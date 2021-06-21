评论：联盟党派的竞选纲领无法令人振奋

（德国之声中文网）对于基民盟基社盟的固有选民来说，这份竞选纲领确有许多值得称道之处。但基社盟主席索德尔宣称这是一份令人振奋的竞选纲领，就有些言过其实了。因为这份竞选纲领缺乏棱角分明的主张，不能给人眼前一亮的感觉，而是有太多的老生常谈。总而言之，这不是一首电吉他弹奏的摇滚，更像是莫扎特的钢琴奏鸣曲。

德国之声时事评论员Kay-Alexander Scholz

纲领中虽然也有一些要改善现状的豪言壮语，比如推进数码化进程，减少官僚主义等等。但是人们不禁要问，基民盟基社盟在其长达十六年之久的执政期内，为何不采取实际行动呢？很显然，在很多方面，他们实在乏善可陈。至于他们现在是否找到了什么解决问题的灵丹妙药，长达138页的竞选纲领里说得含糊其辞。

对许多人来说，绿党才是本次大选的关注焦点。她的选民群体在不断发展壮大。一度甚至有迹象显示，绿党可能会取代联盟党团入主总理府。不巧绿党总理候选人贝尔博克的一些言谈举止引起了选民的不满。总而言之，基民盟基社盟虽然面临着失去权力的危险，但其竞选纲领中却并没有为一系列现实问题提供答案。

德国选项党的影响力也不容小觑，他们在不断尝试以各类杂音干扰德国的政治生态。

此外，基民盟主席兼联盟党团共同总理候选人拉舍特同其竞争对手索德尔相比，似乎也缺少领军人物的魅力。尽管两人都表示总理候选人的人选之争已经结束，但是，在推介竞选纲领的活动上，索德尔仍显得志得意满、略胜一筹。

竞选纲领不是音乐会上的乐谱，执政也绝非按照竞选纲领照章办事的过程。真正的施政方针，要等组阁谈判结束后才能现出轮廓。而且在施政的过程中，执政者仍需依据需求不断进行调整。然而，这一次大选仍同以往有本质区别，这是1949以来，首次没有政治领袖谋求连任的选举。有鉴于此，默克尔总理当年竞选时的口头禅“大家对我都很熟悉”，也就无法发挥效力了。

经历了长达16年的执政期，默克尔是时候要谢幕了。人们当然更期望能够出现悦耳的新乐章。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。