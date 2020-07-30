评论：第二波疫情？请保持冷静！     

（德国之声中文网）数星期来，欧盟境内新冠病毒感染人数增加。一些病毒学家以及记者使用了"几何级增加"、"比第一波更糟糕的第二波"等说法。

其实，若信任欧洲疾控中心（ECDC）提供的数字，则没理由发出那种足以引起恐慌的言论。根据该数字，感染病例并非在欧洲全境增加，而是在十几个可以确认的感染热点；在欧盟大部分地区，新感染数量都停滞在较低水平。政界和卫生系统的任务是，隔离这些感染热点、阻断缘于那里的感染链。为此，就像在巴塞罗那、里斯本、卢森堡和安特卫普那样，可以实施例如地区性的禁足令一类措施。大规模停摆，甚或封闭多国边界则全无必要。问题不在旅游本身，而是人们在目的地或在自己家乡的行为。

比相对而言较易实施的对他国封锁边界更重要的是，增加检测能力或义务连环检测能力。在德国边境对旅游者做检测只是必须措施中的一小部分。同样的措施必须在整个欧盟的内部及外部边界实施。



旅游者并不比呆在国内的人更有传染性





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顺便指出，游客并不比在柏林狂欢的青年们或任何一个小城镇的学生们或某肉厂的工人们更有传染性。病毒学家们的观点是，新冠病毒COVID-19的爆发可以在任何地方发生。它与国界甚或同当事人的国籍毫无关系。由此可以得出结论：比如，大中小学生、教师，在结束了暑假重返学校后，应定期在较短的时间里接受检测。这也适用于幼儿园、大小企业、城市行政机构、医院、养老院和机构的职工。



当然了，此举费用巨大。检测是要花钱的。的确如此。可是，从长远角度看，这仍然要比使整个社会进入隔离状态要便宜。若不考虑实际传染情况而实施第二次或第三次停摆，欧洲无力承受。只要看一眼经济发展的灾难性数字便能理解这一点：在3、4两个月，为抗击第一波疫情，仅德国经济就萎缩了10%。人们不能任意让这种情况再现。



不能惊慌失措的另一个理由是，欧洲疾控中心认为，因新冠病毒致死而在正常死亡率上增加的死亡率，水平相对较低。目前，欧盟成员国内已具备足够医院容量和重症床位数量，能够保障新冠病人的救治。如果有哪个地方还不是这种情况，那就必须加以改善。而这也绝对要比因停摆而使经济再度沦入自由落体状态要便宜。



世上其它地方情况如何？



我们必须以冷静和适度应对第二波、第三或第四波限于地方的新冠病毒疫情。能保护所有人的某种有效的疫苗之问世尚遥遥无期，或许永远都不可能研制出来。我们必须学会与病毒共存，而不能沉湎于末世幻想之中而不能自拔。还会继续有人感染、还会有人因新冠病毒或因与新冠病毒有关而死亡。在欧洲，这一点也不该成为惶恐的理由。



此次瘟疫大流行中，欧洲或属于有幸的大洲。在第一波中，美洲、亚洲、非洲都出现几何级感染现象。这一情况的确该让我们忧虑。因为，它显示，在那里，千百万人不仅会死于新冠病毒，而且还会死于由此带来的经济危机后果。若我们不能很快过渡到取消对美国、巴西、印度及众多其它国家的边界封锁、转而对旅游者做严格检测、需要时实施隔离，全球化就可能终结。



在全球范围，人的、经济的接触将愈来愈困难。这一发展的后果还完全无法预估。要是确有什么因素会引发恐慌，那或许就是欧洲对世界的这一看法。







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