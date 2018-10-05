评论：“米兔”运动一周年——这样的争辩值得！

（德国之声中文网）最初，是怀疑。去年10月15日起, 当女友们、同事们、我不认识的女性们的MeToo（我也是）帖子--间或有关于性骚扰和遭强暴的亲历报告--蜂拥而至时，我加入了受害者们的大合唱。#MeToo帖子传布于85个国家，仅在第一天就在推特出现了20万次。尽管这样，当时我还是没有把握，不知道从Hashtag这个标签符号中是否会发展出更多的东西，而不仅仅是一场社交媒体战役、一股对好莱坞男子主义文化的短期愤怒浪潮。

MeToo运动很快有了更多的发展！自电影制片人韦恩斯坦（Harvey Weinstein）丑闻曝光12个月来，人们对有关性犯罪和结构性权力滥用的意识明显增强，其程度各国之间虽有不同、对其感受亦因人而异，但有一点非常清楚：相关争议正方兴未艾。

波及各行各业

3星期前，就有推特女用户在新版#MeToo--#WhyIDidNtReport（为何我未举报）上告知，以前为什么没有举报所受的性侵经历，甚至未向任何他人透露过。

本月初起，因所犯性侵罪，电视偶像人物科斯比（Bill Cosby）以81岁之躯开始服刑多年；与此同时，3名女性对卡瓦诺（Brett Kavanaugh）的刑侵指控最终未能阻止他被提名并被选举成为美国最高法院法官。

在德国，由电影、电视、戏剧业广泛联盟新设置的"反性侵与性暴力的信任工作点"于本周一开始工作。在中国，有关讨论也已启动。在苏丹，一名女青年在德国之声节目"Shababtalk"（青年交谈）中反性侵的激情呼吁引来暴力威胁和抵制呼声。一个全球范围的妇女进军活动计划于明年一月举行。

卡瓦诺事件

体系摇晃了；沉默的界限发生了位移。然而，卡瓦诺事件却表明，深层的社会变革需要持久的耐性。

不顾所有那些抗议和指控，美国参议院内的共和党多数批准卡瓦诺为美国终身最高法官，对众多妇女而言，这犹如一记耳光。因为，它意味着，华盛顿的那些高位政治家不知道或无所谓，这一决定给性侵的受害人释放出的是何种信号。

谈、谈、谈--在推特上，或地铁里

我们清楚：要矫正社会生活中大成问题的权力差别和规范，一年时间是不够的。与受害人表示出坚定的团结能够加快进程。人们不能把这一角色笼统地交由男性或女性去扮演，这一点从#MeToo 活动人士Asia Argento事件上可见一斑。她本人也受到了性侵指控。不管怎么说，在英国妇女组织The Fawcett Society最新的一项民意调查中，18至34岁男子中的大多数表示，随着#MeToo运动问世，自己更多参与了反性侵。

本文作者：Helena Kaschel

但更重要的是对话。初起时，某些人出现反射式害怕情绪，担心爆发性别斗争、名人受到围猎、不再允许调情，这表明，争论本身何其纷纭、人们感受到的不良状况有多复杂。

然而，如果要让#MeToo开启的动力不致在来年便告消沉，那就必须继续谈论、继续争辨：在厨房、在工作场所、在推特上、在地铁里。并且，超越所有性别、代际、收入群体、行业及政治态度的界限。它要求所有参与者拿出更多耐心，--不论是听人家叙述，还是进行解释。这是值得的。过去的一年表明了这一点。