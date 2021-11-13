评论：美国民主政治处于危险之中

（德国之声中文网）这本可预料： 一年前的1月6日，美国首都华盛顿国会大厦陷入一场暴力漩涡。

因为，早在大选投票站开门前，竞选连任的特朗普便已宣布，若他失去白宫，只会出于一个原因：计票结果造假。据此，他以及他的数百万追随者将不会承认败选。

离实际政变仅咫尺之遥

他败选了。于是，他的激进支持者冲入国会大厦，此时，国会正要正式确认拜登的胜选。相关画面震惊了世界。然而，直到数周前我们方知，那天，美国距离真正的政变仅隔咫尺之遥。

幸亏数名警官作出正确反应，国会大厦内才未血流成河，副总统才未因谨遵民主游戏规则、拒绝听命于总统而被杀害。当时的情况可谓千钧一发。

此一事件本应唤醒所有党派的民主力量，但事实上却成了美国破坏性政治舞台上的又一个皮球。直至今天，共和党人仍在试图阻止澄清当时的真相。不是反思，像以前那样，拿出基于事实、对另一种观点持尊重态度的更有说服力的论据，从而进行政治竞争，而是加深相互之间的对立。

民主党迷失于内斗

自拜登上台的那天开始，共和党人便在为下一次总统选战做准备。就在执政的民主党人迷失于内斗之时，即使是能致人于死地的新冠危机也被用作了政治武器。共和党人竭力阻挠通过重要的国家财政援助法案，以使拜登行政当局无法为即将到来的选战得分。

然而，最危险的是选区发生的变动，由于这些变化，黑人和其他少数族群的基本民主权利受到限制。除此之外，还有本质上均出于同一目的的各种要求：防止潜在的民主党选民投票。

民主的支柱摇摇欲坠

支柱摇摇欲坠

美国曾经有足够的理由为民权运动的成就而自豪，尽管这个国家依旧不完美，但保障所有公民拥有投票权的民主支柱似乎坚不可摧。

然而，现在已不再如此。在社交网络的规则驱使下，美国的种族主义的阴谋论者比总统更得心应手地主导政治气候，因此，人们不能不担心会发生最糟情况。至少就目前而言，似乎无人知道，怎样对付准备推翻现有制度、永久确保权力的民粹主义者。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 灯火通明——黑暗的一天 特朗普的成千上万支持者聚集在华盛顿国会大厦周围。他们挥舞旗帜并要求将据称被窃取的选举成果还给他们。其中有 800 人强行闯入国会大厦，追击政界人士，殴打警察，并留下毁灭的痕迹。暴力事件中有5人丧生，十几人受伤。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 特朗普：“空气中充满了爱” 在很多人看来，这是一场暴动，甚至是特朗普煽动、策划的未遂政变。目前，美国国会一特别委员会正调查这位前总统在冲击国会事件中所扮演的角色。特朗普本人新近称，那天，“空气中充满了爱”，以自己的方式做出回应。他计划于 2022 年 1 月 6 日举行周年纪念新闻发布会。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 一切都只是合法抗议？ 国会大厦风暴震惊了全世界。但是，很多共和党人却坚称，它是对涉嫌选举操控的合法抗议行为。他们甚至在关押嫌疑人的监狱外组织活动。澄清事实或颠倒黑白——谁对国会山风暴的解释占上风，谁就最有可能赢得今年11月8日的中期选举。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 700多名被告 袭击国会大厦者将受到法律制裁。迄今，已有50 多人被定罪。最有力的证据常来自被告本人：他们在社交媒体上炫耀自己的所作所为。同意“认罪协议”者可望获假释：若被告承认自己有罪，可获较轻量刑。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 调查人员聚焦“骄傲男孩” 首都华盛顿已起诉这个右翼激进组织，要求赔偿。该组织被认为是特朗普最忠实的支持团体之一。根据一项民事诉讼，该组织负责人图谋经由“国内恐怖主义协调行动”打击华盛顿。针对数名“骄傲男孩”成员已展开刑事调查。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 鞭手琼斯 电台主持人和阴谋论者亚历克斯·琼斯（ Alex Jones ）是这场骚乱的推动者之一。在华盛顿举行的亲特朗普抗议游行过程中击鼓打气，并极力主张百万人上街声援特朗普，抗议腐败的民主党人。国会特别调查委员会称，琼斯还为这次活动的融资提供了帮助。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 “QAnon（匿名者）萨满”系狱 他的脸、纹身、戴水牛角毛帽的形象传遍全球，使他成了国会大厦冲击风暴的象征性角色：雅各布·钱斯利（ Jacob Chensley ）。这个来自亚利桑那州凤凰城的自诩为“匿名者”萨满的阴谋论支持者已认罪，获刑三年半。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 警官梦魇 在审看 2021年1月6日事件视频时，联邦警察戈内尔 (Aquilino Gonell) 再也无法忍住泪水。他在众议院调查委员会作证时说， “若保卫这个入口，我就会死亡。”一警官在暴力事件中丧生，另有4名警官后来自杀身亡。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 更多安全措施 特朗普支持者们之所以能进入国会大厦，也在于安全部门工作不力。国会参议院调查结果：尽管有迹象显示，袭击事件发生在即，但警方领导层未发出任何指示；国民警卫队的介入被一再推延；联邦调查局和国土安全部对网上威胁未加重视。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 特朗普重返华盛顿？ 对特朗普的反对者来说，那绝对是一场噩梦；在他的支持者眼里，那却将是一次凯旋。许多政治事务专家确信，2024 年，这位前总统将再度竞选总统。到目前为止，丑闻尚未真正使特朗普受伤。他在 1月6日事件上所起的作用似乎未能阻碍他卷土重来。



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