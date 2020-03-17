评论：遏制冠状病毒，只有这一手

（德国之声中文网）一周前，要是有人对我预告联邦总理本周一（3月16日）晚会作出何种宣布，我定会笑话他。在这个个人自由高于一切的现代德国实施这样的措施？难以想象！是的，它在中国可以奏效。或者，在伊朗或俄罗斯--在数十年来，人们习惯于国家管制的所有那些地方。但在这里，在欧洲？绝对不可能！

然而，这样的事情现在发生了。而它也完全恰当。因为，这些天，在德国及其邻国，感染数量简直就是爆炸式激增。无人愿面对意大利北部那样的情况。在那里，医生们就像在野战医院里那样作出决定：哪位患者还值得救治、必须放弃哪位患者，让其死去。

尚非人人明白

讲到这里，人们都是可以明白的。然而，这个信息要告诉人们的最核心的东西，很多人仍未了然。尽管上周四的默克尔总理新闻会以及上周五多名州长的新闻会已发出再清晰不过的信号，很多人，我认识的很多人，也因此感到害怕，但正如过去3天我从家中窗户望出去所看到的或许不具代表性的情形那样，官方警告的效果还远远不够：上周六，我的一位邻居照样去参加每两周一次的九柱戏，--在彬彬有礼的小团体中享受融融之乐；我所在的那条街坊的年轻人在周六和周日集体训练足球；自本周一学校停课以来，街上的气氛恰似暑假，不同的只是，因目前还没有哪个家庭出去度假，在外面共同玩耍的孩子数量更多。这些天，阳光明媚，暖暖和和。春天了么。

来自很多德国城镇的画面和报告相仿：周日，冰激淋咖啡店和动物园里满满是人；游乐场和公园、草地、森林里，人们尽兴享乐，似乎什么事都没发生过。人们对于将社交接触减少到最低程度的理解，显然与病毒学家们的设想全然不同。因此，既然对人们在自愿基础上的理性呼吁不奏效，则现在必须以禁令手段予以强制。

本文作者Felix Steiner

还会有更多禁令

联邦政府和各州政府的禁单里目前还有例外，因此，可以设想--不，肯定会是这样--未来几天，措施还会更严。人们只须看一眼法国、意大利或西班牙就明白了。在那里，已禁止人们外出；在超市买东西，每次只允许一定数量的人同时进入。这样的状况，我只是从父母和祖父母那里谈到战后最初年代时才听说过。

所有这些，无人愿意碰到，而即使出现这样的状况也只能在短期内有效。那么，让我们拿出点雄心吧：让我们试试看，在没有更多禁令的情况下取得成功，切实遵守现有的规定！是的，这些天，我们以限制个人自由付出了高昂代价，但是，若实施紧急状态，则所有那些因此失去经济来源的人将付出高得多的代价。而这样的时间越短，则受损的人数就会越少。

让我们拯救生命！

付出最高代价的则是被冠状病毒夺去生命的人们。他们虽主要是、但并非仅仅是老人和病人。每个人都可能罹难。这些天，大家多多顾及他人，可以拯救生命。因此：#FlattenTheCurve!（让曲线平缓！）

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