评论：约翰逊的小丑式胜利

（德国之声中文网）1999年，约翰逊向他的老板--《每日电讯》和《旁观者》（Spectator）所有人布莱克（Conrad Black）承诺，他将放弃从政，选择担任《旁观者》主编。

若是这样就好了。然而，约翰逊轻松打破诺言，2001年作为保守党候选人，当选牛津亨利区国会议员。此后经过一番历险，直到站在唐宁街10号的门前。

约翰逊被记录下的谎言清单之长，令人难以置信。然而，2003年，保守党党魁霍华德（Michael Howard）令人难以理解地给了约翰逊两个重要职位。一年后，因在与《旁观者》一名专栏作者的绯闻事件中说谎，约翰逊被开除。

约翰逊曾称穿全身罩袍的女性看上去"像邮筒"或"银行劫匪"。他还曾告诉选民，投票给保守党"会让你太太胸更大、增加你拥有宝马M3的几率"。

这样的评论让他的支持者开怀大笑，更加觉得约翰逊与他那些无聊的政敌不同。

2001年，约翰逊说，英国应当留在欧盟内，因为这给英国带来自由贸易的好处、让英国国民享有自由迁徙和居住的权利，而退欧可能带来影响力受损。

现在这听上去难以置信。但还有更惊人的。2003年，他向下议院表示："我有点是个欧盟的粉丝。即便我们没有欧盟，也会发明一个出来。"

看来即便是约翰逊，也曾认识到留在欧盟的好处。可是，2018年，他说，留在欧盟单一市场"是疯了"。而在英国退欧公投期间，他的宣传班子声称："我们脱欧之后，仍将拥有对欧盟单一市场的准入权。"

谈及这个话题，还记得吗，在为公投退欧拉票期间，他一再重复一项指控：欧盟规定了香蕉的形状。还有，他说英国每周要给欧盟3.5亿英镑，这笔钱应该用于英国的医疗体系。这个数字也是不对的，实际上是1.37亿英镑。

就在上周，保守党党魁角逐期间，约翰逊手里拿着一个袋装熏鱼站在舞台上，说这是马恩岛（Isle of Man）一名渔民的产品，而欧盟要求运输这些产品时必须用冰袋，从而增加了成本。但实际上，欧盟的规定是针对鲜鱼而不是熏鱼。英国本国也规定食品运输应确保质量安全，比如使用冰袋。对了，马恩岛也并不属于欧盟。

然而，除了这些明显的谎言之外，这样一位完美掌握以诙谐风趣应付任何窘境的人，他小丑式的胜利却意味着，他成为英国下任首相。

他任外交大臣期间失误不断。试想一下，他会如何处理当前英国油轮被伊朗扣押事件？令人倒吸一口冷气。

如今，英国已经泥足深陷，难以自拔。过去3年，无论是在保守党内，还是在政治体系和整个社会上，都出现分裂，令英国在国内外都受到严重损害。约翰逊当首相，深渊在前方。