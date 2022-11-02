评论：肖尔茨荆棘密布的北京一日游

（德国之声中文网）德国总理出访中国前遭遇如此多的困难，这恐怕还是前所未有的事情。在如何制定对华政策的问题上，他领导下的政府分歧相当严重。在是否应批准中远集团入股汉堡港的问题上，政府各部门间吵得不可开交。

肖尔茨率领经济代表团出访北京的举动，在欧盟内部也引起了诸多争议和猜忌。因为默克尔时代经济主导的对华关系似乎在肖尔茨这里得到了延续。

对立日益明显

在国际层面上，美国同中国的对立越来越激化。如何选边站成了柏林不得不面对的棘手问题，毕竟美国是德国最重要的安全及价值观盟友，而中国则是德国最重要的贸易伙伴。对于华盛顿来说，中美两国间的竞争，不仅是专制与民主之争，更是一场善与恶的抗争，而各个盟友当然应当站在美国一侧。

更有甚者，习近平刚刚开启了他的第三个任期，其专制权力也得到了进一步扩展。肖尔茨将是中共二十大后，第一位到访北京的西方政治家。

德国之声记者Matthias von Hein

访华也是机遇

这次出访中国可能也是机遇，比如事关人类命运的气候保护问题，就离不开中国的参与。在俄乌战争的问题上，肖尔茨则可以了解北京对莫斯科有多大的影响力，以及北京愿不愿意施加影响力。除此之外，肖尔茨还可以同中国领导人讨论台海危机、维吾尔等人权议题。陪同肖尔茨一道出访的，是一支经济代表团，那么也正好可以讨论一下市场对等开放的问题。这比拿到新订单要重要得多，对欧盟其他伙伴也是一件好事情。

肖尔茨多次强调，中国既是德国的贸易伙伴和竞争对手，同时也是战略性竞争者。这一次他必须在北京明确展示，他将如何在三者中找到平衡。以前德国在对华关系问题上表现出的幼稚，现在已经成为历史。但以歇斯底里取代幼稚也是同样不可取的。讨论德国的对华经济依赖所暗藏的风险时，谈虎色变几乎成了常态。事实上，德国的当务之急更是制定对华战略。但截至目前，对华战略还无从谈起。

以欧洲人的身份寻找新伙伴

中国是世界第二大经济体，发展对华经济关系永远都是一个重要议题。所谓脱钩，既无现实意义，对德国也毫无益处。不过，德国企业的高管们也已经意识到：推动供应链和销售市场的多样化是目前的当务之急。德国需要新的伙伴，但并不需要因此而放弃中国。

除了指责和谩骂之外，华盛顿同北京之间的对话渠道，几乎已经全面中断。而针锋相对的民主共和两党之间唯一的共识，就是要对中国保持强硬。这一现状对世界和平来说，并非好事。在这种背景下，欧洲人保持同中国的对话渠道，就更显得弥足珍贵了，更何况欧洲和美国的利益并不完全吻合。肖尔茨也应以欧洲政治家的身份出现在北京。2019年，法国总统马克龙最后一次访问北京时，就有一名德国内阁成员随行，从而发出了欧洲人精诚团结的强烈信号。欧洲人只有团结一致，才能受到北京的持久重视。少了欧洲因素，肖尔茨的此次北京之行，份量将显得明显不足。

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