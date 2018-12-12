评论：英国，你没有时间了

英国首相梅在不信任投票中惊险过关，但“硬脱欧”的倒计时已经开始。德国之声记者Robert Turner认为，英国人似乎还没有意识到他们已经没有时间了。
（德国之声中文网）
亲爱的英国人，
你们真的还有时间吗？目前看来，你们将在达不成协议的情况下仓惶脱离欧盟，而且说时迟那时快，只盛下十几个星期了。不管支持脱欧的强硬派如何辩解，都不能否认--这将是灾难性的。
除非英国议会通过脱欧法案，或决定让欧盟条约第50条失效，你们就将面对硬脱欧。
你们为什么还要浪费宝贵的时间来纠缠于内部党派政治？要是你们的首相真的因为不信任投票被赶下台，要找到一个顶替她的新领导可能要花6个星期的时间。然而距离3月29日的脱欧期限，只有14周的时间了。
脱欧的D-Day快到了
选择这样的战争用词并非只是偶然。我在试图用一种你们中的一些人唯一懂得的语言来说话。"英国在1940年5月换了首相，在一次比现在更严重更危险的国家危机中。如果没有其他选择，就必须这样做。"脱欧派议员詹金（Bernard Jenkin）在不信任投票后发了这样一段推文。
然而，这次不一样。今天不是1940年了，不是二次世界大战。我们已经经历了长达70多年的和平，这要归功于精心搭建的欧洲联盟。
这场潜在的灾难是你们自己一手造成的。为什么还要再制造变数，为什么还要继续撕扯这个已经分化得支离破碎的国家？
如果不动脚的话，能把一个空罐头沿着马路向前踢吗？而这似乎是你们过去两年里一直在做的事情。现在，特雷莎·梅不得不为此承担大笔的责任。
梅的最后一搏？
2017年那场毫无必要的仓促选举意味着，原本可以用在努力谈判上的宝贵的数月时间被用在了选战上。其结果是，组成了一个更加不稳定的政府。
梅拿出了一个最初的草案，所谓的契克斯协议（Chequers agreement），导致了多名政府高层人士辞职。
然而，花费大量时间就一份协议草案展开争论，最后却推迟表决，剩下的时间已经不多了。
具有讽刺意味的是，在不信任投票后第二天的讲话中，梅在执著抗争中终于找到了恰如其分的表达。
她说，更换领导人将"置我们国家的未来于危险，并在我们最不需要的时候制造不确定性因素"。她说得对，7天后，议会就将进入圣诞假期。
一位新领导人在脱欧前还能做什么？做一下算数题就知道了。议会的组成不会发生改变。政府依然不会有多数支持。坐在议会里的议员还是那么多，他们中的多数曾投票支持留在欧盟。
即便有了一位更加热情高涨地支持脱欧的领导人，北爱尔兰边界的问题不会再有变化。贝尔法斯特协议（Good Friday agreement）和欧盟都坚持，在北爱尔兰和爱尔兰共和国之间不应有封闭的边界。如果这一点有可能改变的话，那早就发生了。
还有哪些现实的选项呢？再来一次大选？没有时间了。就脱欧再搞一次公投？也没有时间了。效仿加拿大、挪威或瑞士与欧盟之间的关系模式？你知道达成这样的协议花了多长时间吗？
这才是问题的所在。即使给你们再多的时间，也无法搞定。挑战梅的领导地位、发起不信任投票的那些议员，如果他们认为换个新领导就能谈出一个不同的退欧协议，那就是完全不顾现实的想法。
不会有另一个结果了。欧洲说，够了，没什么好谈了。下一次欧盟峰会本周五召开，没有时间再重新谈判了。
时钟在嘀嗒作响，但你们好像听不见。英国议会大楼上的大本钟（Big Ben）眼下保持沉寂，或许十分具有象征意义。今年4月，大本钟的指针被拆下维修，按照计划，检修工作将持续3年。而修缮这个国家的工作可能还要多花一点时间。
德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。