 评论：疫情中保护生命比保护数据更重要！ | 评论分析 | DW | 20.12.2020

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评论分析

评论：疫情中保护生命比保护数据更重要！

德国之声记者Astrid Prange认为，德国必须放弃其傲慢，因为依靠在数字化问题上的双重标准和机械的数据保护，并不能战胜疫情。

Symbolfoto Corona-App

在亚洲，预防新冠App是保护健康的重要助手，在德国则没起什么作用

（德国之声中文网）这就是德国的今年冬季：新冠感染人数不断上升，而实验室的检测结果仍然在陆续通过传真到达卫生机构，德国民众正忙着进行圣诞网购。

这个场景并非虚构，而是现实，体现了德国数字化的落后，而且也表明，在新冠疫情期间，数字技术的落后和机械的数据保护都会对生命造成威胁。

以亚洲为榜样

目前德国因为新冠病毒而死亡的人数已超过2.5万人，韩国的死亡人数不到700人。数字化的防疫措施可以挽救生命，韩国、新加坡和台湾已经展示了这一点。

韩国有5200万居民。据约翰-霍普金斯大学统计数字，自疫情以来韩国共有47515人感染。截至12月18日，德国已有近150万人感染。

另外，在德国看来，台湾就好像是福星高照。这个拥有2300万居民的岛屿已经全面控制住了疫情。感染率控制在700例左右，至今只有不到10人死亡。

Kommentarbild Astrid Prange

本文作者、德国之声记者Astrid Prange

进行隔离、履行戴口罩义务和数字化监控，这就是亚洲的成功秘诀。新加坡规定，每天都必须将个人数据输入国家监测程序。德国医生协会主席泰谢特（Ute Teichert）抱怨说，在德国，就连卫生局也无法获得政府的新冠APP上的数据。

不起作用的新冠App

这让我难以置信！我们正值疫情中，而德国的很多公共卫生部门居然还没有采用数字化体系。与此同时，每天却都有数百万人德国人将自己的数据免费提供给脸书、亚马逊、Instagram和推特等网络巨头，而对德国的新冠预警APP不屑一顾。

我无法再忍受这种对数字化体系的双重标准，不想再一边讨论数据保护，一边看着德国陷入封锁，数百万人的生计被摧毁。

我不想再看到，因限制社交使数以百万计的人陷入孤立，被迫限制自由，令整个一代人的未来计划搁浅。与此同时，还在激烈捍卫个人数据保护。

我也无法再忍受我们在那些防疫取得成功的国家面前所表现出的傲慢态度。当韩国在春季就已强制要求戴口罩的时候，德国的科学家们还在不约而同地怀疑口罩的保护功能。

新冠疫情的教训

德国正在为这种傲慢付出高昂的代价。根据经济合作与发展组织（OECD）数据，预计2020年德国经济将萎缩5.5%。

而在台湾和韩国，经济和社会生活已经基本恢复正常，商店和餐馆都在营业。预计2020年韩国经济仅下降1%，台湾经济甚至增长2.4%。

德国不能再傲慢自大了！我们必须告别将欧洲视为中心和自以为是的态度，必须吸取疫情教训! 在我看来，这就包括健康保护优先于数据保护，光是呼吁人们担负起个人责任并不能保护人的生命，无视新冠疫情者的错误言论并不是言论自由的象征，而是不负责任的表现。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

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疫苗何时有？德国等不及了

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新冠警告App在iPhone上也出错

据德国每日新闻网站tagesschau.de报道，新冠病毒追踪软件的使用者在数周时间里得不到有关是否曾接触过感染者的信息。此前，安装Android操作系统的手机也出现类似故障。  

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