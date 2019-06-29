评论：达成交易的是欧盟而非特朗普

（德国之声中文网）在违逆美国旨意的情况下， 维护世界贸易仍然可能。欧洲联盟和南美共同市场4国之间达成的自贸协定向美国总统特朗普表明，他的路线是错的。就在整个世界着力于减少贸易壁垒、开拓市场之时，特朗普却以关税为手段，与世隔绝。在大阪G20峰会上，这位执意走一国单干之路的总统表明，他无意放弃惩罚性关税。关税成了他木槌外交的钟爱工具。

现在，这一工具还有效，因为，美国经济强大，尚能承受实际上由美国消费者买单的进口重税。然而，如果有朝一日景气降温，情况便会幡然改变。国际货币基金组织已警告世界经济会走下坡路：行将构筑的关税墙会很快产生负面影响。G20峰会期间，欧盟和南美共同市场反其道而行之。谈判近20年后，双方终于达成协议，从而显示出，国际合作虽不能一蹴而就，但在特朗普时代、在违逆美国政府意愿的背景下，依旧可能。

欧盟作出表率

德国之声评论员Bernd Riegert

随着欧洲与南美之间达成自贸协定，全球最大市场应运而生。迄今，这一标签属于今年年初成为显示的欧盟和日本之间自贸区。事涉世界贸易，欧洲是并将继续是先锋。欧盟已签署了70个贸易协定。本周日下一个将问世：与越南之间的自贸协定。而美国总统特朗普正又在威胁惩罚该国。

当然， 与南美共同市场的自贸协定还远未生效。她还需被批准。尤其是在肉类出口和环保条件方面，批评之声已经响成一片。很多东西还需要争议。最后将出现一个妥协文本。同加拿大或非洲国家的其它自贸协定也有不足和不利之处，但其原则依然没错：贸易、交换、合作，而不是民族主义、孤立主义和贸易战争。

给特朗普的一个信息

在日本的G20峰会上，美国再度试图对世贸组织砍斧头，拒绝提名该组织仲裁法庭法官。美国政府鼓吹改革世贸组织，要使其主要服务于美国利益。这不会成功。只有当所有成员都遵守同样规则，世贸组织方有意义。不仅美国，中国和俄罗斯等国家也倾向于贸易保护主义，即保护本国企业不受竞争。如果世贸组织要改革、全球贸易要扩大，就必须制止这种倾向。可惜，尽管口头表态不少，20国集团未能在这方面有所进展，

欧盟和南美共同市场恰在G20峰会期间达成自贸协定，这是一个好消息。迄今，美国未能按特朗普的做法与某个较大的经济伙伴达成重要"交易"。与最重要贸易伙伴欧洲，一切都止步不前。这一点必须改变。对把白宫扩建成世界主要关税局的特朗普的一个信息就是："Make trade great again!"（让贸易重新伟大！）

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