评论：穆勒报告 看不看都一样

（德国之声中文网）与邪恶做斗争有着悠久的历史。中世纪时，是女巫受到教徒的迫害。但是如今谈到穆勒的报告，特朗普认为自己成了政治斗争的牺牲品。

现在穆勒的报告被公开，特朗普自称是胜利者。然而这场政治斗争只是刚刚开始。在民主党人和共和党人争相公布"真相"期间，公众可以身心放松地袖手旁观。他们无须去阅读长达400多页的报告，因为他们知道的早已足够多。

总统并未被指无罪

当然，许多人现在想知道的是：特别调查员穆勒说他没有就特朗普是否干预司法机构得出令人信服的结论，具体意味着什么？毕竟，报告指出，特朗普曾多次反对调查。

特朗普在担任总统之初的表现就值得怀疑。当联邦调查局局长科米（James Comey）指示对"通俄门"展开调查后不久，特朗普就将其炒了鱿鱼。而司法部长塞申斯（Jeff Sessions）发表声明表达了自己的立场之后，也被特朗普逼迫辞职。

如果自身清白，应该不会有这样的举动。这种做法给人的感觉更像是要掩盖什么。

特朗普一直充分利用自己作为美国总统的权力。他也将其作为房地产大亨时的作风带进了白宫。谁与其稍有不和，他便铁面无情：凡是提出异议以及拒绝与其为伍的，一律被解雇。

即使对待真相特朗普的做法也有问题。他全盘接受了其心腹有关通俄门的谎言。这在报告发表之前就已经很清楚。在对特朗普的亲信进行调查期间，人们就已经知道了很多。他的某些心腹现在都被视为刑事罪犯。

在特朗普举行竞选活动期间，很多关于他昔日与一些女性的风流韵事的视频被曝光。后来又传出他曾向色情明星丹尼尔斯（Stormy Daniels）支付封口费，因此受到违反竞选财务法的指控。既使在穆勒事件之后，该诉讼程序仍在继续。

糟糕的是，无论是过去还是现在，其追随者对此都毫不在乎。因此特朗普可以完全放松。他稳坐其总统宝座，而且实现了他的许多承诺。穆勒的报告又能对他如何。

民主和职位受损

本文作者Oliver Sallet

对于其他所有人来说，总统的形象在报告公布前就已经很清楚：特朗普是一位有刑事犯罪行为以及敢于任意歪曲事实的总统。这样的总统给民主和总统职位造成的伤害巨大。

即将开始的竞选以及民主党调查委员会在国会近期开始的听证将使得局势更加严峻，但最终不会取得具体成果。结局只会是两个阵营的对峙加剧。

无论有没有穆勒的报告，政治口水战都会继续。

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