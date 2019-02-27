评论：象征政治无法换来永久和平

（德国之声中文网）朝鲜领导人金正恩与美国总统特朗普在越南举行的令人兴奋的双边会谈无果而终。会谈前已有迹象表明，两人间的戏剧性会晤及其象征政治不会带来任何结果。结局确实如此。

此外，几乎再没有比这两国之间更加不同的国情了：谈判双方自70年代以来一直是不共戴天的死敌。一个是共产主义，另一个是资本主义; 一个极端贫困，另一个发达富足; 一个实行专制统治，另一个对许多人来说是自由和民主的象征; 一个不惜一切代价一心想成为核国家，另一个现在已经拥有全球最大的核武库。

出于内政需要

两个完全对立国家的领导人之所以能举行会晤，主要是出于内政的需要。年轻的金正恩希望向其追随者表明, 他可以迫使 "资本主义死敌" 在平等的基础上举行直接会谈。凭借其不畏惧紧张局势升级的冒险策略, 这位年轻的政治家得以安抚其党内强硬派和军队，并扩大自己的权力。

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而特朗普目前面临着完全不同的问题。在与金正恩会晤的第一天, 这位美国总统的前律师科恩（Michael Cohen）在美国国会就特朗普与俄罗斯的商业关系发表了讲话。美国俄罗斯问题调查员罗伯特·穆勒（Russlandermittler Robert Mueller）也将于本月晚些时候提交最终调查报告, 其内容包括澄清特朗普是否因俄罗斯而受到敲诈, 以及他是否阻碍了相关的司法调查等问题。面对这一威胁, 外交上的成功至少具有一定的意义。

回避核心问题

尽管如此，特朗普仍然会将与死敌的会晤说成是 "伟大的会面" 。然而朝鲜和美国是否真心致力于达成和平条约，在第二次峰会之后，仍不清楚。

金正恩已经通过国家宣传机器传出信息： 美国正面临经济崩溃, 朝鲜从军事上迫使华盛顿屈服, 伟大领袖金正恩将为全世界实现持久和平指明道路。

然而这一切都避开了朝鲜半岛核冲突这一核心问题。 要想在亚太地区建立起一个可靠的安全架构, 就必须详细制定具体的无核化条款，这才是问题的关键。

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邻国的参与

然而，没有邻国的参与就不可能做到这一点。韩国、日本和中国都有着自己的安全利益。崛起的地区大国中国不希望美国在自己家门口有强大的存在, 因此加紧扩张军备, 例如在南中国海。美国可能发动的军事打击行动很可能会导致平壤政权的不稳定, 导致出现朝向中国的难民大潮。这是中国想要防止的。

相比之下, 美国盟友韩国和日本则希望能够保证朝鲜确实拆除其核武器以及停止发展洲际弹道导弹。两国的国民不想再经历首尔和东京市中心警笛高奏， 只是因为朝鲜发射了一枚可配备核弹头的导弹。

要多边主义

金正恩与特朗普的会晤传达的一个良好信息是, 达成协议的愿望是有的,直接会谈消除、以至至少缓解了紧张局势的升级。

不过更重要的是，此次峰会表明：自以为是的两国领导人的象征政治是不够的。下一步应该是该地区的所有利益相关者，如韩国、日本和中国也和美国、朝鲜一起坐到谈判桌旁， 共同寻找无核化的可行性解决方案。只有这样才能为该地区的持久和平奠定基础。

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