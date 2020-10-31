评论：跨大西洋浪漫主义的终结

（德国之声中文网）欧盟领导人惊恐地注视着美国正在发生的事件。享有现代民主摇篮美誉的美国正在摇摇欲坠。计票还在进行，现任总统特朗普已经宣布胜选，并在没有证据的情况下指责对手舞弊。一些观察家警告说，这是一场宪法危机。许多人无法理解，为什么这么多美国人会投票支持特朗普连任。

欧盟国家许多人感到失望--有些人甚至可以说是被冒犯了--并对他们跨大西洋伙伴的未来深感疑虑。在过去四年里，它那曾经令人熟悉的行止变得越来越摇摆和费解。很多人本来很高兴看到这场选举毫无悬念，特朗普被打得落花流水。拜登胜选将使人们迅速重拾信任。至少，在德国、法国和西班牙，政界如此期待。

这次选举表明，把美国理想化毫无意义。一些美国人把这个国家描述为 "一座山上的闪亮城市"，这种对国家观念的浪漫化已经时过境迁。奥巴马总统时期已然如此，拜登上台也不会改变。

从来都是"美国优先"

美国向来都采用务实外交，其外交政策的关键考量是，该伙伴关系是否有利于美国的利益。

德国之声评论员Alexandra von Nahmen

诚然，基于共同的过去和价值观，欧盟和美国之间存在一种特殊的纽带。但是，美国领导人在对待伙伴关系时，更多的往往是冷静的成本-效益分析。

在奥巴马的领导下，美国开始将注意力从欧盟转移到太平洋沿岸国家。在将来，与中国的竞争将继续让美国领导人念兹在兹。美国将不再扮演 "世界警察"。"购买美国货 "和 "雇佣美国人 "仍将是流行的口号。即使拜登胜出，他对欧洲各国的要求也将与前任相差无几。

现实的伙伴关系

欧盟领导人越早接受这一点越好。更好的是，布鲁塞尔能制定处理这一问题的战略。坦率地说，欧盟还没有接地气的战略自主的目标。但是，除了发挥更大的地缘政治作用，承担更多自身安全责任，它别无选择。

当然，欧盟离不开美国，双方互利互惠。但是，欧盟内部必须要有更多的自信。美国可能代表着卓越的军事能力、硅谷科技和无限自由。但是，它也代表着不平等、不加约束的经济和放任的资本主义。

继续热爱美国的某些方面、赞赏它的历史和乐观精神并没有错。但是，如果政治人物在与美国打交道时拥有更多的信心和策略，减少对白宫及其主人的关注，对欧盟更有裨益。



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