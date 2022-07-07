评论：约翰逊早该走人

（德国之声中文网）英国首相鲍里斯·约翰逊输在自己手中。导致这位民粹主义保守派人士翻车的并非选举失利或反对派，而是其人品。在一系列丑闻曝光后，人们看到的这位任职3年的首相是一个扯谎者、掩饰者和否认者。

他自己的内阁和所在政党得出结论：这颗曾经的希望之星到头来只是尴尬。约翰逊当然有政治才干，能抓权、说服人，但终因以谎言、未兑现的承诺和膨胀的自我满足感而落败。

他自认不可替代

眼下，他显然打算继续呆在唐宁街，当一只"跛脚鸭"，可能是几个月，直到在保守党正式大会上选出新领袖。这符合他的性格。约翰逊坚信自己无可替代，紧拽权力不放，无意明白他何以必须走人，而且应担责的只是他一人。在辞职讲话中，他指控责任在于议员们的 "从众本能"。随着这一误判，他悲惨地让人想起他的民粹主义榜样唐纳德·特朗普：与特朗普一样，约翰逊拒绝看到，自己已经过时；和特朗普一样，约翰逊显然不在乎他的混乱退守会对国家的政治体系带来怎样的损害。

约翰逊兑现了他在2019年的承诺，使英国脱欧--英国退出欧盟--成为可能。虽无能但至少是有责任感的前任特雷莎·梅（ Theresa May ）没能做到的事情，不按常理出牌的约翰逊做到了：同欧盟签署了一份他知道自己根本无法遵守的退欧协议，因为，他可能从未真正想过要遵守。该协议规定了英国和仍是欧盟内部市场一部分的北爱尔兰之间的货物和海关边界。其实，在被善变的民粹主义蒙蔽的英国脱欧信徒们眼里，这全然无法接受，但约翰逊却由此给保守党带来了2019年12月大选的辉煌胜利。

德国之声评论员Bernd Riegert

欧盟暗自庆幸

从那时起，一切都在走下坡路。今春，约翰逊竟想单方面背离与欧盟的这一国际条约，并试图用一些不着边际的表态予以掩饰。现在，暂时不至于发生这一情况，因为，伦敦看守政府已无能力操作。欧盟此刻松下一口气，甚至有些幸灾乐祸，毕竟，约翰逊已成历史。然而，指望他的继任者会尊重英国脱欧条约为时尚早。欧盟和英国之间的关系会变好还是变坏，目前无法预料。

约翰逊曲线领导国家应对新冠大流行瘟疫。最初，他未严肃对待，后来则成功组织疫苗接种战役，比欧洲其它国家和地区更早显示出效果。然而，他无视本政府出台的"停摆"规定，在自己的官邸开派对，最终让他在政治上一蹶不振。

坡脚英国鸭

下任首相将不得不应对高通胀、英国脱欧后外贸的不景气、俄罗斯入侵乌克兰战争导致的地缘政治紧张局势、全球粮食危机，以及退出化石能源。在外交领域，英国将因约翰逊的辞职宣布而瘫痪数月。

现在，直到新政府履职，将出现一个不确定期。考虑到多重危机和国际合作的需要，这有害无益。约翰逊称，眼下似乎很暗淡，但他已看到下届政府团队的 "黄金未来"。

约翰逊毫不掩饰他追崇史上伟大首相温斯顿·丘吉尔，甚至会模仿其步态和手势。然而，这当然是不够的。因为，和丘吉尔不同，约翰逊无坚定的原则，没有深固的信念，更缺乏良知。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。