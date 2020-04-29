评论：该抗责任的是决策者

（德国之声中文网）对抗新冠病毒、面对疫情的大流行以及战胜威胁是一个漫长过程。不仅整个社会将面临长期挑战，国际与德国政治圈亦然。政治家们正寻求专家意见。但这该到什么程度？

前一阵子，民众从自家阳台和窗口鼓掌致敬，向第一线医疗人员、医师、护理人员的付出致敬，这些医护人员所承受的危险是外界所无法看见的。单是在意大利就已经有逾150名医师死亡。人们为这群英雄们鼓掌欢呼。但对一个媒体社会而言，光有英雄还不足够。人们寻找的是既能被造神，又能被推下神坛的明星人物。在这场新冠疫情中，病毒学家成为了这样的明星。

实时获取新知

德国其实应该对其科研人员以及科学新闻感到满意。人们得到了简单容易实行的建议：勤洗手、避免接触人群并保持距离。科研人员们也即时进行学术研究，实时获取各种知识，其中不乏科研中不可避免的反复试验过程-提出理论、推翻并提出新的结论。

本文作者Christoph Strack

因此，"究竟该不该戴口罩"之类的问题，才会在三月份后出现了与最初相反的答案。还有许多问题专家迄今仍不知道答案，需要耐心等待研究结果出炉。无论如何，他们早就成了明星般的人物-在学术界的地位和媒体上镜率成了排名指标，甚至还有个人魅力和性感程度。而无论最终是柏林、波恩、牛津、巴黎还是武汉的研究人员最先开发出疫苗，都会受到媒体推崇成为神一般的人物。

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研究人员受到明星般的追捧，这样的现象政治圈也负有责任。当然可以理解的是：为了要在许多领域实施一些难以想象的方案甚至限制公民的基本权利，政治家及联邦政府需要寻求病毒学家的支持及建议，如今寻求建议的对象也扩大至其他科学领域代表。但是最终的行动及具体决策取决于政策，也只有政策。专家或许会提供专业意见，媒体或许能传达信息并权衡、推送意见，但采取行动的却是政治圈。这是政治家的任务，他们被推选并获得执政任期就是为了这些使命。

专业知识的重要性

在这个日益混乱的世界中，专业知识将愈发重要。 20 年前，时任德国总理施罗德成立了国家伦理委员会，后更名为德国伦理委员会，以解决重大生物医学问题。在德国总理默克尔上任不久后，将鲜为人知的利奥波第科学院升格为国家级科学院。这只是过去数十年间的两个例子。

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当然，政治上的责任包含了不可测因素、公开决策、即时应变能力。这与科学中不断试错的情况相去不远。其中几个令人印象深刻的时刻包括德国卫生部长斯潘4月22日在联邦议院开诚布公地表示，一些决策或许存在错误，事后可能要为此向人民致歉。这令人敬佩。他将事情揽在自己肩上，不是推给研究人员。

政府的行动具有决定性

因此，病毒学家的表现甚至是个人之间的相互竞争，都只是抗疫过程中的一个侧面。他们的存在很重要，但并不具有决定性。在这个社会受到根本性动荡的时期，政治家们应该也必须清楚说明这一点。政坛、联邦议院和议会的行动才具有决定性。联邦议院主席在每一次议院任期开始时都会强调所有议员肩负的崇高责任。如今他们也肩负着责任。甚至可以说，现在正是扛起责任的时候。

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