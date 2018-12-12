评论：英国，你没有时间了

（德国之声中文网）

亲爱的英国人，

你们真的还有时间吗？目前看来，你们将在达不成协议的情况下仓惶脱离欧盟，而且说时迟那时快，只盛下十几个星期了。不管支持脱欧的强硬派如何辩解，都不能否认--这将是灾难性的。

除非英国议会通过脱欧法案，或决定让欧盟条约第50条失效，你们就将面对硬脱欧。

你们为什么还要浪费宝贵的时间来纠缠于内部党派政治？要是你们的首相真的因为不信任投票被赶下台，要找到一个顶替她的新领导可能要花6个星期的时间。然而距离3月29日的脱欧期限，只有14周的时间了。

脱欧的D-Day快到了

选择这样的战争用词并非只是偶然。我在试图用一种你们中的一些人唯一懂得的语言来说话。"英国在1940年5月换了首相，在一次比现在更严重更危险的国家危机中。如果没有其他选择，就必须这样做。"脱欧派议员詹金（Bernard Jenkin）在不信任投票后发了这样一段推文。

然而，这次不一样。今天不是1940年了，不是二次世界大战。我们已经经历了长达70多年的和平，这要归功于精心搭建的欧洲联盟。

这场潜在的灾难是你们自己一手造成的。为什么还要再制造变数，为什么还要继续撕扯这个已经分化得支离破碎的国家？

如果不动脚的话，能把一个空罐头沿着马路向前踢吗？而这似乎是你们过去两年里一直在做的事情。现在，特雷莎·梅不得不为此承担大笔的责任。

梅的最后一搏？

2017年那场毫无必要的仓促选举意味着，原本可以用在努力谈判上的宝贵的数月时间被用在了选战上。其结果是，组成了一个更加不稳定的政府。

梅拿出了一个最初的草案，所谓的契克斯协议（Chequers agreement），导致了多名政府高层人士辞职。

然而，花费大量时间就一份协议草案展开争论，最后却推迟表决，剩下的时间已经不多了。

具有讽刺意味的是，在不信任投票后第二天的讲话中，梅在执著抗争中终于找到了恰如其分的表达。

她说，更换领导人将"置我们国家的未来于危险，并在我们最不需要的时候制造不确定性因素"。她说得对，7天后，议会就将进入圣诞假期。

一位新领导人在脱欧前还能做什么？做一下算数题就知道了。议会的组成不会发生改变。政府依然不会有多数支持。坐在议会里的议员还是那么多，他们中的多数曾投票支持留在欧盟。

即便有了一位更加热情高涨地支持脱欧的领导人，北爱尔兰边界的问题不会再有变化。贝尔法斯特协议（Good Friday agreement）和欧盟都坚持，在北爱尔兰和爱尔兰共和国之间不应有封闭的边界。如果这一点有可能改变的话，那早就发生了。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 脱欧支持者 英国首相特雷莎·梅的退欧协议一直获得大多数保守党人的支持。在其执政党内至少有150名忠诚的党员做其后盾。然而这远远不够。为了保证其退欧协议获得通过，这位女首相至少要在议会赢得320张赞成票。然而很多议员拒绝投票支持，这其中有着各种各样的原因。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 脱欧强硬派 自己阵营中的脱欧强硬派令特雷莎·梅很头痛。以前外交大臣鲍里斯·约翰逊和前英国脱欧大臣大卫·戴维斯为首的强硬派反对特雷莎·梅与欧盟谈判达成的温和脱欧方案，并在StandUp4Brexit网站上公开发泄对首相梅的不满。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 工党“忠诚派” 工党主席科尔宾（Jeremy Corbyn）主张在脱欧协议未获通过的情况下重新举行选举。脱欧之后则建立一个关税联盟，使英国与欧盟保持更紧密的关系。在首相梅遭受重挫之后，他指责反对派说：“这个协议太糟糕，连政府都拒绝投票。”

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 脱欧反对派 工党内部“后院起火”，一部分人主张重新放弃脱欧。他们与其它政党的政治家一起联合上书要求举行第二次脱欧全民公投，并为此征集了超过100万支持者的签名。但是首相特雷莎·梅坚决反对。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ “Backstop”保障措施的反对派 所谓的北爱尔兰边境保障（Backstop）是脱欧协议的争议焦点。该条款要求无限期地保障欧盟国家与英属北爱尔兰之间的边界开放。批评人士担心，如果不及时澄清英国与北爱尔兰的边界问题，英国将会长期受到欧盟的制约。北爱尔兰民主统一党（DUP）抵制“Backstop”边界保障措施。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 欧盟的耐心受到“考验” 在欧洲议会，越来越多的议员对脱欧协议在英国议会迟迟未获得通过的状况“忍无可忍”。原则上来说欧盟不会再次就脱欧协议进行谈判。欧盟委员会主席荣克（Jean-Claude Juncker ）说：“所有人都应该清楚，撤回脱欧协议是不可能的。”



还有哪些现实的选项呢？再来一次大选？没有时间了。就脱欧再搞一次公投？也没有时间了。效仿加拿大、挪威或瑞士与欧盟之间的关系模式？你知道达成这样的协议花了多长时间吗？

这才是问题的所在。即使给你们再多的时间，也无法搞定。挑战梅的领导地位、发起不信任投票的那些议员，如果他们认为换个新领导就能谈出一个不同的退欧协议，那就是完全不顾现实的想法。

不会有另一个结果了。欧洲说，够了，没什么好谈了。下一次欧盟峰会本周五召开，没有时间再重新谈判了。

时钟在嘀嗒作响，但你们好像听不见。英国议会大楼上的大本钟（Big Ben）眼下保持沉寂，或许十分具有象征意义。今年4月，大本钟的指针被拆下维修，按照计划，检修工作将持续3年。而修缮这个国家的工作可能还要多花一点时间。

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