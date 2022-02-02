评论：疑点重重的北京冬奥

（德国之声中文网）当国际奥委会（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）被中国国家主席习近平热情夸奖，并且不得不和他摆拍留影的时候，人们不禁想问：他是否为自己感到遗憾？毕竟，习近平对严重的侵犯人权行为负有责任--镇压、拘留和折磨数十万维吾尔人，扼杀香港民主，以及阻止本国人民获得自由的媒体和网络，以确保他们永远不会了解真相。尽管如此，巴赫除了重复他的陈词滥调--国际奥委会秉持政治中立--之外，什么也做不了。他的意思是说，国际奥委会无权批评奥运会以外的人权状况。但是，当他每天晚上在北京的豪华酒店里对镜自览的时候，真的就如此心安理得吗？

另一方面，说到体育和政治的联系，习近平可没想克制自己的热情。一如既往地，奥运会是一个上演宣传秀的绝佳机会。面对越来越多的国际批评，奥运舞台似乎也成了习近平最新的"软实力 "工具。因此，他不顾财政或环境成本，横空出世创建了一个冬季运动地区。这个地区，在本届冬奥会之前不存在，之后也将会消失--因为中国压根儿就不是一个冬季运动国家。

观看视频 02:42 奥运举办在即 中国如临大敌

滑雪行业的大救星？

至少，中国目前还不是。在申办本届冬奥会时，北京吹嘘说，到冬奥会开始时，将有3亿中国人成为冬运爱好者--这是一个巨大的市场。1月中旬，习近平自豪地宣布，结果比原计划还要好，中国现在有3.49亿冬运爱好者。如果这些数字是真的--在中国不可能核查这个所谓的事实--这对国际滑雪行业来说是一个福音。目前，该行业正在遭受气候变化的影响，比如降雪减少，西方滑雪爱好者正担心难以为继。

德国之声评论员Dagmar Engel

但是，如果认为冬奥会可能拯救全球滑雪行业是北京申奥成功的理由，那就一叶障目了。冬奥会为国际奥委会的金库创造了大约15亿美元的收入，但这也不是北京赢得竞争的原因--赞助资金和电视转播权也可以从其他国家获得--比如那些尊重人权的民主国家。

问题是，没有这样的国家提出主办奥运会的申请。在最初竞争本届冬奥会主办权的九个国家中，有七个退出竞争--全都是具有冬季运动条件的民主国家。在这些国家里，公民拥有发言权，大多数人认为举办这种运动会的成本太高--这些成本都来自纳税人的钱包。随后，只剩下两个专制国家的城市--哈萨克斯坦的阿拉木图和中国的北京来竞标。

我们还需要冬奥会吗？

因此，如果不想让对北京的批评变得那么琐碎，我们必须问自己几个基本的问题。我们--作为国家、作为球迷、作为冬运爱好者以及积极的参与者--到底还需不需要冬奥会？我们还相信奥运会的理念吗，那个平等的、没有歧视的和平体育竞赛的理念？此外，难道不能以不那么惊世骇俗的方式举办奥运会吗？例如，利用现有的冬运基础设施和场馆，而不是大兴土木建造新的场馆？我们能不能鄙弃自以为是的国际奥委会？奥运会真的需要不停地更换主办方吗？国际奥委会是否需要进行彻底的改革？

如果我们对这些问题的答案都是肯定的，那么米兰-科尔蒂纳达姆佩佐就有机会在四年后做得更好。如此，我们就可以在祝贺运动员成就的同时批评中国。

这也就引出了最后一个问题：彭帅在哪里？

历史上的抵制奥运会行动 1936年柏林奥运会 希特勒领导的纳粹政权上台之后，将1936年夏季奥运会办成了宣扬“雅利安人种优势论”和纳粹政治主张的舞台。对这场奥运会的联合抵制行动其实并未成功。虽然不少欧洲国家曾计划拒绝参加，争取将比赛改在巴塞罗那举行。然而西班牙内战导致这场本应与柏林奥运会分庭抗礼的赛事在开幕前夕被迫取消。最终美国等西方国家还是派运动员赴柏林参加了比赛，真正抵制的只有西班牙、苏联和一些犹太运动员。

历史上的抵制奥运会行动 1956年墨尔本奥运会 有8个国家代表团出于不同的原因拒绝派代表参加第16届夏季奥运会。埃及、伊拉克、柬埔寨和黎巴嫩是因苏伊士运河危机中，埃及遭以色列、英国和法国入侵而宣布不参加本次奥运会。 荷兰、西班牙和瑞士为抗议苏联镇压匈牙利革命而采取抵制。而中国则是因抗议台湾作为“中华民国”参赛而宣布抵制。此前，国际奥委会作出了允许“中国奥委会”和“中华民国奥委会”同时参加第16届奥运会的决定。

历史上的抵制奥运会行动 1964年东京奥运会 这是奥运会第一次在亚洲举行。中华人民共和国不满中华民国以“中国”名义参加，因此抵制本届奥运会。 印尼因支持中华人民共和国而拒绝参加本届奥运会。台湾方面派出了80人的代表团赴东京参赛。朝鲜当时因为国际奥委会不承认“朝鲜民主主义人民共和国”这个国名宣布抵制以示抗议。这一年，南非因为实行种族歧视政策而未被邀请。之后的几届奥运会上，南非也一直缺席，直到结束种族隔离政策之后，才在1992年被允许重返奥运舞台。

历史上的抵制奥运会行动 1976年蒙特利尔奥运会 南非的种族隔离政策也是导致大量非洲国家缺席本届奥运的原因。为了抗议曾率领橄榄球队访问南非的新西兰代表团参加本届奥运会，坦桑尼亚等多个非洲国家联合抵制本届奥运会。 作为主办国，加拿大政府禁止中华民国代表团以其国旗国号入境参赛，并要求以“台湾”名义参赛。台北方面对此表示拒绝，在沟通无效后宣布退出奥运会。

历史上的抵制奥运会行动 1980年莫斯科奥运会 1980年3月21日，为抗议苏联于1979年入侵阿富汗的行为，美国总统吉米·卡特宣布美国将抵制本届奥运会。美国的决定得到全球50多个国家的响应，包括日本、加拿大、联邦德国和中国。这使得最终只有80个国家参与本届奥运会，仅占到具有参赛资格国家和地区的五分之三。

历史上的抵制奥运会行动 1984年洛杉矶奥运会 这次奥运会的抵制行动也是冷战的产物。在美国等国抵制1980年后，苏联和东欧集团以及朝鲜、越南、古巴等共产主义国家都集体抵制了洛杉矶奥运会以示报复。中国派代表团参加了这场奥运会，许海峰在男子手枪慢射比赛中获得了中华人民共和国有史以来第一块奥运金牌。

历史上的抵制奥运会行动 1988年汉城奥运会 这是历史上最后一次遭到联合抵制的奥运会。韩国首都汉城（今译为首尔）在争取到主办权后，朝鲜要求与其合办，但韩国不同意比赛项目在朝鲜举行，两国未达成共识，因此朝鲜抵制比赛。朝鲜还被认为在之前的1987年制造了大韩航空飞机爆炸事件，以阻挠奥运会举办。最终，朝鲜、古巴、尼加拉瓜、阿尔巴尼亚、埃塞俄比亚、塞舌尔和马达加斯加未参加本届奥运会。

历史上的抵制奥运会行动 没有抵制，但有争议：2008年北京奥运会 2008年北京夏季奥运会召开前，世界各国以及不少的国际组织亦就如人权、藏独、两岸问题和环境等提出质疑，引发起不少的争议。尽管如此，包括时任美国总统小布什在内的多国领导人都参加了奥运会开幕式。中国也在这届奥运会上凭借主场优势，夺取金牌榜榜首。

历史上的抵制奥运会行动 2014年索契冬奥会 这次在俄罗斯举行的冬季奥运会也没有遭到抵制，但也是政治色彩颇为浓厚的一届奥运会。筹备工作因为西方对俄反同性恋法以及该国人权纪录和其他问题的指责而蒙上阴影。时任美国总统奥巴马、德国联邦总统高克和不少欧洲主要国家首脑都缺席此次冬奥会。

历史上的抵制奥运会行动 外交抵制：2022年北京冬奥会 2021年12月6日美国宣布，鉴于人权问题，将对北京冬奥会实行外交抵制。拜登政府将不派任何外交或官方代表参加北京2022年冬奥会和残奥会。但运动员参加比赛不受影响。新西兰与澳大利亚也跟着宣布将不派外交官出席北京冬奥。澳大利亚强调决定与中国人权问题与双边紧张关系有关，但新西兰则强调其决定与美国无关。德国总统施泰因迈尔将不会出席冬奥会，但他的一名发言人接受媒体采访时强调：“美国宣布其决定之前总统就没有计划前往。”



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