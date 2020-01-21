评论：达沃斯呼吁行动

年年达沃斯，今年大不同。德国之声副主编Manuela Kasper-Claridge发现，商界领袖们积极响应呼吁，承诺为可持续性发展进行重大战略转变。
（德国之声中文网）我们已经说得太多，让我们终于采取行动吧。世界经济论坛历时五十载，从来没有像今年这样，如此公开、透彻地直面问题。年轻的与会者形容地球已经燃烧，救火迫在眉睫。
位居高位者终于感受到压力，了解社会底层因为气候变化、社会不公正和教育匮乏而深受其苦。城市、国家、银行、养老基金和全部产业都在开始反思。
世界经济论坛创始人施瓦布（Klaus Schwab）并非以姿态激进而为人所知，但是他向数百名与会者发出一封个人紧急呼吁信，其中包括各大公司代表，要求他们承诺至迟在2050年实现二氧化碳零排放。
不积跬步，无以至千里
施瓦布呼吁各方采取具体措施。连长期以来否认气候变化的美国总统特朗普也作出回应，表示美国将加入1t.org倡议。根据该倡议，全球将在未来十年种植万亿棵新树。有人可能会认为这个计划虚有其表，因为万亿新树也不能拯救气候，但是勿以善小而不为，这是一盘很大的棋。
目标指向实现更多的可持续性发展，停止浪费宝贵的资源。正如德国总理默克尔在达沃斯所言："气候保护事关生死存亡。"她以此呼应了年轻的气候活动家通贝里（Greta Thunberg）的警告。
在今年的达沃斯，商界领袖们对此类警告的反应出奇地谦逊。他们在说："是的，我们听到了您的声音。是的，我们愿意采取行动。"
范式转变，终致惊人成就
全球最大的资产管理公司贝莱德（BlackRock）宣布了重大的战略转变，称其将不再投资于对生态留下负面影响的公司。美国软件巨头微软和德国工业巨擘西门子都表示，他们希望到2030年实现"气候中立"。
此外，瑞士跨国食品巨头雀巢公司（Nestle）表示，将投资20亿美元（18亿欧元）用于环保好友型包装。企业高管们已然醒悟，这些投入适得其所。归根结底，如果我们的星球支离破碎，人们失去生存所依，世上将没有赢家。
可持续性发展对人类未来至关重--达沃斯的权贵们终于了然于心。这是今年达沃斯聚会的惊人成就。
瑞典16岁气候少女通贝里去年在联合国气候峰会冷眼看着特朗普后，两人将在世界经济论坛达沃斯年会再次碰头。曾嘲笑通贝里有情绪管理问题的特朗普这次会如何回应坚持不懈的气候少女。 (21.01.2020)