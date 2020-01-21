评论：达沃斯呼吁行动

（德国之声中文网）我们已经说得太多，让我们终于采取行动吧。世界经济论坛历时五十载，从来没有像今年这样，如此公开、透彻地直面问题。年轻的与会者形容地球已经燃烧，救火迫在眉睫。

位居高位者终于感受到压力，了解社会底层因为气候变化、社会不公正和教育匮乏而深受其苦。城市、国家、银行、养老基金和全部产业都在开始反思。

世界经济论坛创始人施瓦布（Klaus Schwab）并非以姿态激进而为人所知，但是他向数百名与会者发出一封个人紧急呼吁信，其中包括各大公司代表，要求他们承诺至迟在2050年实现二氧化碳零排放。

德国之声副主编Manuela Kasper-Claridge

不积跬步，无以至千里

施瓦布呼吁各方采取具体措施。连长期以来否认气候变化的美国总统特朗普也作出回应，表示美国将加入1t.org倡议。根据该倡议，全球将在未来十年种植万亿棵新树。有人可能会认为这个计划虚有其表，因为万亿新树也不能拯救气候，但是勿以善小而不为，这是一盘很大的棋。

目标指向实现更多的可持续性发展，停止浪费宝贵的资源。正如德国总理默克尔在达沃斯所言："气候保护事关生死存亡。"她以此呼应了年轻的气候活动家通贝里（Greta Thunberg）的警告。

在今年的达沃斯，商界领袖们对此类警告的反应出奇地谦逊。他们在说："是的，我们听到了您的声音。是的，我们愿意采取行动。"

范式转变，终致惊人成就

全球最大的资产管理公司贝莱德（BlackRock）宣布了重大的战略转变，称其将不再投资于对生态留下负面影响的公司。美国软件巨头微软和德国工业巨擘西门子都表示，他们希望到2030年实现"气候中立"。

此外，瑞士跨国食品巨头雀巢公司（Nestle）表示，将投资20亿美元（18亿欧元）用于环保好友型包装。企业高管们已然醒悟，这些投入适得其所。归根结底，如果我们的星球支离破碎，人们失去生存所依，世上将没有赢家。

可持续性发展对人类未来至关重--达沃斯的权贵们终于了然于心。这是今年达沃斯聚会的惊人成就。