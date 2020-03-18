 评论：百日新冠 全球战疫需要全球战略 | 评论分析 | DW | 18.03.2020

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评论分析

评论：百日新冠 全球战疫需要全球战略

12月初，中国武汉一家医院确诊全球第一例新冠病例。100天之后，新冠病毒肆虐全球，产生的效应让人乍舌。人们不禁要问：我们的地球到底怎么了？德国之声评论员当远认为，只能依靠人们的理性和智慧才能克服全球疫情。

Deutschland Coronavirus (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

（德国之声中文网）一个幽灵，新冠病毒的幽灵，在全球徘徊。很多国家争前恐后地停飞航班，关闭边境；五大洲已经有超过30个国家因为病毒肆虐而宣布进入紧急状态，包括意大利、西班牙、奥地利以及德国联邦州巴伐利亚；全球股市暴跌，熔断的消息不绝于耳；老百姓疯狂采购生活用品，似乎明天就是末日。我们的地球和往日平静的生活早已变得面目全非。


我们需要扪心自问两个问题：这样的事情为什么会发生？到底发生了什么？100天前，2019年12月8日，武汉市确诊了全球第一例新冠病毒。当时没有人知道这一未知的病毒从何而来，医生仅仅知道，病毒和2003年的非典类似。中国的官方在对这一新型可致命的病毒沉默了很久之后，突然在春节前采取极端手段，先后切断了武汉和很多人口超过百万城市与外界的全部联系，飞机火车轮船全部停运，百姓禁止出门，公共生活全部停滞。


欧洲的强制措施似曾相识


两个月前，欧洲公众通过电视报纸了解中国政府如何应对新冠病毒，对措施是否适当适度提出了很多质疑。今天，中国的应对措施被复制到欧洲。大中小学和非社会核心职能机构逐步被关闭，文化和体育活动取消，2020年欧洲杯被推迟到2021年。和中国一样，德国也部分出现医疗用品紧张，例如口罩和护目镜。我们如果仔细研读中国抗疫的进程，就会不难发现，战"疫"迟早还会要求我们放弃更多的个人自由来减缓疾病的传播。


很多传染病专家都说，新冠病毒其实没有每年都会发生的流感厉害。但是各个国家对新冠病毒却做出了强烈的回应。这又是为什么呢？难道是因为第一例确诊病例出现在红色中国，并且被共产党政府掩盖了数周之久？还是因为我们对SARS-CoV-2病毒知之甚少，而陌生会带来恐惧造成恐慌？


不可逆转的全球化


和我们的父辈相比，我们生活在一个完全不同的世界。国与国以及人与人可能相隔千山万水，但他们之间的联系从来没有像今天这样紧密，我们把这一现象称为"相互依赖"，或者称之为"全球化"。这是一个不可逆转的进程。今天，人们可以在24小时之内抵达世界上任何一个角落，同时也能把我们身上的细菌和病毒带到新的地界。


新冠病毒是全球爆发的传染病。应对全球疫情，需要全球的战略。各国应该及时公开信息，并在全球框架下协调防护措施，才能真正有效控制病毒的扩散。谁要是一意孤行，必定以失败告终。


放弃也是种美德


病毒来源幕后黑手到底是谁？到底是谁造成了股市狂泻不止、暗无天日？这些讨论对控制疫情继续蔓延都于事无补。每一位公民现在都需要行动起来，团结一心，勇担重任，为了"全世界上下一盘棋"的大局，勤洗手并减少不必要的人际往来。只有这样才能缩短采取极端限制个人自由措施的时间。


病毒只有基因突变，才能确保继续生存。而人类作为物种进化后基因稳定的高级生物，一定能战胜新冠病毒。为此，每个人除了强大的自身免疫能力外，还需要理性和智慧。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

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