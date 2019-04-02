评论：足协主席辞职 无人为之惋惜

（德国之声中文网）当年他是何等的雄心勃勃。2016年4月15日，格林德尔（Reinhard Grindel）当选德国足协主席后，德国之声是第一家采访他的媒体。而记者提出的第一个问题就是，他想当一名怎样的足协主席。格林德尔的回答也像他往常一样，颇有故弄玄虚的官场味道："肯定要围绕如何吸取2016年世界杯惨败的教训，为此目的，要建立一套响应行政体制，以便使监控机制能更好发挥作用，并增强透明度和开放度。"鉴于当时因卷入腐败丑闻，德国足协以主席尼尔斯巴赫为首的一众官员刚刚引咎辞职，格林德尔有关"增加透明度和开放度"的承诺，当然令德国球迷们为之一振。而格林德尔最终黯然离场，也恰恰是因为他没有履行这一承诺。

表面看来，4月2日格林德尔宣布辞职是因为他收受了一只手表。向德国足协最高领导人赠送这只手表的是乌克兰的一名体育官员，据说手表价值六千欧元。位于多特蒙德的德国足球博物馆会不会展出这只手表呢？ 想必不会。这无疑有些遗憾，毕竟这样一个展品能够很有趣的反映出德国足坛的重重矛盾。格林德尔也以这只手表作为他辞职的理由："我收取手表这一不大光彩的行为，让人们对足球界的偏见得到了证实，对此我郑重表达歉意。"布拉特下台是因为来路不明的百万捐款，尼尔斯巴赫辞职是因为申办2006年世界杯举办权时的一系列作弊行为，而格林德尔下台仅仅是因为一只手表？不，事情绝非如此简单！

申办欧锦赛成功 口碑却差强人意

格林德尔是接受贵重礼物完全是出于"礼貌"。但礼物本身显然只是压倒骆驼的最后一根稻草而已。过去几周以来，格林德尔在德国足协内部已经落到众叛亲离的地步。而德国各大足球俱乐部历来最对这位来自政界的足协主席缺乏认同感，而球迷们更是对他毫无好感可言。因此他的辞职，恐怕不会引起任何人的惋惜。

德国之声体育评论员Joscha Weber

换个角度来看，格林德尔落得这般地步，也确实令人惊奇：毕竟在他的领导下，德国足协赢得了2024年欧洲足球锦标赛的主办权。对于任何足协高官来说，这都是一个梦寐以求的政绩。此外，格林德尔治下的德国足协会员人数超过七百万之多，雄踞世界榜首，又新进签署了一系列赞助商协定，足协财政状况可谓前所未有得好。但德国足球界为何不再支持格林德尔了呢？道理很简单，因为他的言谈举止令人失望。

中断采访、忽悠球迷 - 格林德尔太缺乏政治敏感度

一次同球迷的对话活动中，格林德尔一直在玩弄手机。在足协内部会议上，格林德尔容不得任何不同意见。一次接受德国之声专访时，格林德尔居然中途离场。沟通交流和政治嗅觉本来应当是记者出身又当过联邦议员的格林德尔的专长，却偏偏是他的弱项。2018年世界杯前为国家队主教练勒夫续签合同、粗暴处理土耳其裔球员厄扎尔、以及为德国足协媒体公司董事会为数不多的几次例会竟收取高达七万八千欧元劳务费，格林德尔的所作所为简直令人匪夷所思。如果格林德尔现在也辞去国际足协理事以及欧洲足协董事等官职，才不失为明智之举。他现在应当做的，就是积极配合对其违规行为的调查。是时候提高德国足坛透明度和开放度了。

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