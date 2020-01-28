评论：莫名恐慌比冠状病毒更危险

(德国之声中文网) 流行病袭来的消息无疑令人感到恐惧。新型冠状病毒（nCoV）似乎正在迅速传播。死亡人数也不断增加。发源地中国已采取严厉措施，将超过4300万名公民隔离。这些步骤对于防堵新型冠状病毒爆发肯定是有效的。

而且，如果中国政府实际上成功地在湖北省和其他传出感染的地区维持数周的检疫工作，疫情可能会比原本预期的更快结束。

感染恐惧

对病毒的恐惧就像对股价的期望一样，通常跟现实无关而比较是非理性的。那些希望能够保护自己免受感染的人戴上口罩，是一种不理性直觉的展现。换句话说，戴口罩的人已经被恐惧所感染。

显而易见的是，中国政府确定的遏制新型冠状病毒爆发的坚定措施是有效的。世界各地的人们对新型冠状病毒的恐惧远远超过了其实际传播速度。

让我们深呼吸

也许我们都应该把口罩放在一边，深呼吸，看看事实：冠状病毒被认为是相对无害的病原体，容易引起普通感冒。

但是，正如我们在21世纪所目睹的那样，冠状病毒也具有很好的适应性，并且可以突变成高度危险的病原体。 SARS和MERS流行病都是由冠状病毒从动物传播给人类所引起的，改变了公众对这些病原体的认识。

诚然，两个疫情都具相当危险。 在感染SARS进医院的病人中，10分之1的人丧命。从骆驼传播的MERS病毒导致3分之2感染者在医院死亡。

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对官方数据存疑

然而后来发现，阿拉伯半岛上有更多的人感染了MERS病毒，但没有出现特别严重的症状或需要治疗。中国的新型冠状病毒很可能与此类似。

当前，现在患者和死亡人数正在迅速增加。病毒正在迅速传播。然而，像所有流行病一样，感染率最终将逐渐降低，因为被其感染的人将变得免疫。而且，根据官方数据来看，到目前为止，每40例中就有1例致命。

由于目前尚无有效的药物治疗方法，许多被感染的武汉居民只是待在家里治疗。因此，尽管有些人因重症而到医院接受诊疗，但据推测还存在更多未报告的病例，未在官方统计中显示。

专注预防流感

如果同时考虑所有这些无害案例，则可能显示新型冠状病毒并不比每年在全球传播并造成千万人死亡的普通流感更为危险。毕竟，现在是北半球的流感季节。因此，也许我们应该停止担心新型冠状病毒。相反地，着重于避免感染流感。确保我们在乘坐公共火车和汽车，或触摸公共建筑的门把后彻底清洗双手。也不需要口罩。更实际的，去打流感疫苗。

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