举行记者会。要求驱逐中国外交官、以此向北京发出明确信号的呼声高涨。有理由这么做吗？

双重标准抑或障眼法？

中国的这一双重道德标准很有代表性，而且绝对不令人惊讶。毕竟，多年来北京一直受到严重侵犯人权的指控，与此同时，当局就在全世界的眼前对维吾尔族人施行种族灭绝。对中国这样的威权政府，人们本就不会有别的期待。

本文作者Waslat Nasrat-Hazimi

然而，澳大利亚这样的一个西方国家政府却玩弄着更多的障眼手法：揪住中国的一次公关行动不放，转移人们对原本议题的注意力。这样，阿富汗人的生命再度成为政治利益的玩物，而没有得到该有的尊重。位于关注中心的应是阿富汗人民，而不是与他国的外交游戏。当然，在西方各国中，澳大利亚政府第一个公开承认在阿富汗犯有战争罪行，并计划经由法律途径加以调查，这值得欢迎。不过，我们可以相信，迄今的相关报道不过是在阿富汗实际上发生的、以及还将发生的事情的一些零星记录而已。

"反恐战争"中的恐怖？

共向阿富汗派遣过约2.6万士兵的澳大利亚在北约领导的国际驻阿军事使命中相对只占很小一部分。参与阿富汗军事使命的美国士兵前后达77.5万人，是最大的参与国。关塔那摩和阿布格莱布（监狱）便同这个国家的名字紧密相连。仅此一点，人们就不难想象，在阿富汗实际上都发生了什么。国际刑事法院首席检察官本苏达（Fatou Bensouda）多年搜集有关2003年阿富汗冲突以来可能犯下的战争罪行的信息。作为反应，美国对她个人实施制裁，禁止她入境。

与此相关，德国也并不光彩。2009年9月，德国联邦军上校克莱恩在昆都士（Kundus）下令轰炸两辆被盗油罐车，导致多达142名平民丧生。数十名阿富汗受害者家属起诉未获成功，相关调查程序无果而终。上周，作为德国最高法律机构的联邦宪法法院裁定，毋需向遗属支付赔偿金。此间，克莱恩上校甚至晋升为将军。

只是冰山一角

澳大利亚的调查的确是阿富汗战争中的破天荒之举。但我们可以相信，这最新的认知不过是冰山一角。直至我们了解到以"反恐战争"的名义所犯罪行的真正规模，将过去很多年。而且，即使到那一天，大多数犯罪行为也不会为人所知。

然而，如果西方各国政府到了现在也不强烈谴责战争罪行、不对之做自我批评式的反省、不向受害人遗属提供赔偿，那么，它们未来也将继续为中国那样的威权政府提供攻击口实。世界一强中国更注重经济剥削，而非军事参与。人民币比炸弹和酷刑更易赢得"民心"。若西方想继续享有可信度，掌握对何是何非的定义权，那么，它就该作出表率。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。