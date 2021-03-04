评论：这不是德国战胜新冠的奋起之态

（德国之声中文网）有过抗疫战中的这么多次协商后，大家都显得疲惫不堪。镜头前，依旧是例行公事般的感谢公民，拿出很多数字，以及很多的 "如果……那就……"。又一次缺乏发自内心、振奋人心的呼吁。历经9小时磋商，总理默克尔和来自巴伐利亚州和柏林州的联合主席——泽德（Markus Söder）和米勒Michael Müller）均显出一副疲倦样。仅仅一年，危机会议超过24次。

磋商的结果中，很多东西都未出预料：俗称的“停摆”进一步延长，暂时延至3月28日，即使会使越来越多的企业和个体户陷入危境，它也是必要的；数字还没有达到可以毫不亏心更多放宽的地步，何况临床试验显示传染性更强的变种病毒明显增多；有望放宽个别领域，例如户外美食、博物馆或小范围内零售业，这一点亦可预见；另外，为能传达某种宽松气氛，放弃35这一新染疫率界值，也在意料之中。至于此刻就这么做是否有意义，就另当别论了。

接种、接种、接种！

然而，所有这些步骤都不解决燃眉之急：疫苗接种依旧太少! 在美国，总统大胆宣布，所有公民将在5月底前接种疫苗；而在德国，经过近两个半月，才有5%的人口接种了疫苗。当然，他们多为特别受危险的老人。但是，尚处瘟疫肆虐初期，就出现 "疫苗积压 "现象，— 数百万剂疫苗无人问津，这就太让人惊讶了。它反映的是一种本质性问题。

本文作者Strack Christoph

图：本文作者

例如，接种速度：控制疫情，可以通过对日常生活的限制，也可以假手接种疫苗。尽可能多，尽可能快。一天24小时，一周七天，数字不变。圣诞节前，德国媒体和德国政界都欢呼第一批疫苗的到来。然后，在很长时间里，没有后续。现在，大家同意从4月开始让家庭医生参与疫苗接种。默克尔承认，尚有 "上升潜力"。

例如，战术性接种：在最紧急情况下，其它国家延长第一剂和第二剂接种的数周间隔时间。因为，目前已经清楚，间隔期可以长达数月，在此期间，接种者仍得到保护。而这时，更多人可以施打第一剂。有严谨的专家指出，如此，可挽救多达14000人的生命。在这一轮联席磋商中，默克尔和州长们到底还是同意了，依据生产商的规定 "最大限度地利用这一时段"。

例如，快速检测和自检：它们被视为实现逐步开放的关键。二月份时，联邦卫生部长施潘（Jens Spahn）宣布了3月1日可对所有人免费实施快速检测的战略。迄今，什么都没发生。后来，人们寄望于3月8日。毕竟，施潘部长在1月中旬就许诺所有人都能获得快速检测机会。眼下，大型超市加入了进来。或许从本周末开始，人们就可在德国的超市里买到自检用具了。聊胜于无吧。

令人失望的决定

现在的这一无以复加的拖延只是一连串令人失望的、不恰当决定的又一个阶段而已。居家办公便是一个先例。一直以来，包括总理在内，政界都对其赞誉有加。然而，只是在1月27日《新冠防疫工作保护法规》生效后，雇主才不得不尽可能提供在家工作的机会。这听起来是小事一桩，但数千万德国人已有几个月本可居家办公，但仍不得不去公司办公室。在多个场合，总理本人就像在教堂一样，只是发出虔诚的呼吁。直至今天，雇主依然没有尽可能安排雇员居家工作的责任，—— 即使这将进一步降低感染率。

新冠疫情爆发开始一年后，有一点好像清楚了：在这次危机中，德国人很能算计，很会说 "如果……，那就……"。然而，这不是目前最要紧的事情。重要的是 "接种、接种、接种"。尽可能多，一天２４小时、一周七天；重要的是 "检测、检测、检测"，以了解尽可能多的情况、阻止出现任何新的数字爆炸、多实现一些正常化。

但决策者--这适用于联邦和州政府--不再能传达出抗击新冠瘟疫所所需的战斗精神。更糟的是，决策者们的行动正危及尚存的精神——首先是耐心。这不是奋起之态。

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