评论："道德之国"不该有种族主义冠状病毒

（德国之声中文网）本周三（1月29日），一架飞往中国的汉莎客机座舱里突然一阵骚动：飞行途中，一名中国乘客开始剧烈咳嗽；此外，他自称两星期前曾在武汉呆过--那个目前因新型冠状病毒2019-nCov而被"封城"的千万人口城市。

周围乘客不安了。不过，机长保持冷静，继续飞行。最终，客机安全抵达目的地。机组人员和周围几排座位上的乘客马上被检测。数小时后，人们松了一口气：乘客对传染冠状病毒的怀疑未获证实。

警觉还是过度反应

有潜在致命性的这一病毒的疾速传播让世界各地的人们忐忑不安。经由铺天盖地的传媒报道，他们对潜在的危险高度警觉。然而，警觉和过度反应之间的界限常难区分：时下，咳嗽的亚洲人遭他人侧目，似乎他们毫无例外统统是新型冠状病毒的载体。已经有一名亚裔在法兰克福因为被指携带病毒受到种族主义攻击。

这些天，只要你"鼻子短"，并有些感冒，就常会被他人问道："嗯，你有那个中国病毒了？"这个"中国病毒"流行词实际上颠倒了作案者和受害者关系：与所有其它受这一疫情影响的国家相比，中国受灾程度最重，且正以史无前例的透明性做出一切努力，切断传染链。

中国人自己回避使用"武汉病毒"这一说法。因为，这一称呼使整座城市被株连。武汉人并非是疾病和惊恐万状的过度反应的起因；罪魁祸首乃是病毒，而该病毒本也可能在世界上的任何其它地方出现。在武汉，当局建议居民不要外出。为使疫情不再扩散，近千万居民显示出了严格的纪律性，毅然限制个人的自由行动。网传的视频上可以看到，入夜后，某住区居民互不碰面，而是打开窗户，通过大喇叭聊天。

病毒不认肤色

防止感染的最佳措施是经常洗手。首先是，此举有助于将风险减至最小程度。然而，绝对的安全是不存在的，尤其是在一个已相当全球化了的世界。在这个世界，除人员和商品外，病毒也全球跑。只因看上去像亚洲人便与其保持距离，并不能提供更多的安全。就新型冠状病毒而言，它不需要某国的签证；在入侵人体前，它也不会在乎人的肤色。

此时，人类需要的是团结。在我们尚不能准确划定病毒的来源地之前，无论是指责还是惊慌失措都无助于事，对所谓的中国人饮食或卫生习惯的种族主义指摘便更为不妥。根据到目前为止的认知，新冠状病毒并不比德国年年都出现的流感潮更危险。所以，让我们超越心理障碍，冷静、理智评估事态，由此提出审慎的行动建议。

顺便指出，在中文里，德意志联邦共和国简称"德国"--道德之国。

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