评论：若“交通灯”发的是黑绿光

（德国之声中文网）德国总理所在的社会民主党跌入谷底：5月15日，在北莱茵-威斯特法伦州的州议会选举中，该党的表现遭于史上任何时候，损失惨重，在1947年以来的第18次州选举中，得票率首次落至30%以下。而此次州选举可是德国年内最重要的一次。
传统上，每回北威州选举都被认为是“小型联邦选举”。在此次选举中，现任州长维斯特（Hendrik Wüst）领导的基民盟及尤其是以诺伊鲍尔（ Mona Neubaur ）为首席候选人的绿党成为赢者。绿党得票18%，比该党在前两次州选举（2012年和2017年）得票率总和还多。
北威州政府必须重组，因为迄今联合执政的自民党惨跌。当晚，该党联邦主席林德纳（ Christian Lindner ）称此是“灾难性结果”，一个令人悲哀的夜晚。
现在怎么办？
所得票数无法让社民党和绿党在这个德国最大州组成红绿联合政府。而若建立一个联邦政府那样的红绿黄“交通灯”联合政府虽将在州议会中拥有绝对多数，但不仅其中的自民党不过是凑数而已，而且只会有一个至少可谓并不特别受欢迎的社民党籍州长。不过，有一点是清楚的：组成对抗最强大议会党团的交通灯执政联盟完全可能。毕竟，历史上曾有多次，尽管位居基民盟之后，只是州议会第二大政党，但社民党籍人士仍执掌州政府大权。
本文作者、德国之声评论员Christoph Strack
就此次选举结果而言，基民盟和绿党当结成执政联盟。在德国目前政党格局下，这甚至不会引起轰动。
在黑森州，两党在基民盟籍州长布菲耶（Volker Bouffier）领导下已执政8年之久，而布菲耶曾被视为铁杆保守派；在巴登-符腾堡州，铁杆保守主义绿党人士克雷奇曼（Winfried Kretschmann）则已掌控绿黑联盟6年。现在，这两个党完全有可能分别又在北威州和石勒苏益格-荷尔斯泰因州联合执政。石荷州新议会已于一周前选出。 联邦德国8300万人口中，有3800多万人生活在上述4个州。
一旦发光的不再是红绿灯，而是黑绿灯——在社民党联邦领导层，至迟现在该警报声大作。眼下的问题已不仅是常在媒体上显不成功之像的肖尔茨总理，或进退失据的多位部长，而且，无疑还是更困难但更紧要的问题，即：更诚实重新评估社民党人过去和现在对俄罗斯的立场。
北威州会否出现黑绿执政联盟？
至少在德国西部，曾经的西德地区，北威州是经济衰微和重新起步、转型的最有代表性的几个州之一。终结煤炭工业是在国际上的最著名例子；而围绕褐煤开采的激烈争端（尤其是基民盟和绿党之间）则是更近的例子。
不过，绿党和黑、绿联盟在北威州地方政府层面上却早已处于领先地位。像波恩或门兴格拉德巴赫等市，市长均出自绿党；在科隆，绿党助力一无党籍人士当选连任市长。在其它城市，如杜塞尔多夫或伍珀塔尔是黑绿联合执政。绿黑联盟2016年在巴符州这一汽车大州顺利执政，决策者们注意到了州一层的这一可能，现在北威州也面临这样的决策。如果基社盟和绿党在北威州联手，那么在联邦层面上，黑绿联盟将成为交通灯联盟的强大对立方案。
基民盟（CDU）在5月15日北威州州议会选举中获得了35.7%的选票，社民党获得了27%的选票。另外，绿党的支持率明显上升，拿到了18.1%的选票
顺便说一句——它也必然让社民党忧虑——北威州的选情标志着绿党在成为全民党道路上的快速步伐。是的，哈贝克（Robert Habeck）、贝尔博克（Annalena Baerbock）和厄兹德米尔（Cem Özdemir）是该党名士，当然在北威州选举中帮了大忙。绿党涵盖了联邦、州和地方各级的各种议题。而且，该党在年轻选民群体中继续取得高于平均水平的进展。政治体系中通常有一个或两个全民党。能有3个吗？
绿党曾被视为生态人士和所谓的“大善人”（Gutmensch）的专属政党，那个时代已经过去。在北威州，自民党、选项党和左翼党的糟糕选举结果表明，若只迎合某目标群体或者总以陈词滥调运作，难有佳绩。
德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
德国新内阁的新老面孔
联邦总理：肖尔茨
63岁的肖尔茨（Olaf Scholz）接任默克尔成为新一任联邦总理。肖尔茨领导的社民党赢得了今年9月举行的联邦议院大选。他是一位政坛老手，曾担任过汉堡市市长，也曾担任过联邦经济部部长，具有着丰富的政治经验。在新一届政府中他的核心工作之一是提高最低工资。
-
德国新内阁的新老面孔
副总理、经济和气候保护部长：哈贝克
2018年以来，哈贝克（Robert Habeck）和贝尔博克一起共同领导绿党。在绿党推选总理候选人的竞争中，哈贝克败给了贝尔博克。最终绿党在大选中的得票数低于预期。现在，哈贝克在内阁中亲自负责绿党的核心议题——成为经济和气候保护部部长。另外，52岁的他也成为联邦副总理。
-
德国新内阁的新老面孔
外交部长：贝尔博克
40岁的绿党主席贝尔博克（Annalena Baerbock 40) 在新内阁中担任联邦外交部长，她也成为德国第二个来自绿党的外交部长。此前，费舍尔（Joschka Fischer）曾在施罗德政府时期出任外交部长。
-
德国新内阁的新老面孔
财政部长：林德纳
自民党总裁，42岁的林德纳（Christian Lindner）出任联邦财政部长。财政部长在内阁中被看作是联邦总理之后最为重要的职位。虽然今年的大选中，绿党得票率高于自民党，但自民党仍是获得了这一重要职位。
-
德国新内阁的新老面孔
抗击疫情的斗士
对于不少人来说，劳特巴赫（Karl Lauterbach）是这次组阁中的一个惊喜。许多民众和政界人士希望他担任卫生部长，但起初他本人并无此计划。现在肖尔茨称赞他是专业人士，任命他为卫生部长。现年58岁的劳特巴赫是医学专家、卫生经济学专家。在新冠疫情期间，他频繁在媒体亮相，针对疫情发出警告，也引发过一些争议。
-
德国新内阁的新老面孔
又一位女防长
兰布莱希特（Christine Lambrecht）之前是司法部长，如今成为国防部长。这是德国连续第三次由女性担任防长。这位56岁、律师出身的社民党人接手的是一项艰巨工作。她希望让在军事领域工作变得更具吸引力，计划未来将持续评估联邦国防军的海外部署，并提供退出策略。
-
德国新内阁的新老面孔
全新的建筑和住房部
社民党人盖维茨（Klara Geywitz）是新内阁仅有的两名来自原东德联邦州的政治家之一（另一位是绿党的莱姆克）。她成为新成立的建筑和住房部部长，计划将每年建造40万套新公寓。现年45岁的盖维茨来自勃兰登堡，2019年12月当选社民党副主席。肖尔茨称赞她非常有能力。
-
德国新内阁的新老面孔
女强人主管内政
德国内政部首次由一名女性领导。51岁的律师、来自黑森州的社民党人费泽尔（Nancy Faeser）被肖尔茨任命为内政部长。费泽尔之前是黑森州社民党及其议会党团的主席。她希望未来重点打击右翼极端主义，并承诺建立一支装备精良的联邦警察部队，让人们在德国国内感到安全。
-
德国新内阁的新老面孔
新经合部长：全球问题的新视角
53 岁的舒尔策（Svenja Schulze） 之前是环境部长，现在将接管经济合作与发展部。这位社民党人因为其在气候保护领域的作为而为人熟知。肖尔茨在介绍内阁组成时表示，全球话题一直是舒尔策的动力，如今她来主管内阁中的这个国际版块。
-
德国新内阁的新老面孔
总理府负责人：施密特
沃尔夫冈·施密特（Wolfgang Schmidt）是肖尔茨多年来的幕僚和亲信。很多人说，没有人比施密特更了解肖尔茨。他们二人曾在汉堡一起共事20年。施密特被任命为总理府负责人。
-
德国新内阁的新老面孔
劳动和社会事务部部长：海尔
49岁的海尔（Hubertus Heil） 是唯一继续担任原职的联邦政府部长。这位社民党人仍负责劳动和社会事务。他被认为是一位脚踏实地的实用主义者，政治关注焦点包括基本养老金和最低工资。目前他已经宣布，将为在家办公争取更多权利。
-
德国新内阁的新老面孔
司法部长：布什曼
自民党联邦议院的议会秘书长马尔科·布什曼 （Marco Buschmann）接管司法部。选战期间布施曼主张采取自由化的抗疫政策。
-
德国新内阁的新老面孔
交通和数字化部部长：维辛
51岁的维辛（Volker Wissing）任自民党总书记。在新的联邦内阁中，他出任交通和数字化部部长。他对“红绿灯”联盟十分熟悉。他曾在莱茵兰-普法尔茨“红绿灯”政府中任职。今年的联邦大选结束后，他参与了最初阶段的组阁谈判。
-
德国新内阁的新老面孔
教育部部长：施塔克-瓦青格
53岁的自民党秘书长施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）出任教育部部长。她在联邦议院担任议员多年并且参与了此次组阁谈判。今年选战期间她着重于教育政策话题并且在一篇文章中阐述了自己对教改的展望。她提出应该实行“根本性的教育体系转变”。
-
德国新内阁的新老面孔
粮食和农业部长：厄兹德米尔
绿党前主席厄兹德米尔（Cem Özdemir）接管粮食和农业部。他是德国首个拥有土耳其移民背景的联邦部长。
-
德国新内阁的新老面孔
环境部长：莱姆克
联邦环境、自然保育及核能安全部由来自绿党的莱姆克（Steffi Lemke）担任。来自东德的莱姆克学习农业出身。她在联邦议院担任议员时的工作重点是保护海洋环境。
-
德国新内阁的新老面孔
家庭部长：施皮格尔
联邦家庭、老人、妇女与青少年事务部部长由施皮格尔（Anne Spiegel）担任。40岁的施皮格尔属于绿党中的左翼阵营。家庭、妇女和青少年事务对于她来说并不陌生，她曾在莱茵兰-普法尔茨州负责相关事务。
-
德国新内阁的新老面孔
政坛老手主导联邦文化部
政坛老手、前绿党主席罗特（Claudia Roth）在未来主导联邦文化政策。现年66岁的她是绿党最知名人士之一，自2013年10月起担任德国联邦议院副议长。她早年间还担任过著名无政府主义摇滚乐队Ton Steine Scherben（陶瓷、石头和碎片）的经理。
作者: Lisa Hänel