 评论：联盟党派的竞选纲领无法令人振奋 | 时事评论 | DW | 22.06.2021

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时事评论

评论：联盟党派的竞选纲领无法令人振奋

基民盟基社盟在其共同总理候选人拉舍特的带领下，推出了竞选纲领。德国之声评论员 Kay-Alexander Scholz认为，这份被寄予厚望的竞选纲领细读起来，缺乏令人振奋的实质内容。

CDU / CSU Wahlprogramm 2021 Armin Laschet Markus Söder Angela Merkel

（德国之声中文网）对于基民盟基社盟的固有选民来说，这份竞选纲领确有许多值得称道之处。但基社盟主席索德尔宣称这是一份令人振奋的竞选纲领，就有些言过其实了。因为这份竞选纲领缺乏棱角分明的主张，不能给人眼前一亮的感觉，而是有太多的老生常谈。总而言之，这不是一首电吉他弹奏的摇滚，更像是莫扎特的钢琴奏鸣曲。

Scholz Kay-Alexander Kommentarbild App

德国之声时事评论员Kay-Alexander Scholz

纲领中虽然也有一些要改善现状的豪言壮语，比如推进数码化进程，减少官僚主义等等。但是人们不禁要问，基民盟基社盟在其长达十六年之久的执政期内，为何不采取实际行动呢？很显然，在很多方面，他们实在乏善可陈。至于他们现在是否找到了什么解决问题的灵丹妙药，长达138页的竞选纲领里说得含糊其辞。

对许多人来说，绿党才是本次大选的关注焦点。她的选民群体在不断发展壮大。一度甚至有迹象显示，绿党可能会取代联盟党团入主总理府。不巧绿党总理候选人贝尔博克的一些言谈举止引起了选民的不满。总而言之，基民盟基社盟虽然面临着失去权力的危险，但其竞选纲领中却并没有为一系列现实问题提供答案。

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在2005年上届德国联邦议院大选之后，基民盟和基社盟组成的保守派政党联盟党同社民党间僵持不下，最后，两大阵营咬牙切齿地组成了大联合政府。而当时的大选计票结果也不允许出现另外的结盟模式。现在，新一届大选在即，局势将会如何？哪些政党愿意结为联盟，哪些政党互相嗤之以鼻？

预计今年9月将选出新的一届联邦议会，这是1949年春天联邦共和国成立以来的第16届议会。德国之声为您回顾了充满变数的联邦议会选举史。

德国执政的联盟党公布了今年联邦议院大选的竞选纲领。在阐述国际关系与外交政策的内容中，该党将中国视为“最大的挑战”。 

今年秋季，做了四届总理的默克尔将卸任。德国政坛的大规模重新洗牌已经全面展开，默克尔所属的基民盟基社盟原本大选获胜机会非常看好，但近一段的民调却显示，绿党正在后来居上。

德国选项党的影响力也不容小觑，他们在不断尝试以各类杂音干扰德国的政治生态。

此外，基民盟主席兼联盟党团共同总理候选人拉舍特同其竞争对手索德尔相比，似乎也缺少领军人物的魅力。尽管两人都表示总理候选人的人选之争已经结束，但是，在推介竞选纲领的活动上，索德尔仍显得志得意满、略胜一筹。

竞选纲领不是音乐会上的乐谱，执政也绝非按照竞选纲领照章办事的过程。真正的施政方针，要等组阁谈判结束后才能现出轮廓。而且在施政的过程中，执政者仍需依据需求不断进行调整。然而，这一次大选仍同以往有本质区别，这是1949以来，首次没有政治领袖谋求连任的选举。有鉴于此，默克尔总理当年竞选时的口头禅“大家对我都很熟悉”，也就无法发挥效力了。

经历了长达16年的执政期，默克尔是时候要谢幕了。人们当然更期望能够出现悦耳的新乐章。

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  • Armin Laschet, the CDU candidate for the German chancellorship (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

    2021联邦大选：谁将取代默克尔

    阿明·拉舍特 （基督教民主联盟）

    拉舍特是执政党基民盟的全国主席，同时也是德国人口第一大州北威州的州长。拉舍特主张社会融合，并以愿意接受妥协方案而著称，但这位六十岁乐天派老人的施政能力也常常因此被保守派阵营所低估。不过，近来在应对疫情方面，他倾向不干预的自由派本能让他多次陷入食言的尴尬境地。

  • Annalena Baerbock, co-chair of Germany's Green party (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    2021联邦大选：谁将取代默克尔

    安娜琳娜·贝尔博克 （绿党）

    现年40岁的贝尔博克2018年起担任绿党副主席。法学家出身的她毕业于伦敦经济学院国际法专业。贝尔博克的支持者认为她是位注重细节的实干家，但在反对者看来，缺乏从政经验是贝尔博克的硬伤。

  • Olaf Scholz, Germany's vice chancellor and SPD candidate to succeed Angela Merkel (Imago Images/R. Zensen)

    2021联邦大选：谁将取代默克尔

    奥拉夫·朔尔茨 （德国社会民主党）

    鉴于近年各项选举中连连败北，社民党决定推举一位务实派、而不是激进派的候选人。朔尔茨是本届大联合政府的副总理兼财政部长，此前曾常年担任汉堡市长。多数人眼中，朔尔茨是一位不苟言笑的技术官僚。社民党内部也有很多人并不看好朔尔茨，认为他不是一个能激发全党斗志、赢得选民青睐的候选人。

  • Christian Lindner, head of the German FDP political party

    2021联邦大选：谁将取代默克尔

    克里斯蒂安·林德纳 （德国自由民主党）

    擅长同媒体打交道的林德纳虽然只有42岁，但却拥有26年的党龄。他16岁就已加入自民党，并在2013年成为党主席。林德纳出生于北威州一个教师家庭，大学学的是政治学专业，除了处理党务之外，他还是位预备役军官。他希望今年的联邦大选中，自民党能够参与执政，而他的首选执政伙伴就是保守派的基民盟和基社盟。

  • Janine Wissler and Dietmar Bartsch, co-chairs of Germany's Left party

    2021联邦大选：谁将取代默克尔

    亚妮·威斯勒 和 迪特玛·巴尔奇 （左翼党）

    左翼党的竞选搭档是63岁的巴尔奇和39岁的威斯勒，两人有很强的互补性。巴尔奇出身德国东部，从2015年开始一直担任左翼党议会党团主席。而属于极左阵营的威斯勒则来自德国西部，于今年二月开始出任左翼党的副主席。她是党内激进派的代言人，比如她主张立即停止联邦军境外使命以及武器出口。

  • Alice Weidel and Tino Chrupalla, co-chairs of Germany's far-right AfD party

    2021联邦大选：谁将取代默克尔

    艾丽丝·威德尔和蒂诺·楚帕拉 （德国选项党）

    选项党副主席楚帕拉现年46岁，2015年入党。2015年，受选项党的反移民立场所吸引而加入该党。楚帕拉原本是萨克森州的一位油漆工和市内装潢师，2017年成为选项党联邦议员。他支持党内的极右阵营，但反对使用过激言论。威德尔现年42岁，经济学家，是选项党联邦议院党团两位主席之一。


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