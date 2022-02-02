评论：疑点重重的北京冬奥

即将开幕的北京2022年冬奥会，期望值较低，热心观不多，政治要人很少，行动自由没有，也见不到一片雪花——唯一不缺的就是批评的声音。德国之声评论员Dagmar Engel质疑：我们还需要冬奥会吗？
（德国之声中文网）当国际奥委会（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）被中国国家主席习近平热情夸奖，并且不得不和他摆拍留影的时候，人们不禁想问：他是否为自己感到遗憾？毕竟，习近平对严重的侵犯人权行为负有责任--镇压、拘留和折磨数十万维吾尔人，扼杀香港民主，以及阻止本国人民获得自由的媒体和网络，以确保他们永远不会了解真相。尽管如此，巴赫除了重复他的陈词滥调--国际奥委会秉持政治中立--之外，什么也做不了。他的意思是说，国际奥委会无权批评奥运会以外的人权状况。但是，当他每天晚上在北京的豪华酒店里对镜自览的时候，真的就如此心安理得吗？
另一方面，说到体育和政治的联系，习近平可没想克制自己的热情。一如既往地，奥运会是一个上演宣传秀的绝佳机会。面对越来越多的国际批评，奥运舞台似乎也成了习近平最新的"软实力 "工具。因此，他不顾财政或环境成本，横空出世创建了一个冬季运动地区。这个地区，在本届冬奥会之前不存在，之后也将会消失--因为中国压根儿就不是一个冬季运动国家。
至少，中国目前还不是。在申办本届冬奥会时，北京吹嘘说，到冬奥会开始时，将有3亿中国人成为冬运爱好者--这是一个巨大的市场。1月中旬，习近平自豪地宣布，结果比原计划还要好，中国现在有3.49亿冬运爱好者。如果这些数字是真的--在中国不可能核查这个所谓的事实--这对国际滑雪行业来说是一个福音。目前，该行业正在遭受气候变化的影响，比如降雪减少，西方滑雪爱好者正担心难以为继。
但是，如果认为冬奥会可能拯救全球滑雪行业是北京申奥成功的理由，那就一叶障目了。冬奥会为国际奥委会的金库创造了大约15亿美元的收入，但这也不是北京赢得竞争的原因--赞助资金和电视转播权也可以从其他国家获得--比如那些尊重人权的民主国家。
问题是，没有这样的国家提出主办奥运会的申请。在最初竞争本届冬奥会主办权的九个国家中，有七个退出竞争--全都是具有冬季运动条件的民主国家。在这些国家里，公民拥有发言权，大多数人认为举办这种运动会的成本太高--这些成本都来自纳税人的钱包。随后，只剩下两个专制国家的城市--哈萨克斯坦的阿拉木图和中国的北京来竞标。
因此，如果不想让对北京的批评变得那么琐碎，我们必须问自己几个基本的问题。我们--作为国家、作为球迷、作为冬运爱好者以及积极的参与者--到底还需不需要冬奥会？我们还相信奥运会的理念吗，那个平等的、没有歧视的和平体育竞赛的理念？此外，难道不能以不那么惊世骇俗的方式举办奥运会吗？例如，利用现有的冬运基础设施和场馆，而不是大兴土木建造新的场馆？我们能不能鄙弃自以为是的国际奥委会？奥运会真的需要不停地更换主办方吗？国际奥委会是否需要进行彻底的改革？
如果我们对这些问题的答案都是肯定的，那么米兰-科尔蒂纳达姆佩佐就有机会在四年后做得更好。如此，我们就可以在祝贺运动员成就的同时批评中国。
这也就引出了最后一个问题：彭帅在哪里？
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当北京获得2008年夏季奥运举办权时，国际奥委会预测奥运会可以改善人权，北京也暗示了这一点。但协助设计鸟巢体育馆的艾未未说，当时只是中国的「假笑」，2022年露出的才是真面目。
美国民主党参众议员周一（1月31日）敦促美国奥运官员做好保护运动员的准备，他们指出，若有美国运动员在下个月的北京冬奥期间对中国的侵犯人权的行为发表意见，可能会因此受到中国政府的报复。