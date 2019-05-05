评论：英国足球成功的腰杆还不硬

（德国之声中文网）利物浦对决热刺，争夺欧冠杯；切尔西对决阿森纳，争夺欧洲联赛杯。唯一不属于英国的是决赛所在地马德里和巴库以及裁判。除此之外，欧洲杯的决定权全掌握在英超手中--更确切点说--脚上。英国取代了多年的霸主西班牙。果真如此？

毫厘之差

本周欧冠赛和欧洲联赛的半决赛的戏剧化程度超过以往任何时候。唯阿森纳才以明显优势横扫瓦伦西亚，获得决赛资格，其它三场球赛之胜负的确只在毫厘之间。巴塞罗那和阿贾克斯本均有可能获胜，若然如此，欧冠决赛便会在一支西班牙队和一支荷兰队之间进行；而德甲法兰克福队本也可能成为欧洲联赛的决赛队。如果是这样的结果，哪还会有那岛国令人窒息的超级强势？相反，人们会谈论英国的失败：4个半决赛球队，只有一个成功。当然，结局不是这样的。

本文作者Stefan Nestler

金钱买质量

在财力和光鲜耀人方面，英超远胜欧洲其它顶级球队，此乃不容争辩的事实。在足球商业化方面，世上其它任何国家都远远落后于英国；各国球队经由电视转播合同得到的钱也远不如英国球队。欧洲身价最高的20位球星中，有9人在英国效力。这毫不足怪，毕竟，球员在该国拿到的平均薪资全球最高。欧洲大陆的众多最佳教练也被吸引去了英格兰，利物浦的德籍教练克洛普便是其中一员。毕竟，钱能进球，换言之：质量是可以买到的，而有了质量便会有好成绩。

难以预料的英国脱欧后果

众英国足球俱乐部今年在欧洲杯赛的累累硕果，自非从天而降，而是渐次发展的结果。上个赛季，就已有5支英超球队挺入欧冠八分之一决赛圈，利物浦还进入了决赛。在本赛季中，八分之一决赛的所有3个来自德国甲级联赛的参赛队均败给了英国球队：拜仁慕尼黑不敌利物浦；多特蒙德输给热刺；沙尔克04折戟于曼城。事情非常清楚：在俱乐部层面，英国足球此次可谓获得了最大成功。然而，这样的成就是否能保持长久，完全还是个未知数。英国退盟将使得欧盟国家球员和教练不再能自由进入大不列颠，从而有可能使眼前辉煌的英国足球很快黯然失色。

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