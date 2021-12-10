评论：若“交通灯”发的是黑绿光

（德国之声中文网）德国总理所在的社会民主党跌入谷底：5月15日，在北莱茵-威斯特法伦州的州议会选举中，该党的表现遭于史上任何时候，损失惨重，在1947年以来的第18次州选举中，得票率首次落至30%以下。而此次州选举可是德国年内最重要的一次。

传统上，每回北威州选举都被认为是“小型联邦选举”。在此次选举中，现任州长维斯特（Hendrik Wüst）领导的基民盟及尤其是以诺伊鲍尔（ Mona Neubaur ）为首席候选人的绿党成为赢者。绿党得票18%，比该党在前两次州选举（2012年和2017年）得票率总和还多。

北威州政府必须重组，因为迄今联合执政的自民党惨跌。当晚，该党联邦主席林德纳（ Christian Lindner ）称此是“灾难性结果”，一个令人悲哀的夜晚。

现在怎么办？

所得票数无法让社民党和绿党在这个德国最大州组成红绿联合政府。而若建立一个联邦政府那样的红绿黄“交通灯”联合政府虽将在州议会中拥有绝对多数，但不仅其中的自民党不过是凑数而已，而且只会有一个至少可谓并不特别受欢迎的社民党籍州长。不过，有一点是清楚的：组成对抗最强大议会党团的交通灯执政联盟完全可能。毕竟，历史上曾有多次，尽管位居基民盟之后，只是州议会第二大政党，但社民党籍人士仍执掌州政府大权。

本文作者、德国之声评论员Christoph Strack

就此次选举结果而言，基民盟和绿党当结成执政联盟。在德国目前政党格局下，这甚至不会引起轰动。

在黑森州，两党在基民盟籍州长布菲耶（Volker Bouffier）领导下已执政8年之久，而布菲耶曾被视为铁杆保守派；在巴登-符腾堡州，铁杆保守主义绿党人士克雷奇曼（Winfried Kretschmann）则已掌控绿黑联盟6年。现在，这两个党完全有可能分别又在北威州和石勒苏益格-荷尔斯泰因州联合执政。石荷州新议会已于一周前选出。 联邦德国8300万人口中，有3800多万人生活在上述4个州。

一旦发光的不再是红绿灯，而是黑绿灯——在社民党联邦领导层，至迟现在该警报声大作。眼下的问题已不仅是常在媒体上显不成功之像的肖尔茨总理，或进退失据的多位部长，而且，无疑还是更困难但更紧要的问题，即：更诚实重新评估社民党人过去和现在对俄罗斯的立场。

北威州会否出现黑绿执政联盟？

至少在德国西部，曾经的西德地区，北威州是经济衰微和重新起步、转型的最有代表性的几个州之一。终结煤炭工业是在国际上的最著名例子；而围绕褐煤开采的激烈争端（尤其是基民盟和绿党之间）则是更近的例子。

不过，绿党和黑、绿联盟在北威州地方政府层面上却早已处于领先地位。像波恩或门兴格拉德巴赫等市，市长均出自绿党；在科隆，绿党助力一无党籍人士当选连任市长。在其它城市，如杜塞尔多夫或伍珀塔尔是黑绿联合执政。绿黑联盟2016年在巴符州这一汽车大州顺利执政，决策者们注意到了州一层的这一可能，现在北威州也面临这样的决策。如果基社盟和绿党在北威州联手，那么在联邦层面上，黑绿联盟将成为交通灯联盟的强大对立方案。

顺便说一句——它也必然让社民党忧虑——北威州的选情标志着绿党在成为全民党道路上的快速步伐。是的，哈贝克（Robert Habeck）、贝尔博克（Annalena Baerbock）和厄兹德米尔（Cem Özdemir）是该党名士，当然在北威州选举中帮了大忙。绿党涵盖了联邦、州和地方各级的各种议题。而且，该党在年轻选民群体中继续取得高于平均水平的进展。政治体系中通常有一个或两个全民党。能有3个吗？

绿党曾被视为生态人士和所谓的“大善人”（Gutmensch）的专属政党，那个时代已经过去。在北威州，自民党、选项党和左翼党的糟糕选举结果表明，若只迎合某目标群体或者总以陈词滥调运作，难有佳绩。

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