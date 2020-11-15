评论：用自贸协议束缚中国

（德国之声中文网）如何能让中国遵循全球自由贸易秩序？特朗普政府采取了对某些中企实施制裁、投资禁令和惩罚性关税的手段，并且主张与中国经济 "脱钩"。

而亚洲则采取了完全相反的做法，成立了全球最大的自贸区，RCEP覆盖了22亿人口、占全球GDP的近30%的。让中国循规蹈矩，这一种方法显然有希望比前者更为有效。

德国之声驻东京记者Martin Fritz

美国不愿这么快就把超级大国的地位拱手让人。特朗普的反华政策也反映了美国精英阶层的共识，即，尽可能长时间地维持自己的霸主地位。不过，中国的崛起已无法阻止。最新的经济增长目标，到2035年中国实现经济总量翻一番，完全是有可能的。中国将因此取代美国成为经济大国。

合作而不是对抗

与美国不同，中国的亚洲邻国已经接受了这个近在眼前的权力变化。他们考虑的是长远的利益，冷战并不是一个现实的选择。他们选择了用合作来束缚中国。抱着这样的想法，美国的盟友日本、韩国、澳大利亚和新西兰都签署了这个全球最大的贸易协定。

通过加入RCEP，他们可以从中国日益增长的经济中获益，也能够避免几十年后沦为北京附庸的命运。尤其是韩国和日本，一方面与中国保持密集的经济关系，另一方面又与中国保持政治距离这方面经验丰富。

他们意识到，中国两次激活世界经济：2008/2009年全球金融危机后的巨额投资计划，以及全球陷入新冠危机之下快速的经济复苏。与其孤立北京，不如和中国保持对话的窗口，让事情向着符合他们利益的方向发展。

亚洲，世界经济的中心

亚洲国家再次展现了他们的战略思维能力和政治远见。由于中产阶级的迅速壮大，未来几十年内，亚洲将会推动全球经济的发展，成为以中国为中心的单一贸易区，就像如今的德国与欧洲、美国与北美一样。西方国家必须为此做好准备。

奥巴马在其8年的总统任期内曾推出了重返亚洲的战略，他当时的副总统，未来的美国总统拜登应该回到这个轨道，选择与中国合作。中国的亚洲邻国也通过签署RCEP表明了他们希望美国改变战略的愿望。这可以说是中国的胜利--也可以称为政治现实主义。



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