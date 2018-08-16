评论：禁止“杀手机器人”

（德国之声中文网）"我们认为，谷歌不应参与战争生意"，今年早些时候数千名谷歌员工签署的抗议信在开头这样写道。这是前所未有的：员工要求首席执行官皮蔡（Sundar Pichai，在中国被称为"劈柴哥"），立刻停止与五角大楼合作开展"Maven"项目，该项目利用人工智能解读视频图像，旨在提高无人机打击的精准度。

美军为何对谷歌、微软这些软件巨头的工作如此感兴趣呢？因为他们自己无法编出这种高品质的程序，但却要一定拥有之。这些算法搭建出来的武器，可以自行识别目标并且对其进行攻击。未来的战争，将由少量军人和大量智能武器进行。人工智能的成就早已经有针对性地用于军事目的了。

人工智能带来军事革命

谷歌员工的抵制做法是有道理的。在信件中，他们涉及的是我们这个时代的一个核心伦理问题：电脑的学习能力越来越强，模仿人脑的准确度越来越高。这蕴藏着巨大的机会，但也包含着巨大的风险。世界主要军事力量正贪婪地将手伸向数据和算法，以便喂养他们的人工智能武器。

结果是：一旦发出去的导弹、无人机、鱼雷，就不再受人类的控制了。它们在数天、数周长的时间里自行跟踪目标，然而选择所谓的最佳时间将目标消灭。不再有将士给出最后的开火命令，这种半自动（武器）系统现在已经投入了使用。

这很成问题。有关生死的决定永远不应单独交到一台机器手中。与士兵不同的是，一个机器人不能区分作战者和平民；不懂国际法，也无法依据道德而行动。而且，这样的武器太容易遭到独裁者们的滥用，用来摆脱令人不快的批评者。这些武器可以逃避军备控制，也可能落入恐怖分子手中。

时间不多了

因此，禁止自主武器系统迫在眉睫。目前在日内瓦举行的联合国会议就这个问题进行谈判是一件好事。然而令人担忧的是，谈判可能无果而终。这里采取的是一致通过的原则，只要对于自主武器的定义还存在争议、只要像美国这样的国家继续鼓吹这类武器的优势，就无法达成共识。像德国呼吁的那种不具约束力的政治声明，也于事无补。留给定制规则的时间不多了，国际社会不应该白白让时间流逝于指缝间。

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