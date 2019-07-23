 评论：约翰逊的小丑式胜利 | 评论分析 | DW | 24.07.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

评论分析

评论：约翰逊的小丑式胜利

英国周二获悉：鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）当选保守党党魁，并由此成为新首相。德国之声评论员Rob Mudge问道：事情怎么会错到今天这一步？

England Brexit Londoner Demo gegen Boris Johnson mit einer aufblasbaren Puppe (picture-alliance/NurPhoto/W. Szymanowicz)

（德国之声中文网）1999年，约翰逊向他的老板--《每日电讯》和《旁观者》（Spectator）所有人布莱克（Conrad Black）承诺，他将放弃从政，选择担任《旁观者》主编。

若是这样就好了。然而，约翰逊轻松打破诺言，2001年作为保守党候选人，当选牛津亨利区国会议员。此后经过一番历险，直到站在唐宁街10号的门前。

约翰逊被记录下的谎言清单之长，令人难以置信。然而，2003年，保守党党魁霍华德（Michael Howard）令人难以理解地给了约翰逊两个重要职位。一年后，因在与《旁观者》一名专栏作者的绯闻事件中说谎，约翰逊被开除。

约翰逊曾称穿全身罩袍的女性看上去"像邮筒"或"银行劫匪"。他还曾告诉选民，投票给保守党"会让你太太胸更大、增加你拥有宝马M3的几率"。

这样的评论让他的支持者开怀大笑，更加觉得约翰逊与他那些无聊的政敌不同。

2001年，约翰逊说，英国应当留在欧盟内，因为这给英国带来自由贸易的好处、让英国国民享有自由迁徙和居住的权利，而退欧可能带来影响力受损。

现在这听上去难以置信。但还有更惊人的。2003年，他向下议院表示："我有点是个欧盟的粉丝。即便我们没有欧盟，也会发明一个出来。"

看来即便是约翰逊，也曾认识到留在欧盟的好处。可是，2018年，他说，留在欧盟单一市场"是疯了"。而在英国退欧公投期间，他的宣传班子声称："我们脱欧之后，仍将拥有对欧盟单一市场的准入权。"

谈及这个话题，还记得吗，在为公投退欧拉票期间，他一再重复一项指控：欧盟规定了香蕉的形状。还有，他说英国每周要给欧盟3.5亿英镑，这笔钱应该用于英国的医疗体系。这个数字也是不对的，实际上是1.37亿英镑。

就在上周，保守党党魁角逐期间，约翰逊手里拿着一个袋装熏鱼站在舞台上，说这是马恩岛（Isle of Man）一名渔民的产品，而欧盟要求运输这些产品时必须用冰袋，从而增加了成本。但实际上，欧盟的规定是针对鲜鱼而不是熏鱼。英国本国也规定食品运输应确保质量安全，比如使用冰袋。对了，马恩岛也并不属于欧盟。

然而，除了这些明显的谎言之外，这样一位完美掌握以诙谐风趣应付任何窘境的人，他小丑式的胜利却意味着，他成为英国下任首相。

他任外交大臣期间失误不断。试想一下，他会如何处理当前英国油轮被伊朗扣押事件？令人倒吸一口冷气。

如今，英国已经泥足深陷，难以自拔。过去3年，无论是在保守党内，还是在政治体系和整个社会上，都出现分裂，令英国在国内外都受到严重损害。约翰逊当首相，深渊在前方。

DW.COM

鲍里斯·约翰逊：撒谎成性者入主唐宁街10号

英国保守党党魁选举结果出炉，鲍里斯·约翰逊不出意外胜出，并将出任英国首相。尽管在参与竞争的人选中，惯于撒谎的约翰逊得到的评价最差。 (23.07.2019)  

约翰逊成功之前的麻烦：众将离去

周日，英国先后有两名内阁大臣表示，如果前外长约翰逊（Boris Johnson）成为首相，他们立即辞职。 (21.07.2019)  

与女友吵架被邻居报警 约翰逊遭舆论逼问

英国下任首相的最热门人选约翰逊（Boris Johnson）受到压力，对其与女友深夜发生口角后邻居报警一事作出解释。 (24.06.2019)  

相关内容

Großbritannien London | Boris Johnson wird neuer Premierminister

鲍里斯·约翰逊：撒谎成性者入主唐宁街10号 23.07.2019

英国保守党党魁选举结果出炉，鲍里斯·约翰逊不出意外胜出，并将出任英国首相。尽管在参与竞争的人选中，惯于撒谎的约翰逊得到的评价最差。

Duell um die Downing Street - Boris Johnson

约翰逊成功之前的麻烦：众将离去 21.07.2019

周日，英国先后有两名内阁大臣表示，如果前外长约翰逊（Boris Johnson）成为首相，他们立即辞职。

Großbritannien London | Boris Johnson verlässt sein Haus

英保守党初选 脱欧派约翰逊再度领先 19.06.2019

前英国外相、约翰逊（Boris Johnson）势不可挡。在保守党内下届党首的第二轮初选中，这位对欧强硬派领袖人物又一次明显领先。现外交大臣亨特（Jeremy Hunt）亦再度过关。

广告