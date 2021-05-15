评论：请现在拿出行动，而不只是口头愤怒

（德国之声中文网）现在需要的是行动，而非辞藻。欧盟领导人、北约秘书长、美国政治家， 可能都对白俄罗斯记者普罗塔塞维奇（Roman Protassewitsch）遭绑架一事感到愤怒，都在摇头，或推文表达自己的愤怒。问题在于，这根本无法触动卢卡申科或普京等专制统治者的神经。相反，他们仍在定期测试，在西方国家采取行动之前，在迫害异议人士和无辜者方面，还能走多远。

白俄罗斯记者普罗塔塞维奇遭到当局以离奇的方式逮捕

卢卡申科命令米格战斗升空，劫持一架爱尔兰民航飞机，危及约170名西方乘客的生命，以逮捕一名政府批评者。到底还要发生什么，才能促使欧盟、西方最终采取果断行动？对布鲁塞尔迄今实施的如武器禁运一类 "小制裁"，卢卡申科只能嘲笑：似乎明斯克需要从法国或英国买枪一样。对几十名政府代表的入境禁令也不能伤及当局一根毫毛：要度假，他们也不是去马略卡岛，而是上克里米亚。不行，这次，西方必须实施真有伤害力的制裁。

背后是普京

必须打击明斯克，也要让莫斯科三思。因为，有一点是明确的：在这一犯罪行动之前，卢卡申科从克里姆林宫那里得到了绿灯。若无普京撑腰，他断不敢有此行为。若不是莫斯科在军事、经济和政治上提供支持，卢卡申科政权早已垮台。普罗塔什维奇和其他被囚禁的反对派人士能否离开牢房，也取决于莫斯科。但愿欧盟领导人在布鲁塞尔开会决定 "对策 "时，会牢记这一点。

本文作者、德国之声记者Miodrag Soric

劫持飞机事件让拜登总统见识到了，莫斯科实际上是如何思维的。按他在新近美俄外长会议后所说，他可能寻求与克里姆林宫建立 "稳定和可预测的关系"。而只要普京继续走对抗路线，这可依旧是一种一厢情愿的想法。卢卡申科的冒险行为给已宣布的拜登和普京之间的会晤带来压力。也许现在取消这次峰会还来得更诚实些，或者，也可将其推迟到俄罗斯政权真正对改善与西方的关系感兴趣的时候。若然，在特朗普执政多年的混乱之后，西方外交政策的可信度也能从中受益。

正义在西方一边

在此期间，西方可做很多事情，以让明斯克和莫斯科的统治者明白，绑架或谋杀政治对手得付出代价，尤其是当西方公民的生命安全受到威胁之时。布鲁塞尔应驳斥受国家控制的东方媒体歇斯底里的战争叫嚣，点明它们只是一种转移人们注意力、进行威胁的手段。说到底，这乃是这些政权对自身弱点的招认：最害怕自己的人民。

正义在西方一边，其也更有力量，无论是在经济上、军事上，还是政治上。现在是运用这一力量的时候了。

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