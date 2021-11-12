评论：通篇习近平，满满自信心

（德国之声中文网）在中共中央六中全会召开后的新闻会上，没有人提出任何"真正的"问题。一切显然都事先安排好，回答问题尽可照本宣科。在场的许多记者似乎也知道这不过是一场秀。一位美国记者在推特贴文中表示，许多记者在新闻会期间一直在浏览中国的购物网站。

300多名中国政治精英举行了为期四天的年度会议。观察家们尤为关注的有两点：全会将通过的盛赞共产党100年丰功伟绩的"历史性决议"有哪些内容；最重要的是，中国国家主席习近平会在这项决议中，从而在党的历史上扮演什么角色。

举行新闻发布会时，这项"历史性决议"的全文尚未公布，但习近平在其中的分量已显而易见。最后发表的全会公报中，习近平的名字总共被提到17次，是毛泽东的两倍多，邓小平的三倍多。前国家主席江泽民和胡锦涛只被提到一次。批评销声匿迹，党内反对派无影无踪。从这份公报来看，似乎没有什么能阻挡习近平明年获得第三个任期。

除了对习近平的溢美之词外，还有一点贯穿新闻会：满满的自信和绝不要外国指指点点的信念--在政治制度上，中国也不需要补课。比如西方的"选举民主"实际上只是富人的民主，因此"不是真正的民主"。

德国之声中文部主任Philipp Bilsky

有意思的是新闻发布会没有涉及的内容。除了驳斥外国对中国缺乏民主的批评外，对外国的指责有限，没有像习近平在7月庆祝中共成立100周年时那样，警告"某些国家"想"阻止中国的崛起"，也没有提到会让中国的批评者碰得头破血流的 "钢铁长城"。

目前中美之间最大的冲突甚至没有被提及：台湾。最近，围绕这个北京眼中"叛逆省份"的争端一直在升级。在美国总统拜登和中国国家主席习近平计划举行会议的前几天，这给人们带来了些许希望，即至少在目前，中国希望避免与美国发生对抗。

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