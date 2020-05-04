评论:莫在疫情间打压记者

(德国之声中文网) 自新冠肺炎疫情爆发以来，各政府最重大的工作就是指示和引导社会渡过我们这个时代最大的危机，而且往往不得不根据很少、甚至有时相互矛盾的信息来做出决定。这项艰巨的任务会产生不可预知的后果。

在一些国家，这种不确定性使当局试图加强控制各种信息流通，并压制对政府的批评。自疫情爆发以来，我的办公室就目睹了许多这样的情况。当局采取了一些措施、特别立法或法令来限制记者和媒体的权利以及信息的自由流动。

这些措施从规定媒体有义务只发布由当局提供的信息，到封锁网站，以及限制获取政府信息，并处罚被指控传播「假新闻 」的记者。

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生死攸关

特别是在疫情大流行期间，获得准确和可靠的信息是一个攸关生死的问题。人们有权了解重要的卫生措施、透明的统计数据和当局的决定。人类的健康不仅取决于是否能够随时获得卫生保健资源，还取决于能否获得有关病毒威胁的准确信息，以及可用于保护自己、家人和社区的方式。

例如，在疫情之初，中国限制信息自由流动，并没有帮助保护中国国内或世界上其他人，事实上恰恰相反。我们需要的是更多来自各种渠道和独立媒体的信息。

记者在分享这些信息方面具至关重要。他们向公众提供重要的健康信息、将科学术语转化为人们能够理解的语言，以及在打击错误信息上发挥关键作用。

虽然我完全理解打击错误信息的必要性，例如关于虚假治疗的报导，但通过限制媒体自由来达到这个目标是错误的。

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隐瞒信息适得其反

处理谣言最好的办法是确保获得多元和独立的信息来源。我认为，如果当局被认为试图隐藏信息或遏制媒体报导，将不受公众信任。因此，我们需要的是更大的透明度，而不是更多的限制。

当局应该让记者不受阻碍地报导，而不是打压他们。记者们应该被允许寻找和使用媒体自己认为有必要的所有信息来源。

其次，政府应向媒体提供可靠的信息，也应该支持那些因为疫情而在经济上陷入困境的媒体，特别是在新冠疫情后，对记者工作的需求不会减少。言论和信息自由与多元媒体环境相结合，对经济增长有重要贡献，也是加强社会联系和民主结构的重要工具。

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在我们庆祝2020年5月3日世界新闻自由日之际，让我们谨记，在这个前所未有的危机和紧急情况下，我们比以往任何时候都更需要自由媒体。不要压制独立的声音。

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