 评论：终止虚伪的阿富汗政策！ | 评论分析 | DW | 16.08.2021

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评论分析

评论：终止虚伪的阿富汗政策！

多少年了，阿富汗一直被说成是安全的。而现在，塔利班占领了这个国家。西方一些人对此惊诧不已。德国之声记者Waslat Hasrat-Nazimi指出，西方必须结束这种虚伪。

Afghanistan | Taliban-Kämpfer

（德国之声中文网）美军刚基本撤离，局势便急转直下。几天内，塔利班占领了一个又一个省，省会城市像多米诺骨牌一样倒下。成千上万阿富汗人争先恐后逃往被视为安全避难地的首都，但徒劳无功。现在，喀布尔也落入了塔利班之手。 

在西方，人们半是惊讶，半是紧张，眼看着阿富汗伊斯兰共和国在几天内成了阿富汗伊斯兰酋长国。我不断收到友人、同事等表示同情的信息和电话。 阿拉伯语编辑部的一名同事说，他不知道局势怎么会是这样，所发生的事情让他无以释然。

阿富汗使命大谎言  

许多人感到震惊的原因是，他们逐渐意识到了，20年前，他们的政府决定进军阿富汗并非为了维护人权，而纯粹是出于政治利益。

本文作者、DW阿富汗编辑部负责人Waslat Hasrat-Nazimi

本文作者、DW阿富汗编辑部负责人Waslat Hasrat-Nazimi

由于政治利益发生了变化，由于成本效益计算不再有利，当事人便考虑撤离，且越快越好。事情从头到尾，都是一个大谎言。人权？女权？民主？美国总统拜登不久前表示，阿富汗人现在应该自己对付这个问题，他无意将前后４位美国总统领导的阿富汗使命再移交给第五位总统。

人权高调 

他此言中讳莫如深的是：美军 2001 年 10 月进入阿富汗，并不止是为打击塔利班和基地组织。美方当时向阿富汗人民承诺，将帮助该国民主化。支持占领阿富汗的主要论据之一是保护妇女的权利。近 20 年后的现在，事情很清楚，阿富汗使命与女性或民主毫无关系。一切均为空谈。

DW.COM

塔利班取得对阿富汗全国的控制权似乎只是一个时间问题。中国方面对这个邻国的局势有多担忧？北京又会和塔利班展开怎样的互动来确保中国在中亚地区的战略经济利益？德国之声就此专访了德国马歇尔基金会的中国外交政策专家Andrew Small。

随着塔利班在阿富汗不断攻城掠地，这股政治力量在国际舞台上得到承认似乎只是一个时间问题。政治学者张俊华分析认为，中国外长王毅7月末会见塔利班代表，显示北京对阿富汗塔利班寄托着重大的希望。然而塔利班到底是否会满足中国的期待， 中国对阿富汗的发展局势到底能产生多大影响，则受到诸多复杂因素的制约。

在联合国提醒注意阿富汗人民处境之时，塔利班继续推进。观察人士认为，五角大楼的最新举措已无法逆转局势。

在塔利班重新控制阿富汗之际，欧美各国持续疏散其公民。阿富汗总统加尼在逃离该国後，於社媒发文表示该举动是为了避免流血冲突。北京在16日表达了愿与塔利班发展良好关系的意愿，称“中方尊重阿富汗人民的意愿和选择”。

阿富汗政府表示，塔利班正从四面八方进攻首都喀布尔。该极端伊斯兰武装组织此前已经拿下了关键城市贾拉拉巴德。据媒体报道，阿富汗政府已计划向塔利班和平移交权力，总统加尼周日离开了该国。

被承诺只要勇敢捍卫自己的权利、民主和法治终将胜利的妇女们，现在被抛回了20年前的黑暗时代。她们被出卖了。许多女权人士不能不有生命之虞。 

欧盟和德国的庇护政策也同样虚伪。多少年了，一直发生着阿富汗人大量离境现象。没人会轻易离开自己的祖国。逃离是因为阿富汗的安全局势不断恶化。

必须接收难民

然而，西方对此熟视无睹。阿富汗被列为"安全"国度，很多难民被驱逐、遣返，大部分人只获得"容忍居留"身份，数十万阿富汗难民生活在希腊、土耳其和巴尔干地区的非人道环境中。欧盟政界人士拒绝承认阿富汗安全局势吃紧，国际干预已然失败。

现在，鉴于一切为时已晚，政界、媒体、学术界，咸表震惊。而对此，德国这样的国家难咎其责。多年来，这些国家本不该支持军阀和腐败政客，而应认真看待阿富汗人民及其文化；本应倾听女性的声音，而不只是安抚她们；本应同该国人民一起创造一种前景，而不是组建军队。

眼下怎么办？国际社会和西方国家必须尽快、尽可能以非官僚的方式给予阿富汗难民庇护，应该接收那些仍在等待庇护决定的人--他们中的一些人正处于很糟糕的环境下。这一点也应适用于将在未来几个月和几年内从国土被毁、被西方遗弃的阿富汗来到这里的人们。这是欧洲能为阿富汗人民所做的最起码的事情。

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