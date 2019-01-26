评论：美国不能忘了特朗普的残忍

（德国之声中文网）为签署一项法案，美国总统特朗普拖了35天；而该法案，他本可以在去年圣诞节前就签署的。在退出谈判前，他面前已有一份类似的协议，内含暂时提供预算经费的建议。有一项内容倒是未包含在内：特朗普对之情有独钟的界墙。当其时，这位"交易大师"在椭圆形办公室的一次谈话中还曾宣称，若得不到建墙费，他会自豪地让政府瘫痪。

现在，财政封堵35天后，他终于宣布达成了一项民主党人去年即提出的协议：暂时将财政预算同界墙事宜相分离，以便能讨论边界安全保障问题。特朗普之前虽予以杯葛，--但直至本周五还是做出了退让。

对他的某些反对者来说，现在对这个"世上最佳谈判手"的失败感到高兴并加以嘲笑，可能会大有吸引力。可是，鉴于有这么多人在这个该国历史上最长的财政封堵期间遭受痛苦，幸灾乐祸之情绝不合适。

就在圣诞节将至之时，由于特朗普不顾一切的做派，80万政府雇员及其家人不得不在无薪状态下讨生活。且不说那百万以上无合同劳工。与雇员们不同，他们既无收入，也谈不上补发。

糟糕至极

直到今天，特朗普及其由亿万富翁组成的内阁都还未认识到，他们那无耻的游戏对政府雇员和临时劳工中的许多低收入者意味着何种灾难。很多人不得不依靠食品救济，另一些人则被迫去找第二份活干。同时又出于无奈继续在无薪条件下从事原有工作。

德国之声评论员Michael Knigge

也不要忘了：特朗普的政府瘫痪状态延续越久，他对日常生活方方面面的影响也就越大。比如，食品监督、海关检查、机场和飞行旅游的安全，从而涉及到国家的整体安全。特朗普声称要通过界墙予以提升的那种安全。

人们也不能忘了，特朗普的胡闹又一次极大损害了政府作为雇主的声誉。那里的薪水一般低于经济界，不过，迄今总被认为是保险的。

现在，数百万当事人得到的只是一种暂时的解决办法，因为，下一次"停摆"有可能在３星期后就又重现。所有这些对特朗普来说都不新鲜。在迄今的生涯中，只要自己能由中获利，他绝对不会吝于玩弄他人的金钱和感受于股掌之上。

不顾他人死活

现在，人们可以猜测，到底是什么东西促使特朗普服了软：是拒绝他作国情咨文演说、全国航空枢纽空中交通有可能瘫痪呢，还是他需要用以转移对其盟友罗杰·斯通（Roger Stone）受到起诉一事的注意力？或者，是若干共和党人的压力，--或者，是它们的总和？然而，做这些猜测毫无意义。无人知道特朗普的内心活动。

相反，我们不妨更好地利用这一短暂喘息机会，向替政府工作并受到预算封堵影响的人们致谢，感谢他们以自己的工作使国家得以继续运作。并且，要是"停摆"真有长期积极影响的话--但愿美国人，尤其是受到影响的人们，不忘记，是谁说过他将会因使政府瘫痪而自豪。

但愿所有美国人都会记住这个无情无义的、残忍的总统。这位总统为了一个毫无意义的、他最终没能得到的界墙，不惜置他人及其生计的维持于不顾。对于无行，还需要更好的证明吗？

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