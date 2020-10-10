 评论：防疫广告粗鲁？柏林就是这样！ | 时事评论 | DW | 16.10.2020

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时事评论

评论：防疫广告粗鲁？柏林就是这样！

在柏林的防疫广告牌中，一位老太太对不戴口罩的人竖起中指，引发了广泛的争议。德国之声评论员James Jackson认为，德国人的幽默有时实在让人不敢恭维。

#berlingegencorona Kampagne Senat Berlin Maskenverweigerer (#berlingegencorona)

这幅防疫广告引起民众吐槽

DW.COM

德国一著名免疫学家在接受德国电视一台《今日新闻》栏目的访谈时表示，德国已处于染疫病例增长失控阶段，因此，“必需采取非常明确的措施 ”，或还能有所挽救。他建议更严格履行公民戴口罩义务。目前德国新冠疫情再次大规模爆发，单日新增病例连破历史记录，过去24小时之内新增已突破7000。

新冠病毒仍然肆虐。有人说德国对疫情控制比较好，但实际情况并非如此。本台记者图劳（Jens Thurau）认为，必须向民众说明情况，否则政府将失去最重要的东西，即公民的信任。

（德国之声中文网）柏林市政府参与制作的最新防疫广告让人大饱眼福：粗鄙不堪，推卸责任，把纳税人大量的钱财浪费在公关上。显然，比起在拥挤的酒吧里执行防疫法规，诅咒和责骂别人要容易得多。

不要误解我的意思，应该不给反对戴口罩的人好脸色看，但是柏林市政府的做法还是南辕北辙。邻居或者路人可以这样斥骂，但是一个在周三（10月14日）当日目睹了503例新增感染的地方政府不可以。在对市民竖中指之前，柏林市政府还有很多事情可做。何况，有些人不戴口罩也是因为健康原因。

平心而论，柏林在阻止新冠病毒传播方面表现出色。没有人搂搂抱抱，而且人们习惯于避开那些穿戴不当的公众活动，很多人还从口罩上找到时尚的感觉。政府部门为什么不能举一反三呢？

观看视频 01:19

疫情严峻 柏林夜生活面临危机

这还没有说到臭名昭著的秩序局（Ordnungsamt）——这个部门名称可以竞选“最德国”单词，必将天下无敌。该机构的工作人员整天忙得团团转，从控制街头艺人的音量到给违章停车开罚款单啥都要管。在这个危机时刻，为了公众利益，何不把他们训练成一支抗疫突击队，走上街头，拉起软塌塌的面罩，打开折叠尺，严格地测量人们的社交距离？

因为一个习惯动作，你就可能受到德国人的尖锐批评或者无礼反馈，有些人称之为“被德国”——无论是走路踩到自行车道，还是购物打包出错，都可能被陌生人耳提面命。可惜这类苛责只适用于生活琐事，而不能阻止已经造成全球100多万人死亡的新冠病毒的传播。

德国人的幽默

在柏林，耗资百万打造一个槽点满满的公关活动并不新鲜。今年夏天推出的活动 “我们就是柏林”（wirsindeinBerlin） "，嘲笑了这个城市的不同人群。还有声名狼藉的“柏林碎嘴”（Berliner Schnauze）：柏林人的确喜欢互相大声指责，但是并不会因此而伤害感情。在疫情期间，我对这种粗暴的方式也有点不太能容忍了，因为那样做势必唾沫横飞，谁知道会不会有病毒趁机落到你的脸上呢？

Volos 2018 | James Jackson (DW/P. Böll)

本文作者James Jackson

这让我想起第一次到这个遍地酒吧的城市的经历。当时，我有幸被邀请去参加一个私人派对。现场灯光有些昏暗。在舞池里跳了半个小时之后，一个熟人颇有些粗鲁地问我："你不太喜欢跳舞吧？" 我说我其实是酒吧常客，然后便得到这样的回复："哦，那么你只是不擅长跳舞而已。“

德国人确实很有幽默感。通常，他们的冷笑话讲得非常棒。其它笑话嘛，可能就会有些愚蠢和幼稚了。但是，时不时地，这些笑话更像是对人刻薄的借口，而不是逗人一乐的段子。

 

 

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