（德国之声中文网）11月底，美国总统特朗普发的一条推文引发轰动。推特上展示的是一幅将特朗普的头用修图软件体贴到一个肌肉男身上。当然，这个肌肉身不属于特朗普（众所周知，这位美国总统偏肥胖），而属于电影《洛基》中的拳击手洛基（Rocky Balboa）。

《世界报》（Die Welt）这样写道：这条推文"最终证明了这一论点：在白宫坐着一位思维犹如15岁青少年的总统。"然而，对特朗普这样的人来说，这种批评完全无关痛痒。

他们为何可以如此？

当然，这位美国总统并不是唯一在公众面前表现出具有无限想象力的人。在表现男子气概方面，俄罗斯总统普京无人能及。他不需美图，就敢亮出自己赤裸的真实上身。昔日英国贵族学校的学生约翰逊喜欢体现自己的"哥们"形象；土耳其总统埃尔多安愿意将自己扮成苏丹，如果金正恩让人给其画像的话，他会将自己描绘成一个神。另外，还有人记得一边执政，一边举办"Bunga-Bunga"（性爱派对）的前意大利总理贝卢斯科尼吗？

并不是说，这些或多或少上了些年纪的老男人只是为了开心玩玩这种游戏而已。他们之所以这样做，主要是因为他们以此可以获得成功。即使在民主国家，约翰逊也能够在英国脱欧问题上撒弥天大谎，而且并没有影响他12月中旬选举获胜。特朗普的青春期行为也找到了忠实拥护者，他连任的可能性比以往任何时候都要大。

为什么会这样？难道这些人的行为不被认为是令人尴尬的吗？几年前这还是无法想象的事情，而他们为什么现在这样做能够成功？

答案很简单：这些人的自恋引起共鸣，因为我们每个人都有一点自恋。当我们在社交网络上展示自己时，首先表露的就是自恋。

本文作者、德国之声评论员Martin Muno

社交媒体让人更自恋

以TikTok（抖音）为例，在全球范围内每月有超过10亿人使用该平台，因此可以说它比Instagram、Snapchat、You tube更为成功。人们通常会自己在TikTok上发布简短的视频，主要是自己的视频，常常是对口型唱流行歌曲或者跟着这些歌曲舞蹈。这些视频有时很有趣，但也常常令人尴尬，真正的好视频并不多见。 TikTok彻底验证了安迪·沃霍尔（Andy Warhol）的一句名言：在未来，每个人都能成名15分钟。

再或是Instagram：其主题标签" #Selfie"（自拍）包含有近5亿张照片、视频。许多用户只发布关于自己的照片，而在以文字为主的网站也是如此。用户在Facebook上传的帖子中，自己的照片占80％。心理学家认为，在日常生活中，我们仅占用大约30％至40％的时间谈论自己，社交媒体则是表现自己的一个巨大平台，而并没有什么社会性。

如果认为自我表现对我们来说具有建设性作用，这种看法是错误的。 因为我们的自我发展仅在相互之间和社会的互动中进行。 如果我们仅通过自拍的视角去看世界，如果我们只看到自己而不再看到其他人，如果我们将社交网站与社会共存相混淆，那么我们对于像特朗普或者约翰逊这样的人接管政权，就不应再感到震惊。

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