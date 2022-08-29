评论：肖尔茨的欧洲梦遭到东欧冷处理

（德国之声中文网）这是一次典型的肖尔茨演讲。演讲人语气平缓，几无手势。其实，演说内容颇丰：欧盟应成为强大的全球参与者、顶级的经济和技术区域、伟大、自主、务实、有自我保护能力的价值共同体。对此，谁会不同意？

肖尔茨明言，他支持（欧盟）继续扩展，尤其是，让西巴尔干地区国家，还有格鲁吉亚、摩尔多瓦和乌克兰成为欧盟成员。在不久的将来，欧盟成员国可达36个。

激进改革欧洲

这位德国总理提出了一个开放和现代的欧洲的愿景，并不惜为此打破禁忌。他称："阻挠可以消除，欧盟法规可以改变--若有必要，还可加速。" 由此，肖尔茨跟上了前任默克尔从未接受过的（法国总统）马克龙早前的建议。虽说晚了些，但仍让人耳目一新。

他主张，欧盟应逐步取消"一致同意"原则，转向务实多数构成。这是一个良好的、早该有的做法，如此，欧盟未来方能继续运作。肖尔茨指出，欧盟的机构核心，即委员会和议会，也须彻底改革。他的欧洲重组计划基于现代建筑原则："形式服从于功能"。此乃最精湛的德国实用主义。

主人对德方愿景无兴趣

然而，东欧人眼下还不理解这种实用主义，或者说，他们不信任它。考虑到东欧可能担心德国拥有太强势地位，肖尔茨强调，所有这些都 "不是已定的解决方案"，而只是他愿和大家讨论的设想。然而，及至具体交流（原计划与学生有一轮问答），对话云云变成空话。讨论会被临时取消，这位德国总理匆忙离场去和捷克同行菲亚拉会谈。两人会谈的中心议题可不是欧洲愿景，而是时下的能源供应危机。

本文作者Rosalia Romaniec

无论如何，东道主对肖尔茨彻底重组欧盟的愿景不感兴趣，--尽管他由于 "技术原因"没听完肖尔茨的演讲。菲亚拉明确表示，他的国家反对在欧盟实行多数决策机制。这可是这天的一个颇耐人寻味的一幕。

这该让肖尔茨深思。尤其是，他刻意选择了布拉格作为他关于欧洲的主旨演讲地。这不仅是因为捷克是现届欧盟轮值主席国，而且也是有意要向东欧发出一个信号。肖尔茨总理说，"欧洲的中部（意指德国）正向东转"。他强调，他不会接受普京对欧洲的攻击，并承诺在重建乌克兰和投资欧洲共同安全方面提供巨大帮助。他提出，德国可承担乌克兰炮兵和空军建设。这实非小事，而是，--若成为现实--一个新的"时代转折"。

缺乏东欧感

然而，他未能让听众们激动：演讲过程中无人鼓掌，直至结束方出现克制的掌声。肖尔茨尚未发出恰如其分的声音：未用来自柏林的建设性的妥协建议打动东欧人，而是继续威胁性地深钻法治伤口。本来，他该促进信任，因为，从东欧人角度看，打从俄罗斯入侵乌克兰，德国作为可靠伙伴的信誉已严重受损。

肖尔茨仍缺乏东欧感。而这种感觉比以往任何时候都更重要。他有着对一个现代欧盟的可理解的愿景。但是，如果不能为此赢得东欧人的支持，那么，他仍只是一个来自德国的幻想家。

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