评论：终止虚伪的阿富汗政策！

（德国之声中文网）美军刚基本撤离，局势便急转直下。几天内，塔利班占领了一个又一个省，省会城市像多米诺骨牌一样倒下。成千上万阿富汗人争先恐后逃往被视为安全避难地的首都，但徒劳无功。现在，喀布尔也落入了塔利班之手。

在西方，人们半是惊讶，半是紧张，眼看着阿富汗伊斯兰共和国在几天内成了阿富汗伊斯兰酋长国。我不断收到友人、同事等表示同情的信息和电话。 阿拉伯语编辑部的一名同事说，他不知道局势怎么会是这样，所发生的事情让他无以释然。

阿富汗使命大谎言

许多人感到震惊的原因是，他们逐渐意识到了，20年前，他们的政府决定进军阿富汗并非为了维护人权，而纯粹是出于政治利益。

由于政治利益发生了变化，由于成本效益计算不再有利，当事人便考虑撤离，且越快越好。事情从头到尾，都是一个大谎言。人权？女权？民主？美国总统拜登不久前表示，阿富汗人现在应该自己对付这个问题，他无意将前后４位美国总统领导的阿富汗使命再移交给第五位总统。

人权高调

他此言中讳莫如深的是：美军 2001 年 10 月进入阿富汗，并不止是为打击塔利班和基地组织。美方当时向阿富汗人民承诺，将帮助该国民主化。支持占领阿富汗的主要论据之一是保护妇女的权利。近 20 年后的现在，事情很清楚，阿富汗使命与女性或民主毫无关系。一切均为空谈。

被承诺只要勇敢捍卫自己的权利、民主和法治终将胜利的妇女们，现在被抛回了20年前的黑暗时代。她们被出卖了。许多女权人士不能不有生命之虞。

欧盟和德国的庇护政策也同样虚伪。多少年了，一直发生着阿富汗人大量离境现象。没人会轻易离开自己的祖国。逃离是因为阿富汗的安全局势不断恶化。

必须接收难民

然而，西方对此熟视无睹。阿富汗被列为"安全"国度，很多难民被驱逐、遣返，大部分人只获得"容忍居留"身份，数十万阿富汗难民生活在希腊、土耳其和巴尔干地区的非人道环境中。欧盟政界人士拒绝承认阿富汗安全局势吃紧，国际干预已然失败。

现在，鉴于一切为时已晚，政界、媒体、学术界，咸表震惊。而对此，德国这样的国家难咎其责。多年来，这些国家本不该支持军阀和腐败政客，而应认真看待阿富汗人民及其文化；本应倾听女性的声音，而不只是安抚她们；本应同该国人民一起创造一种前景，而不是组建军队。

眼下怎么办？国际社会和西方国家必须尽快、尽可能以非官僚的方式给予阿富汗难民庇护，应该接收那些仍在等待庇护决定的人--他们中的一些人正处于很糟糕的环境下。这一点也应适用于将在未来几个月和几年内从国土被毁、被西方遗弃的阿富汗来到这里的人们。这是欧洲能为阿富汗人民所做的最起码的事情。

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