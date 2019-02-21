评论：运动场上的性暴力无关体育

（德国之声中文网）人们大呼小叫：德国体育组织和团体内以青少年为对象的性暴力之多可能不亚于教会。性侵儿童现象处理委员会主席昂德雷森（Sabine Andresen）的这一估计令社会震惊。而迄今，公众们尚一直震惊于教会相关丑闻的规模。

如果人们一开始就正视问题的关键，正视其结构，而不是听信所谓的特殊性，所谓性侵只发生在某些特定领域的说法，那么，本不会有这样的惊呼。在天主教会里，性侵现象亦并非首先来自禁欲戒规。在体育领域，相关问题也不在于因为身体接触、搭手，以及那众多志愿者，没人设想他们会起邪念。所有这些都可能为性侵提供了方便，但究其根本，无论如何都是权力结构在其中起了决定性作用：从属关系、透明性失缺、尤其是他人之视而不见。

预防方案早已有之

以体育爱好者为对象的性暴力规模巨大，这一现象得到了研究结果的证实：每三个专业运动员中就有一个成为性侵对象：其中，女运动员遭性侵比例更高。这与对总人口中情况的调查结果相符。9万个体育组织和团体的约700万从事体育的青少年中的情况亦可能大体相当。

德国断非世外桃源：在英国青少年足球和美国体操联合会内多年前就曾爆出性暴力丑闻。

在专设的咨询点、有关性侵儿童犯罪问题的独立专员、处理委员会和其他机构和人士那里，这一问题早已受到重视。比如，有关方面与德国奥林匹克体育联合会和州级体育联合会签署有保护青少年协定。对体育领域性侵现象的规模及预防措施已有研究报告。

评论作者Beate Hinrichs

我们大家都责无旁贷

必须对体育组织猛击一掌：只有一半组织认为有必要采取预防措施，而且主要还是那些女性担任负责人的组织。而这一现象也与社会的总体行为相符：一直还是（决非只是，但主要是）女性感觉要对防范性暴力负责。自然，女性更频繁受到性侵；然而，致力于儿童保护事业的男士也提供了正面的榜样。这也是一种暴力预防措施。

为能让儿童保护在体育组织、教会、青少年俱乐部、学校和其它众多机构内深深扎根，必须将相关议题纳入教练员、辅导员、教育工作者、社会工作者们的培训大纲。所有这些机构都应积极行动，制定出个性化的、行之有效的预防方案。在这方面，体育组织目前大大落伍；然而，相关知识并不缺少，只需拿来用便是。

成年成员必须平等对待男女青少年成员，必须倾听当事人的陈述、承认他们的痛苦；必须调查处理相关事件，负起责任。

为此需秉持一种立场：性暴力不是一种个别现象。是的，在我们这里也可能发生性暴力。我们必须正视这一问题。

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