评论：缅甸活动人士攻击错了目标

（德国之声中文网）上周五（9月16日），在缅甸武装冲突激烈的实皆地区，一架直升机对一所学校进行了残忍的袭击，造成14人死亡，其中12人是儿童。自2021年2月政变夺取以来，这不是缅甸军方第一次违反国际法侵犯儿童权利。



缅甸各邦地图。实皆地区位于缅甸北部。

袭击发生后，联合国儿童基金会（UNICEF）在推特上发布了一条信息，向失去孩子的父母和家庭表示哀悼。

这条信息遭到了包括缅甸要正义（Justice For Myanmar）在内的人权组织和活动人士的抨击，他们批评联合国儿童基金会回避了袭击者——缅甸军队的名字。

非政府组织“救助儿童会”（Save the Children）最近也因类似原因受到批评。

有必要强调的是，这次致命的直升机袭击无疑是军方所为。官方媒体《缅甸之光》（Myanmar Alinn）当时的报道证实，安全部队曾前往遭受袭击的乡村。在此之前，安全部队得到消息称反抗组织人民国防军（People's Defence Force）的战士藏身于此。这并不能合理化军队对学校的袭击，但也确实让人相信联合国儿童基金会关于细节尚不清楚的声明。

显而易见的是，儿童必须得到保护，而联合国儿童基金会呼吁所有冲突各方保护儿童是正确的。

最近，国际组织保护教育免受攻击全球联盟(GCPEA)发布的一份报告显示，缅甸军队和反抗部队都在非法将教育设施用于军事目的。

联合国遭到抨击

这并不是联合国和其他组织第一次遭到活动人士的围攻。2022年8月，联合国缅甸问题特使海泽（Noeleen Heyzer）访问该国，并与于2021年2月政变夺权的缅甸军政府首脑敏昂莱会面时，许多人指责她和联合国浪费时间，毫无必要地给政变阴谋者提供了合法性。

德国之声亚洲部编辑Rodion Ebbighausen

在受到严厉指责后，海泽不得不发表声明，称“联合国的参与并没有以任何方式赋予军政府合法性”。

在《缅甸民主之声》（Democratic Voice of Burma）发表的一篇文章中，作者格林（Paul Greening）反对联合国直接介入缅甸事务，称其弊大于利。他写道：“联合国坚持说它没有参与政治，但在缅甸这样的地方，一切都属于政治，包括人道主义援助。”这并没有说错。但是，人道主义援助不完全是政治性的，这也是事实。

如果一个饥饿的孩子得到了食物援助，没有被饿死，那总归是善举——即便军方此前将食物发放政治化，或者利用和联合国代表的合影做宣传。

国际组织腹背受敌

那么，联合国和联合国儿童基金会等机构真的是人权活动家们表达愤怒的正确目标吗？

我不这么认为。在缅甸遭遇的大规模人道主义危机中，任何能够减轻人民痛苦的帮助和人道主义奉献都应该受到欢迎。

任何人道组织想要在缅甸国内各地，而不仅仅是在边境地区展开救援行动，都必须与军政府协商合作。

要求每个人和每个组织都献身革命反抗军政府是无所助益的。假如对军政府的仇恨和将之摧毁的愿望高于对儿童的保护，这只会增加缅甸人民的痛苦。

目前，一些国际援助组织不仅害怕军队的残暴，还担心反抗武装的敌意，害怕腹背受敌。

只有为人道主义援助留下空间，缅甸大多数人梦寐以求的革命才能成功。

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