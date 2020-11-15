评论：用自贸协议束缚中国

德国之声评论员Martin Fritz认为，亚洲国家通过签署世界上最大自由贸易协议展示了他们的战略思维能力和政治远见，同时也凸显出，中国的崛起不能靠对抗的手段来阻止。
（德国之声中文网）如何能让中国遵循全球自由贸易秩序？特朗普政府采取了对某些中企实施制裁、投资禁令和惩罚性关税的手段，并且主张与中国经济 "脱钩"。
而亚洲则采取了完全相反的做法，成立了全球最大的自贸区，RCEP覆盖了22亿人口、占全球GDP的近30%的。让中国循规蹈矩，这一种方法显然有希望比前者更为有效。
美国不愿这么快就把超级大国的地位拱手让人。特朗普的反华政策也反映了美国精英阶层的共识，即，尽可能长时间地维持自己的霸主地位。不过，中国的崛起已无法阻止。最新的经济增长目标，到2035年中国实现经济总量翻一番，完全是有可能的。中国将因此取代美国成为经济大国。
与美国不同，中国的亚洲邻国已经接受了这个近在眼前的权力变化。他们考虑的是长远的利益，冷战并不是一个现实的选择。他们选择了用合作来束缚中国。抱着这样的想法，美国的盟友日本、韩国、澳大利亚和新西兰都签署了这个全球最大的贸易协定。
通过加入RCEP，他们可以从中国日益增长的经济中获益，也能够避免几十年后沦为北京附庸的命运。尤其是韩国和日本，一方面与中国保持密集的经济关系，另一方面又与中国保持政治距离这方面经验丰富。
他们意识到，中国两次激活世界经济：2008/2009年全球金融危机后的巨额投资计划，以及全球陷入新冠危机之下快速的经济复苏。与其孤立北京，不如和中国保持对话的窗口，让事情向着符合他们利益的方向发展。
亚洲，世界经济的中心
亚洲国家再次展现了他们的战略思维能力和政治远见。由于中产阶级的迅速壮大，未来几十年内，亚洲将会推动全球经济的发展，成为以中国为中心的单一贸易区，就像如今的德国与欧洲、美国与北美一样。西方国家必须为此做好准备。
奥巴马在其8年的总统任期内曾推出了重返亚洲的战略，他当时的副总统，未来的美国总统拜登应该回到这个轨道，选择与中国合作。中国的亚洲邻国也通过签署RCEP表明了他们希望美国改变战略的愿望。这可以说是中国的胜利--也可以称为政治现实主义。
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