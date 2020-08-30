评论：重视那些反防疫示威者的声音

（德国之声中文网）对现行新冠措施是否恰当持怀疑态度，人们不必非得右倾或极端不可。为此，人们也不必将COVID-19新冠肺炎只说成是一种更严重的流感。人们所要做的只是，看一眼附带性伤害：停课还只是其中一个较小的问题。

谁又能确知，因延迟手术和预防检查导致了多少生活质量以致生命的长期损失？人们因家庭纠纷或孤独受到多大痛苦？更不消说人们的不安全感和害怕，他们当中也包括那些其经济存在并非直接而是抽象受威胁的人们，因为，一场严重的通货膨胀正渐渐逼近，原因是，世界经济总量在萎缩，而货币总量在增加。

谁劫掠了谁？

不论与他国比较有多温和，德国的新冠措施使众多领域濒临破产。个别企业自不用说。不只是直接受到影响的部门和领域每天都该对那一系列义务责任和禁止规定提出质疑。每一个做区别思考的人都有权这么做，--是的，他还应将此视为一种责任。

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然而，媒体和政治家们在有关上周六（8月31日）示威活动的报道和评论中却把焦点放在议会大厦前喧闹的那一小群极右人士，而不是澄清，这里，是谁劫掠了谁的集会。由此，他们不仅正中了纳粹和阴谋论运动"QAnon"信徒们的下怀，使其得到了仅从人数上讲也不该得到的更多关注；而且，他们也忽视了组织者们所提诉求的严肃性。

而组织者中毕竟不仅只是那些通常的"反对便是一切"的候选人，如众多德国质量媒体所报，这些人不过是想在公园里好好儿度过一天。一些德高望重的病毒学家、经济专家和法学家也早就对现行措施的意义、规模和俄合法性提出了质疑。

承认有过失

大流行瘟疫之初，联邦政府采取宁多勿少的做法，不论在政治上和人道上，这都可理解。毕竟，谁都不知道，冲着我们而来的到底是什么。而谁又愿对本来或可避免的成千上万人之死负责？

但此间已经清楚，迄今，日感染曲线峰值是在3月16日，也就是说，是在更严格的新冠防疫措施实施前数天，而不是按逻辑应在其后一至二星期。

从错误中学习

3月22日那天自然无人能知道，从这个角度看，联邦政府做出了过度反应。但现在，人们知道了。在德国电视二台的一次脱口秀上，北威州卫生部长劳曼（ Karl-Josef Laumann）间接承认了这一点。他说，"今天，政界不会再来一次3月份那样的停摆。"汉堡病毒学家施密特-哈纳斯特（Jonas Schmidt-Chanasit）点头赞同。

联邦议院议长朔伊布勒（Wolfgang Schäuble）强调，示威权是一大民主支柱，这当然很好。然而，这是不够的。他本应向示威者们的这一公开反馈致谢。为民主制计，政界和媒体无论如何该开始重视不同的声音啦。

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