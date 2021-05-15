评论：请现在拿出行动，而不只是口头愤怒

全球政要都强烈谴责白俄罗斯强令一架爱尔兰民航机中途降落、逮捕机上反对派人士罗曼·普罗塔塞维奇。对此，德国之声记者Miodrag Soric不禁发问，何时方能看到真正让对方疼痛的制裁？
（德国之声中文网）现在需要的是行动，而非辞藻。欧盟领导人、北约秘书长、美国政治家， 可能都对白俄罗斯记者普罗塔塞维奇（Roman Protassewitsch）遭绑架一事感到愤怒，都在摇头，或推文表达自己的愤怒。问题在于，这根本无法触动卢卡申科或普京等专制统治者的神经。相反，他们仍在定期测试，在西方国家采取行动之前，在迫害异议人士和无辜者方面，还能走多远。
卢卡申科命令米格战斗升空，劫持一架爱尔兰民航飞机，危及约170名西方乘客的生命，以逮捕一名政府批评者。到底还要发生什么，才能促使欧盟、西方最终采取果断行动？对布鲁塞尔迄今实施的如武器禁运一类 "小制裁"，卢卡申科只能嘲笑：似乎明斯克需要从法国或英国买枪一样。对几十名政府代表的入境禁令也不能伤及当局一根毫毛：要度假，他们也不是去马略卡岛，而是上克里米亚。不行，这次，西方必须实施真有伤害力的制裁。
必须打击明斯克，也要让莫斯科三思。因为，有一点是明确的：在这一犯罪行动之前，卢卡申科从克里姆林宫那里得到了绿灯。若无普京撑腰，他断不敢有此行为。若不是莫斯科在军事、经济和政治上提供支持，卢卡申科政权早已垮台。普罗塔什维奇和其他被囚禁的反对派人士能否离开牢房，也取决于莫斯科。但愿欧盟领导人在布鲁塞尔开会决定 "对策 "时，会牢记这一点。
劫持飞机事件让拜登总统见识到了，莫斯科实际上是如何思维的。按他在新近美俄外长会议后所说，他可能寻求与克里姆林宫建立 "稳定和可预测的关系"。而只要普京继续走对抗路线，这可依旧是一种一厢情愿的想法。卢卡申科的冒险行为给已宣布的拜登和普京之间的会晤带来压力。也许现在取消这次峰会还来得更诚实些，或者，也可将其推迟到俄罗斯政权真正对改善与西方的关系感兴趣的时候。若然，在特朗普执政多年的混乱之后，西方外交政策的可信度也能从中受益。
在此期间，西方可做很多事情，以让明斯克和莫斯科的统治者明白，绑架或谋杀政治对手得付出代价，尤其是当西方公民的生命安全受到威胁之时。布鲁塞尔应驳斥受国家控制的东方媒体歇斯底里的战争叫嚣，点明它们只是一种转移人们注意力、进行威胁的手段。说到底，这乃是这些政权对自身弱点的招认：最害怕自己的人民。
正义在西方一边，其也更有力量，无论是在经济上、军事上，还是政治上。现在是运用这一力量的时候了。
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据多家媒体援引白俄罗斯反对派消息，一架从希腊飞往立陶宛的民航班机在飞越白俄罗斯领空时，被强制要求降落。机上搭载的一名白俄罗斯流亡反对派人士随后在明斯克机场遭到拘捕。