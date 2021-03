评论：金熊奖获奖电影“不只是黄片”

(德国之声中文网)罗马尼亚导演拉杜·裘德(Radu Jude)执导的《倒霉性爱,发狂黄片》(Bad Luck Banging or Loony Porn)斩获2021年柏林电影节金熊奖。裘德在记者会上表示:“我不认为这部片是一种挑衅。甚至连性爱场景都相当俗套。”

这部讽刺作品以一盘极为写实的素人性爱录像带作为开场,开头就下足了猛药。但裘德表示,这样的内容网络上比比皆是,人们无需为“合意性交”感到震惊;当今社会对偏见和仇恨的伪善作态才是真正的下流。

从性别歧视到法西斯主义:吹嘘各种形式的伪善



《倒霉性爱,发狂黄片》的主角是一名历史教师,由于她的性爱视频外流并在学校中传播,面临丢掉饭碗的危机。这部电影不仅仅是部“黄片”,它抨击了罗马尼亚社会的各个面向。



实验性的叙事手法首先带领观众来到罗马尼亚首都布加勒斯特的街头,采用的是纪录片式的观察顺序,街上多数人戴着口罩(顺带一提,这是今年竞赛单元中唯一将疫情融入叙事的电影),许多人处于爆发边缘,随时会无故破口大骂。镜头在突出罗马尼亚消费主义社会的细节上徘徊,例如媚俗的健身广告、SUV休旅车。



电影的第二章节呈现的是“轶事、标志和奇观组成的小词典”,以黑色幽默定义了与性别主义、贪腐、种族主义、反犹太主义和法西斯主义有关的词语,指代的内容包括罗马尼亚在大屠杀中的共犯关系。





本文作者Elizabeth Grenier





让-保罗·萨特(Jean-Paul Sartre)的金句“儿童是其父母的政治犯”也出现在这个章节的名词解析中。这句话更成为第三章节里,女教师在如庭审般的家长会上面对家长尖锐质问时贯穿章节的名言。

延续柏林电影节的政治性

此次竞赛单元的评审由六名曾赢得金熊奖的导演组成。柏林电影节被认为是三大国际电影节中最具政治意味的一个。此次的金熊奖得奖电影也延续了这个传统。



六位评审过去也以具政治批判性的作品擒获金熊奖。去年,伊朗异议导演拉素罗夫(Mohammad Rasoulof )凭借《无邪》(There Is No Evil)一片获奖,聚焦该国的死刑体制。那达夫·拉皮德(Nadav Lapid)则以电影《同义词》(Synonyms)斩获2019年金熊奖。这部政治讽刺电影讲述的是一名年轻的以色列人在退役后前往巴黎寻找身份认同。此前一年,罗马尼亚导演阿迪娜·平蒂列(Adina Pintilie)以实验性作品《不要碰我》(Touch Me Not)问鼎金熊奖。

2021年柏林电影节的大咖评委 穆罕默德•拉索罗夫(Mohammad Rasoulof) 拉索罗夫导演凭借电影《无邪》(There is No Evil)斩获2020年柏林国际电影节金熊奖,但是他却无法亲自领奖。这位伊朗导演被判刑入狱,并被禁止出国旅行。因此,拉索罗夫将在伊朗通过远程视频连线参加今年的柏林电影节。

2021年柏林电影节的大咖评委 那达夫•拉皮德(Nadav Lapid) 其余五位导演将相聚在柏林,一起观影及讨论。以色列导演拉皮德(Nadav Lapid)凭借他的第三部作品《同义词》(Synonyms)问鼎2019年金熊奖。这是一部半自传体剧情片,讲述了一个在巴黎的以色列裔人的身份挣扎故事。拉皮德曾担任洛迦诺和戛纳等国际电影节的评委。

2021年柏林电影节的大咖评委 阿迪娜•平蒂列(Adina Pintilie) 平蒂列导演的电影《不要碰我》(Touch Me Not)是一部结合了虚构情节与记录片、探索性和亲密关系的实验性作品。它在2018年的柏林电影节上引发争议,但是最终获得金熊奖。这位罗马尼亚导演也是一位经验丰富的电影策展人,还是布加勒斯特国际实验电影节的联合创始人。

2021年柏林电影节的大咖评委 伊尔蒂科•恩耶迪(IldikóEnyedi) 匈牙利导演恩耶迪的第八部作品《灵与肉》(On Body and Soul)斩获2017年金熊奖后,又获得了奥斯卡外语片奖的提名。恩耶迪在1992年就出任柏林电影节评委,此后担任过诸多国际电影节评委。

2021年柏林电影节的大咖评委 吉安弗兰科•罗西(Gianfranco Rosi) 罗西拍摄的纪录片《海上火焰》(Fire At Sea)讲述移民为到达欧洲而穿越地中海的艰难历程,问鼎2016年金熊奖后,又获得奥斯卡提名。在此之前,这位美籍意大利导演还拿下了威尼斯金狮奖,成为唯一一位在欧洲三大电影节中的摘获两项最高奖的纪录片导演。

2021年柏林电影节的大咖评委 亚斯米拉•日巴尼奇(Jasmila Zbanic) 这位波黑导演在2006年凭借《格巴维察》(Grbavica)获得了金熊奖。这部电影讲述了波黑战争期间塞尔维亚士兵对波斯尼亚妇女的系统性强奸及后果。她在2020年出品的新片《艾达怎么了?》(Quo Vadis,Aida? )已入围奥斯卡最佳外语片。今年,柏林电影节的六人评审团将首次不设主席。 作者: Elizabeth Grenier



评委的选择

此次角逐金熊奖的电影中,法国女导演瑟琳·席安玛(Céline Sciamma)的《小妈妈》(Petite Maman)以及格鲁吉亚导演科贝里泽(Alexandre Koberidze)执导的《当我们仰望天空时我们看到什么?》(What Do We See When We Look at the Sky?)都采用魔幻写实主义表现人物经历,但没有触及世界的晦暗状态。虽然这些作品得到许多影评人的青睐,却未获奖项肯定。



评委对《倒霉性爱,发狂黄片》的评价是“狂野、聪明且幼稚,几何又充满活力,恰到好处的失真。它冲击观者,引发分歧,没有留给任何人安全的余地”。评审团还补充说,该片“通过敲打,通过掀起决斗的挑战”激发我们的时代精神。至于观众是否也能接受这样的挑战,还有待观察。



德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道,以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。



© 2021年 德国之声版权声明:本文所有内容受到著作权法保护,如无德国之声特别授权,不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿,并受到刑事追究。