评论：肖尔茨的中国挑战

（德国之声中文网）肖尔茨访华呈现了德国对中国的依赖性问题。巴斯夫、西门子和大众等德国大企业对中国的依赖程度越来越高，就像德国曾经对俄罗斯天然气的依赖一样--后者已经造成灾难性的后果。

尽管在过去的三年时间里，全球贸易因新冠疫情而受阻，但德国公司似乎并没有努力在其他地方寻求多样化。

德国智库Ifo最近的一项调查发现，近一半的德国工业企业严重依赖中国。在过去四年中，欧盟在中国的外国直接投资中，德国公司占了43%。2021年，中国与德国的贸易总额为2450亿欧元，比前一年增长了15%。

作为新冠疫情爆发以来第一位访华的西方国家领导人，肖尔茨与中国国家主席习近平的会晤非同寻常。

在10月份，不顾国家情报部门甚至执政联盟盟友（包括六位内阁部长）的反对，促成汉堡港25%的股份出售给中国国有航运公司。

德国总理肖尔茨任内首度访华

在与习近平和李克强总理会晤后，记者问他，中国人是否赞赏他促成汉堡港交易，肖尔茨懵头懵脑地回应道："他们没有提到它，我也没有。"

在与习近平会面后，尽管肖尔茨谈到了对等原则，但他并没有谈及如果一家德国公司试图购买中国港口的股份将会怎样。

肖尔茨的执政联盟盟友对他推动德国与一个独裁国家建立更紧密的联系感到愤怒。而就在几个月前，柏林还在向莫斯科示好，以确保俄罗斯供应廉价能源。这使得俄罗斯在2月入侵乌克兰后德国承受了巨大的痛苦。

法国和美国等西方盟国对德国的一意孤行感到沮丧。在他们看来，德国为了自己眼前的经济甜头，而将欧盟的长远利益置于不顾。

德国普通民众也疑虑重重。德国民意调查机构Infratest Dimap的一项调查发现，近70%的德国人对出售汉堡港感到失望，近一半的人希望缩减与中国的关系。

"以贸易促进变革"？

至少从表面上看，肖尔茨的访问与前任有所不同。在政治上，他比默克尔更加直言不讳。他就中国政府偷偷支持俄罗斯入侵乌克兰而向它施压，提到中国对新疆维吾尔人的压迫，并敦促北京在处理民主台湾的问题上保持克制。

中国政府对西方批评其骇人听闻的人权记录时的典型反应是：管好你们自己的事吧！肖尔茨说："强调人权问题不是干涉别国内政。"

但是，在其他方面，肖尔茨的访问是在重蹈默克尔时代"以贸易促变革"（Wandel durch Handel）政策的覆辙。

肖尔茨亦步亦趋，也率领一个商业领袖代表团拜访德国最大的贸易伙伴。他为德国疫苗制造商BioNtech获得许可，向中国的外籍人士出售其mRNA疫苗，但普通中国人与此无缘。

德国的对华政策将驶向何方？

重新设定德中关系

越来越多的人呼吁重新设定德中两国的经贸关系。

疫情的封锁、疲软的消费和低迷的房地产行业都给中国的投资前景蒙上了阴影。中国遭遇了四十年来最慢的经济增长速度。

有消息表明，习近平打破惯例进入最高领导人第三个任期，巩固自己的权力，在关键岗位上安插亲信，导致人民币贬值到14年来的最低点。中国的改革开放看起来已经走到尽头。

艰难的企业环境

过去几天，社交媒体上出现了数千名工人逃离全球最大的iPhone工厂--位于郑州的富士康工业园，以逃避疫情感染和封锁。

穿着白大褂的防疫"志愿者"，看起来就像《星球大战》中的帝国冲锋队。一些蒙面警察也前往拦截逃亡工人，但是无济于事。

如果这些用脚投票的逃亡者是宝马或阿迪达斯的工人，情况将会如何？德国公司将如何为他们被阻止离开工厂辩护，或者怎样对股东解释习近平的严厉的"清零"政策？正是这一政策影响了供应链，扼杀了经济增长。

德国之声评论员Clifford Coonan

中国在乎吗？

越来越多的人发现，中国并不在乎西方国家对它的看法--也许只有对美国是例外。

而华尔街和金融行业也对此也并不十分关心。资本主义国家的银行家们正在赶紧跟上习近平提出的"中国特色社会主义"口号。

只要德国在经济上如此依赖中国，其"以贸易促进变革"的努力就注定要失败。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

德国总理们与中国的“亲密接触” 在抗议声中抵达北京 2022年11月4日，德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）出访北京，成为自新冠疫情爆发及俄罗斯入侵乌克兰以来，首位访华的欧盟领导人。这也是习近平打破先例获得中共总书记第3任期，并透过“习家军”巩固自身权力之后，有欧盟国家领导人首次出访北京。肖尔茨此次携带12名德国企业代表访华，行程只有一天。肖尔茨的访华行程饱受批评，因为德国和欧盟各国普遍认为肖尔茨将短期商业利益置于对华战略及欧盟团结之上。习近平在会见肖尔茨时说：“只要秉持相互尊重、求同存异、交流互鉴、合作共赢原则，两国关系的大方向就不会偏，步子也会走得很稳。”

德国总理们与中国的“亲密接触” 卸任后才访华的勃兰特 德国社民党籍总理勃兰特（Willy Brandt）在任期间，联邦德国与中国建立起外交关系。不过他并未在担任联邦总理的时候访问中国。等到勃兰特踏上中国的土地时已经是1984年。受中共邀请，1984年5月28日，勃兰特以联邦德国社会民主党主席身份率团访问北京。虽然他是在野党领导人，但时任中共中央总书记的胡耀邦超出常规礼节，在钓鱼台国宾馆迎候勃兰特。勃兰特访华期间还有一些小的花絮。他听说“不到长城非好汉”，虽然已过古稀之年，但仍顶着33度的高温登上了长城。而美国总统里根访华时攀爬长城的距离还不到勃兰特的三分之一。勃兰特结束完对中国的访问准备取道香港回国，但是却在香港上空遭遇暴雨，飞机被迫返回广州机场。他开玩笑地说：“现在已经是我第二次访问中国了。”

德国总理们与中国的“亲密接触” 唯一一位与毛泽东见过面的德国总理 1975年10月，接替勃兰特出任总理一年多的施密特（Helmut Schmidt）首次访华，成为德中两国建交后首位访问中国的德国总理，也是唯一一位与毛泽东主席见过面的德国总理。施密特对毛泽东的评价是：“他是一个让人难忘的人。他冲劲十足、魅力四射，才华横溢，但是冷酷而固执。他没有接受过正规的教育，但是拥有敏锐的直觉。毛泽东是聪明人，但理智并非他的强项。他发动的那些大规模运动并非清醒理智的产物。”施密特很早就判断中国具备成为一个全球政治和经济大国的巨大潜力。对施密特而言，中国的崛起是他在其政治生涯里呼吁建成团结且强大欧洲的原因。他认为，只有这样，欧洲人才能“在面对中国时以及和中国一道在世界上实现自身的利益”。

德国总理们与中国的“亲密接触” “统一总理”的中国行 德国前总理科尔（Helmut Kohl）被认为是二十世纪后期最具影响力的欧洲领导人之一。他执政期间实现了德国的统一，力推欧洲货币一体化进程。新华社在2017年科尔去世时发表的悼念文章中将科尔称作“中国人民的老朋友”，“他对华友好，一直致力于推动中德、中欧对话和合作，为中德关系发展作出了积极贡献”。1984年10月，科尔首次以总理身份访问中国。德国《时代周报》当时在报道中写道：“科尔带着尊敬的态度迎向中国最有权势的人物——邓小平。科尔不自觉地把身体埋在沙发里，似乎想让宾主之间的身高差能有所平衡。”（注：邓小平身高1.6米左右，科尔身高1.93米）科尔在任期间曾4度访问中国。

德国总理们与中国的“亲密接触” 不在访问中公开谈人权的总理 德国前总理施罗德（Gerhard Schröder）对中国的首次访问是在1999年5月12日。这原本应该是一次正式访问，为期一周，而且访问中应该包含广泛的经济会谈。但是由于5月7日中国驻南斯拉夫大使馆遭到北约轰炸，造成三名中国记者死亡，施罗德的访华行程也被迫压缩至只有一天，而且降格为工作访问。当时在总理府办公室担任外交和安全政策顾问史坦纳（Michael Steiner）说，原本应随同施罗德访华的33名成员组成的商业代表团以及12项合约的签署计划全部都被取消。不过在这次工作访问结束之后半年不到的时间，11月初，施罗德再次访问中国，这一次还带上了庞大的经济代表团。施罗德在任的7年间总共6次对华访问。他主张取消对华武器禁运，6次访问中从未公开涉及人权问题，因此他执行的对华政策也被德国舆论批评为“缺少道德”。

德国总理们与中国的“亲密接触” 在任16年的默克尔12次访问中国 2005年开始出任德国联邦总理的默克尔（Angela Merkel）在上任后的第二年开启了她作为总理的首次中国行。第一次出访中国，默克尔选择了北京和上海两站。当时中国媒体在报道对默克尔的访华印象时称，“展现在中国民众面前的默克尔是一副谦逊简朴的形象，镜头前的笑容甚至有些羞怯”，但她的“高效和务实给人留下深刻印象”。次年9月，默克尔在总理府会见了藏人精神领袖达赖喇嘛，引得北京勃然大怒，德中关系随之进入“冰期”。2008年10月，默克尔再度前往北京，出席亚欧峰会并与中国国家总理温家宝举行会晤。她在北京受到了热情接待。当时跟随她访华的还包括德国工业联合会、大众汽车集团、西门子股份公司、蒂森克虏伯公司和戴姆勒公司的高层代表。当时媒体评价称，默克尔的这一次访问“为德国企业界打开了通往中国的大门”。

德国总理们与中国的“亲密接触” 足迹遍布中国大江南北的默克尔 2019年9月，默克尔最后一次作为德国总理访问中国。当时正值香港抗议活动延续数月，默克尔这次访问中也谈到香港问题，呼吁通过政治对话、和平解决危机。在12次的访华行程中，几乎每一次默克尔都提出前往北京之外的省市参观考察。她的足迹遍布中国大江南北，除了北京上海之外，她还访问过南京、西安、广州、天津、成都、合肥、杭州、沈阳、深圳、武汉。图为2019年默克尔考察“中德友好医院”武汉同济医院。2021年10月13日，默克尔即将卸任之际，中国国家主席习近平在视频会晤中对默克尔表示：“你是中国人民的老朋友，你也即将卸任德国总理，中国人重情重义，我们不会忘记老朋友，中国的大门随时向你敞开。”



© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。