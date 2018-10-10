评论：疯狂的德国柴油车禁令能否行得通？

（德国之声中文网）正在德国蔓延的对柴油车的恐惧已经上升到一个新的层面。在这里预先要说一下的是：不要去批评那些批准对旧柴油车发布驾驶禁令的法院，因为对有害物质的排放，早就有了限制指标。然而在科隆或法兰克福这样的城市，有柴油车的人现在完全不知所措，因为从2019年春天开始，可能将有成千上万的柴油车被禁止在市内行驶。

环保人士的欢呼声不绝于耳，他们在庆贺与汽车公司和汽车利益集团斗争所取得的胜利。这些自诩肩负拯救世界重任的人终于可以扬眉吐气了。请问，他们的脑子还好用吗？所谓出于良心推出的政策是会产生后果的。

数以百万计的德国人每天仍旧要踏上上班的旅途，其中很多人的工作岗位在大城市。鼓励人们尽量使用有利于环保的自行车的友好提示完全脱离现实。因为德国通勤一族的上班路程平均为17公里。除了经常晚点、人满为患以及车票昂贵的火车之外，能够选择的交通工具只剩下汽车。

汽车康采恩的胜利

因此，禁止旧型号柴油车上路对汽车制造商来说并非是一个打击，而是它们取得的一个胜利。例如仅在科隆市，就有11万人受到未来柴油车禁行令的影响，而且这个数字还不包括那些居住在周边城镇，只到科隆上班的人。现在，所有这些旧柴油车主必须"弃旧迎新"购买新车。对他们来说这才是"打击"，而且打击的是普通百姓。现在，几乎每周都不断有法院做出在当地禁止柴油车的裁决，说这是在没收个人财产并不为过，其肆无忌惮的程度是昔日某些共产党领导人都不曾敢尝试的。为此感到兴奋的不只是绿党，而且还有左翼党人。可是拜托--有谁现在还开着老掉牙的柴油车？股市经纪人还是银行经理？

本文作者Andelko Subic

当然不是！驾驶旧款柴油车的很可能是为了每小时12欧元的报酬争分夺秒，每天上午去科隆南城，下午去科隆城北部为人打扫卫生、熨烫衣服和刷洗厕所的清洁工。还有那些每天将孩子送到学校再匆忙赶去上班的单身母亲。她们也应该尽快开上电动汽车吗？这当然可以！不过她们还是要先祈求上帝，让她们的老柴油车再一次通过TÜV的例行车检。否则的话，对她们来说将是一个不小的灾难！

那些环保人士的自以为是的欢呼不免有些自私："这些汽车不能在这里行驶，因为我住在这个城市。"这些拥护环保政策的道德先锋对清洁工或者小工匠们遇到的困难根本不在乎。他们的座右铭是："我既想生活在大都市的中心，又想拥有阿尔卑斯山的清新空气。"

可是随着对旧车辆的大规模禁行，废气排放问题只是被"输出"了而已。如果成千上万的老款柴油车被"驱逐"到东欧和东南欧、中东或者非洲，就不会有人为此吵吵嚷嚷了。而那里的人也会开心的嘲笑着这些"愚蠢的德国人"。但是，明斯克、贝尔格莱德或者开罗不也属于我们一直要拯救的同一个地球吗？而且这也是最近召开的卡托维兹世界气候大会上再次讨论的话题。

不用禁令也可以创新

为什么非要禁行呢？没有强迫性措施，过去不是也实施了很多创新环保措施吗？无铅汽油、催化转换器、无石棉刹车片 - 即使在开罗，所有这一切都已是理所当然的，同时没有对旧车实行任何驾驶限制。

谢天谢地，我的车还好用。况且我不想浪费资源，因此也不会今后每5年就买一辆新车。然而问题是：欧元区究竟是要实行哪种废气排放标准？难道每提高一次标准就购买一辆新车？可能很多人就这样来解决问题。可我不愿这样，买车要花我的钱。不过基辅的二手车经销商和大众、宝马以及戴姆勒这些汽车制造商一样，都对这个逻辑表示满意。

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