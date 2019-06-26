评论：踮脚趟过地雷阵

(德国之声中文网) "百说不如一做"。美国总统如此轻巧地就逾越了看上去几乎不可逾越的障碍，这真是令人惊叹。特朗普突然又给朝鲜问题注入了新的动力。此前，特朗普发推特说，鉴于自己已经在附近的日本参加G20峰会，要是金正恩也有兴趣，双方可以见个面；既然大家都方便，为什么不呢？

金正恩当然笑纳了这份好意。毕竟，特朗普与金正恩之间曾经号称如此亲密的关系，在失败的河内峰会后，明显降温。金正恩还又试射了几枚导弹，以重新引发外界的关注。

"我能过来吗？"

所以，他们就在板门店见了面。这是两边士兵紧张对峙的地方，象征着这场陷入僵局的冲突的荒谬性。

偏偏在这里，特朗普在与金正恩见面时，丝毫不考虑历史背景地问道，"我能过来一小会吗？"明显有些吃惊的金正恩回答说，这将是莫大的荣幸。于是，历史上首次有一名美国总统踏上了朝鲜的国土。

就是这么简单，一点都不隆重。它传递出了一个简单的信号：不要再三考虑，直接赶快行动。要是一名民主党的美国总统这么做，一定会遭到国内保守派的猛烈攻击：怎么可以在没有事先妥协的情况下给这样一个独裁政权增光添彩呢？叛徒！

充满希望的对话平台

但是，特朗普就这么做了。他让所有人吃惊，也给这场持续了几十年的对立局面注入了新的动力。特朗普刚上台时，就曾经不带预设立场地表示，原则上愿意与金正恩进行会谈。为什么不呢？当然，在新加坡的首次会晤上，他的称兄道弟有点过火，他的"好兄弟"金正恩依然是一个不可预测的暴君，但是特朗普至少建立起了一个充满希望的对话平台。

相应地，随后在韩国一侧进行的会谈也在欢快的气氛中进展顺利。韩国总统文在寅也有幸重新加入了这场棋局。他在幕后一直在努力不让微弱的对话希望破灭。

三国领导人达成了共识，今后一段时间内将在工作层面上建立起一套模式，从而让陷入僵局的谈判得以继续、争议重重的问题能够解决。他们对外宣示的目标依然是：半岛彻底无核化、朝鲜与美国及其盟国签署最终的和平条约。

制裁仍有效

但是，严厉的制裁措施依然全面有效，其目的是保持对朝鲜的足够压力，迫使平壤具有实质性的对话意愿。特朗普也许看上去有些无知，但是他却明白他想达成怎样的协议。美国总统还对有些吃惊的好朋友金正恩说，如果他有时间有兴趣，尽可以来华盛顿访问。

这一切都听上去非常简单：两位大男孩先相互认识，然后标明各自的领地。等到他们相互了解、相互喜欢，问题也就解决了。

但是，这一切又没有那么简单。看上去有些吃惊的金正恩，在过去几个月中非常巧妙地改善了自己的谈判地位。他明白，最有意愿达成和平的人是韩国总统，文在寅也将会向朝鲜释出巨大的善意。金正恩还争取到了重要的战略性支持，不仅仅来自俄罗斯总统普京，更是来自于朝鲜的保护伞中国。他多次前往北京会晤习近平，还成功地让习近平这位当今全球政治第二号人物在G20峰会前夕对朝鲜进行了国事访问。

宣示性地与中国肩并肩

在这场宣示性的并肩中，习近平不仅仅向困境中的朝鲜许诺予支持，还呼吁特朗普重新与金正恩展开对话。毕竟，中美两国之间的贸易冲突已经给双方乃至全球经济造成了巨大的麻烦，北京可不想在自家隔壁再面临一场新的冲突。

出尔反尔、不可预测的特朗普进场让全世界屏息，而在朝鲜问题上，他却通过非常规手段，在短短几个月时间内实现了超越过去几十年的成就。要是最终能形成一份实实在在、能够给整个地区带来和平的协议，那么这位备受指责的美国总统，至少也应该为此受到国际上的认可。为了让这个世界变得更好，有时也确实需要采取一些非常规手段。"百说不如一做。"

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