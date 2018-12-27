评论：美国不当世界警察了，欧洲顶上？

（德国之声中文网）尽管无人否认，没警察不行，但"世界警察"一词只会引致消极反应。这恐怕是因为，没一个国家曾主动争当世界警察，并由多数选出。与之前的其他国家一样，美国自己就那么接过了维持全球秩序大国的角色，并依照自己的利益扮演之。

若美国人在经历了数十年后真的放弃这一自己承担的使命，由谁来承接便成棘手问题。一个似乎顺理成章的答案就是：既然事关世界警察，则联合国满可以负责全球秩序。然而，此事过去未能奏效，将来亦不会成功。近200个会员国之间的分歧及利益冲突频繁阻碍以致阻止了此类集体解决。无论是好是坏，通常情况下，总是那些单个强国给这个世界打上自己的烙印。

即便如此，世界警察的职位也不会空缺。这本身不失为一种美好的设想。一旦产生出来，每一个真空都会填满。美国后撤，他国便来填补空缺。人们在叙利亚便见识了这一情况：俄罗斯、土耳其和伊朗将在那里确定战后秩序。在亚洲，尤其是中国将拓展其影响。欧洲人尽可以抱怨美国自以为是的、有时也相当幼稚的世界警察角色，但是，未来或会与作为警察的中国、俄罗斯或土耳其打交道，这一点绝不意味着情况的好转。

本文作者 Christoph Hasselbach

在德国，缺乏先决条件

然而，若涉及担当维持秩序力量的资格和意愿，欧洲人自己情况到底如何？他们并不想当世界警察。不过，尤其在德国，"承担更多责任"已成为一个颇得人心的口号。很久以来，美国人指责德国，只是充任"搭便车者"。其实，并非每个人都清楚，"更多责任"所涉及的面有多广大。

比如，谁即使只是想部分扮演美国迄今的角色，便就必须接受明显高得多的军事开支，而别的地方就会缺少资金；他就必须准备好把本国士兵派往全球各地参战、接受必有的牺牲；他就必须忍受在世上众多地方被视为敌人这一局面；他就必须对本国秩序的全球表率作用确信不疑，并极力予以推广。无论如何，在德国，这些政治社会先决条件中无一得到满足。

欧盟当世界警察：纯粹幻想

尚有这一设想：欧盟可作为整体接过这一任务。作为民主国家联盟、拥有不少经济、军事分量，以及大量"软实力"，从理论上看，它本该再合适不过。不过，也只能是从理论上看了。若欧盟被要求充任维持秩序力量，则只会是若干单个国家欣然从命，通常就是前列强- 大不列颠和法兰西。然而，大不列颠很快会退出欧盟。而法国和德国则过于不同，难以扮演一对好警察角色。在利比亚或叙利亚的军事行动问题上的分歧便昭示了这一点。由27国组成的欧盟负责维持世界秩序，不过是一种纯粹的幻想。

相反，一种多样化地区强权中心、以危机为转移的各种合作形式正初露端倪。在这里，美国人或许将不再扮演掌控性的、但仍将继续是非常重要的角色。在可见的将来，欧洲人则不会超跃一个地区强权的角色，也不会有真正军事干预的愿望。正因此，而且因为他们毕竟具有同样的价值观- 眼下，这一点被人忘了- 欧洲人和美国人应继续在世界政治问题上寻求密切联系。美国不只是特朗普。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。