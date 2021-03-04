 评论：这不是德国战胜新冠的奋起之态 | 评论分析 | DW | 04.03.2021

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评论分析

评论：这不是德国战胜新冠的奋起之态

联邦政府总理和16个州的首脑们会晤至深夜，得出的结果让人失望。德国之声驻柏林记者Christoph Strack认为，德国的新冠政策依旧犹豫不决，而公民的耐心接近用尽

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一边是希望放宽，一边是染疫病例增加。在此背景下，德国联邦政府和各州政府长期来一直为如何最佳应对新冠危机绞尽脑汁。现在，有了一个新方案。 

3月3日，台湾向英国阿斯利康洽购的新冠疫苗部分送抵台湾，第一批为11.7万剂。阿斯利康疫苗在台湾被称为牛津AZ疫苗，价格便宜，存储较为简单，在包括德国在内的50多个国家获批。本周四，德国疫苗委员会也推荐在65岁以上者中施打阿斯利康疫苗。

（德国之声中文网）有过抗疫战中的这么多次协商后，大家都显得疲惫不堪。镜头前，依旧是例行公事般的感谢公民，拿出很多数字，以及很多的 "如果……那就……"。又一次缺乏发自内心、振奋人心的呼吁。历经9小时磋商，总理默克尔和来自巴伐利亚州和柏林州的联合主席——泽德（Markus Söder）和米勒Michael Müller）均显出一副疲倦样。仅仅一年，危机会议超过24次。

磋商的结果中，很多东西都未出预料：俗称的“停摆”进一步延长，暂时延至3月28日，即使会使越来越多的企业和个体户陷入危境，它也是必要的；数字还没有达到可以毫不亏心更多放宽的地步，何况临床试验显示传染性更强的变种病毒明显增多；有望放宽个别领域，例如户外美食、博物馆或小范围内零售业，这一点亦可预见；另外，为能传达某种宽松气氛，放弃35这一新染疫率界值，也在意料之中。至于此刻就这么做是否有意义，就另当别论了。

接种、接种、接种！

然而，所有这些步骤都不解决燃眉之急：疫苗接种依旧太少! 在美国，总统大胆宣布，所有公民将在5月底前接种疫苗；而在德国，经过近两个半月，才有5%的人口接种了疫苗。当然，他们多为特别受危险的老人。但是，尚处瘟疫肆虐初期，就出现 "疫苗积压 "现象，— 数百万剂疫苗无人问津，这就太让人惊讶了。它反映的是一种本质性问题。

Deutsche Welle Strack Christoph Portrait

本文作者Strack Christoph

图：本文作者

例如，接种速度：控制疫情，可以通过对日常生活的限制，也可以假手接种疫苗。尽可能多，尽可能快。一天24小时，一周七天，数字不变。圣诞节前，德国媒体和德国政界都欢呼第一批疫苗的到来。然后，在很长时间里，没有后续。现在，大家同意从4月开始让家庭医生参与疫苗接种。默克尔承认，尚有 "上升潜力"。

例如，战术性接种：在最紧急情况下，其它国家延长第一剂和第二剂接种的数周间隔时间。因为，目前已经清楚，间隔期可以长达数月，在此期间，接种者仍得到保护。而这时，更多人可以施打第一剂。有严谨的专家指出，如此，可挽救多达14000人的生命。在这一轮联席磋商中，默克尔和州长们到底还是同意了，依据生产商的规定 "最大限度地利用这一时段"。

例如，快速检测和自检：它们被视为实现逐步开放的关键。二月份时，联邦卫生部长施潘（Jens Spahn）宣布了3月1日可对所有人免费实施快速检测的战略。迄今，什么都没发生。后来，人们寄望于3月8日。毕竟，施潘部长在1月中旬就许诺所有人都能获得快速检测机会。眼下，大型超市加入了进来。或许从本周末开始，人们就可在德国的超市里买到自检用具了。聊胜于无吧。

令人失望的决定

现在的这一无以复加的拖延只是一连串令人失望的、不恰当决定的又一个阶段而已。居家办公便是一个先例。一直以来，包括总理在内，政界都对其赞誉有加。然而，只是在1月27日《新冠防疫工作保护法规》生效后，雇主才不得不尽可能提供在家工作的机会。这听起来是小事一桩，但数千万德国人已有几个月本可居家办公，但仍不得不去公司办公室。在多个场合，总理本人就像在教堂一样，只是发出虔诚的呼吁。直至今天，雇主依然没有尽可能安排雇员居家工作的责任，—— 即使这将进一步降低感染率。

新冠疫情爆发开始一年后，有一点好像清楚了：在这次危机中，德国人很能算计，很会说 "如果……，那就……"。然而，这不是目前最要紧的事情。重要的是 "接种、接种、接种"。尽可能多，一天２４小时、一周七天；重要的是 "检测、检测、检测"，以了解尽可能多的情况、阻止出现任何新的数字爆炸、多实现一些正常化。

但决策者--这适用于联邦和州政府--不再能传达出抗击新冠瘟疫所所需的战斗精神。更糟的是，决策者们的行动正危及尚存的精神——首先是耐心。这不是奋起之态。

 

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