评论：虐童丑闻：别闭眼，要发声！

（德国之声中文网）报道的内容简直让人看不下去。一位母亲怎么可以多年来允许男朋友强奸自己的儿子，然后再自己对儿子施加性暴力？这还不够，还通过互联网把儿子卖给全世界的嫖客。这件事情震惊了德国。当事者正面临法庭的审判。

一个人，一位母亲怎么可能做出这样的事情？人心到底有多险恶？挤入我们头脑中的画面如此令人发指，让我们只想闭上双眼。如今，已经有这么多坏消息横行天下。这一切简直让人无法忍受。

男孩才10岁

确实，如果想象一下这个小男孩在过去的几年中都经历过什么，你肯定会作呕不堪。他刚刚满10岁。这是让人想都不敢想的事情。

可正因为如此，我们才不能这样做。

发生在德国南部小镇施道芬的这件事虽然可以被称为极端事件。但不是说德国其它地方就不会发生这样令人难以想象的家庭性暴力事件。施道芬事件和许多其它事件一样，让人看到政府的青少年管理局其实之前就掌握了一定的信息，应该派人仔细深究。一个像德国这样配备了复杂政府机关组织结构的国家，怎么能让一个有性侵儿童前科的人和一位儿童生活在同一个屋檐下？这一切在施道芬都实实在在的发生了。

德国之声主编 Ines Pohl

青少年管理局应该到更多资金

想在施道芬这样的暴力事件中找到可以理解的作案动机，是徒劳的。但这必须引发德国社会的激烈讨论。现在是时候给予青少年管理局更多支持，好让它们能够竭尽全力的保护好孩子们。在这样一个富足的国家，政府机关没有能力追踪深究线索的情况是令人无法接受的。但归根到底，我们每个人也有义务在发现一些反常现象时去聆听，去看，去发声。就算我们为此必须离开自己舒服的小窝。

评价一个社会的根本标准是看它如何对待最弱势的群体。一个社会不是抽象的概念。它由我们组成。包括你，包括我。我们是那些不能把眼睛闭上的人。