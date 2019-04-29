评论：西班牙大选——告别纯真

（德国之声中文网）西班牙选民对于富裕的加泰罗尼亚独立运动作出的回应是：西班牙的民族主义重新高涨。像加泰罗尼亚政府那样坚决搞非法分裂的，要对之严厉谴责。各大政党都作出了这样的回答，社会党人如今也是。

在新的民族主义压力下，社会党的首相对于加泰罗尼亚独立严词抨击。桑切斯担不起"叛徒"、"背叛国家"的骂名。大选中，诸如"国家统一"、"祖国"之类的名词决定了许多人的投票。这是一种对内的划清阵营，或许不久也会变成对外。

民族主义复苏

这是一场灌注感情的辩论，而受益者是右翼民粹主义的"声音党"（Vox）。该党推行其反对分裂、女权、移民、社会宽容和开放的立场，以满足部分西班牙人内心深处的需求。他们想要回到过去的好日子，似乎那是稳定和安全的时期。独裁者弗朗哥以及对拉美的残酷征服者是让西班牙"伟大"的人，--Vox党的支持者真地是这样认为。

目前该党的支持率还仅为10%，但像其它欧洲国家一样，这股右翼势力可能会不断滋长，并壮大成主要政治运动，正如波兰、匈牙利、意大利或奥地利一样。5月底的欧洲议会大选可能会显示，因不同原因而出现的这股民族主义新浪潮在大多数欧盟国家不同程度地出现。

国家深刻分裂

本文作者Riegert Bernd

此次选举后，西班牙仍深刻分裂。政治稳定仍遥不可及。Vox从中分裂出去的基督教民主阵营也向右倾斜，并急剧萎缩。自由派犹豫不决。左翼阵营如果没有分裂主义的地区性政党支持，也无法获得可执政的多数。

在经济危机和加泰罗尼亚危机的震撼下，西班牙原本需要一个目标明确的领导层，进行亟需的改革。必须挽救养老金体系因入不敷出而破产，教育、基建都需要投资，人才流失要阻止。债务必须继续下压。而只要马德里的政界人士还在相互斗争，这些就都陷于停滞。

尽管西班牙的经济还算稳固，但失业率过高。长期下去将难以为继。目前，大部分西班牙人还支持欧盟统一、认同作为欧盟成员国的价值。但一旦经济形势恶化、银行陷入危机，这也可能会改变。

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