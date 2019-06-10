评论：缅甸民主偶像光环已褪去

（德国之声中文网）这一切可是西方国家没有想到的。多年来一直支持缅甸走上民主和自由道路的一个和平运动的偶像，到头来却投奔了右翼民粹主义阵营。

但这一幕上周还真的发生了。缅甸国务资政昂山素季出访欧洲，但是她会见的不是马克龙或者默克尔，偏偏是奥尔班--欧洲的一位离经叛道之人，一个以发表煽动性反移民言论而出名的政府首脑。

与奥尔班的促膝交谈对西方国家而言显然是一种侮辱，西方一直热忱地通过外交方式希望同缅甸保持对话。两年前，缅甸军事独裁政府对穆斯林罗兴亚人实施种族大清洗，这一做法在西方引起一片哗然。就此而言，昂山素季和奥尔班会晤向外传递的信息无非是：我们既不在意你们的热忱，也不关心你们的价值观。

双方在会晤后发表的共同恐穆声明也全然不会令人感到惊奇。声明中说，特别是在穆斯林人口持续增长的背景下，移民问题成了两国共同面对的最大挑战之一。

臆想出来的荒谬观点

昂山素季能够如此公开的支持这样一种观点，实在是荒谬到底。缅甸境内的穆斯林人口数量并没有增长。正相反，被联合国定义为种族清洗的两年前缅甸国内发生的军事行动却造成近100万罗兴亚人逃往邻国孟加拉。

但缅甸官方有着自己的一套表述。几十年来，军政府利用宣传工具向普通民众灌输"罗兴亚人是非法移民、他们本属于孟加拉"的意识和观点。罗兴亚人曾经被承认为缅甸合法公民则是一种恩赐。

昂山素季对欧洲最右翼的政治家的拜访让最后一批仍在为昔日民主英雄辩护的那些人也不得不重新思考。这位诺贝尔和平奖获得者已经足够多次地清楚表示过，她支持的是谁：她支持的是大开杀戒的军方，现在再加上践踏人权的右翼阵营的民粹主义者一方。她这么做不是因为她不得已而为之，而是她想这么做。

德国之声评论员Verena Hölzl

因为，如果欧盟因为缅甸破坏人权而取消对该国的最惠国待遇，匈牙利也无力阻止。昂山素季素日里时常宣称因为需要和军方分权，所以她不得不谨慎策略地同军方打交道。但显然她所做出的决定和这一策略之说也无关。真要如此，今年年初昂山素季也就根本没有必要说若开军是恐怖组织，她呼吁军方要切实、快速予以消灭。她也就更没必要在世界经济论坛上傲慢无礼地教育批评者，调查和报道缅甸罗兴亚危机的两名路透社记者被判入狱和言论自由无关。

现在经常遭到批评，昂山素季尤其渴望获得像以前那样的好感与同情，这是可以让人理解的。但是她转向了民粹主义者创造的平行世界，这是极其可悲的。在访问匈牙利前，昂山素季先到访了捷克。捷克总理巴比什夸赞她为人权事业做出的贡献。但在现实世界，司法人员正在讨论昂山素季对种族大清洗的沉默是否将她自己变成了一个应该受到法律制裁的军方共犯。

西方世界曾经数十年长地将昂山素季尊捧上了天，也正是因此西方国家现在尤其震惊，同时暗地里也格外羞愧，被曾经的盟友欺骗的感觉太令人懊恼。那么众多缅甸人心中的失望感又得有多么真切呢？

不久前，一个号召佛教徒和穆斯林在斋戒月一同佩戴白色玫瑰参与团结游行的年轻活动人士对我说："昂山素季不再是一个道德领袖化身了。"他说："西方国家应该把注意力放在年轻一代身上。我们是唯一的希望。"

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