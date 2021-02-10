 评论：用比特币买特斯拉?没人会这么做 | 经济纵横 | DW | 15.02.2021

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经济纵横

评论：用比特币买特斯拉?没人会这么做

电动车厂商特斯拉购入了一大笔比特币，猛烈推高了比特币的币值，全世界的比特币拥趸们都为之欢欣雀跃。但是，德国之声记者Pladson认为，此类炒作现象恰恰说明比特币依然只能作为投资对象。

Symbolbild I TESLA und Bitcoin

(德国之声中文网)去年秋天以来，加密货币比特币的币值一直在飙升，接连创下历史新高。许多拥趸以及一些加密货币专家都断言，加密货币已经迈入了新时代。在连续多年的低迷后，这种货币一时间风光无限、前途大好。就在10月，支付平台PayPal宣布，今后将支持比特币支付。许多人都据此认为，比特币将实现持久的稳定，已经获得了金融机构的支持，成为被广为接纳的货币。

那么，特斯拉宣布购入一大笔比特币，直接导致比特币的币值飙升15%，又说明了什么呢？一星期前，特斯拉老板、亿万富翁马斯克(Elon Musk)宣布动用特斯拉公司约10%的现金储备(15亿美元)投资比特币，还表示消费者今后能够直接用比特币购买特斯拉电动汽车。

坎坷前路

这是比特币历史上最大的一笔由企业发起的投资。这自然燃起了比特币拥趸的希望。但是，这也同样揭示了比特币试图摆脱嬉皮士投资工具形象、成为平淡普通货币的坎坷前路。

马斯克对加密货币感兴趣，这并非什么秘密。在推特上，他经常发表和比特币相关的内容。在加密货币圈内，马斯克也备受推崇。而更重要的问题则是：当前企业运转并不良好的特斯拉，为什么要在这个时候投资比特币? 目前，特斯拉的电动车生产依然赶不上需求，客户订购的车辆往往要花费好几个月时间才能交付。工人抱怨工资太低、工作环境恶劣，这些问题也没见解决。为什么不把15亿美元投入到这些环节中呢？

一个可能的原因是：特斯拉购入比特币并不是为了投资本身，而是为了强化自身核心品牌。

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宇宙网红马斯克

马斯克的算计

特斯拉及其创始人马斯克热衷于最新潮的科技，这一名声早已远扬。投资比特币的最新决策，则是一个相当精明的举措：它能够促使本来就赞赏马斯克的人去购买特斯拉电动车；与此同时，比特币的拥趸们则能再次走到聚光灯下。马斯克也许认为，现在是将拥趸的好感转化为资本的好时机。接受比特币付款，将进一步抬升特斯拉未来企业之形象，会吸引一些自认为远见卓识者前来购车：他们会因为使用未来货币购买未来汽车而欣喜万分。

但是，从投资角度而言，马斯克也清楚知道加密货币的敏感性。他知道，一旦特斯拉宣布可以用比特币购车，币值很有可能就会飙升。现在，特斯拉投资15亿美元购入比特币，币值应声上涨15%，这意味着特斯拉靠这笔买卖就赚了2亿多美元。

通货紧缩风险

特斯拉引发的比特币升值固然激动人心，但是我们也看到了比特币币值的巨大波动性。对于想要成为支付工具的比特币而言，这并非是福音。
币值走高虽然能让作为投资对象的比特币更受欢迎，但是对于作为支付工具的比特币而言，这却是一个阻碍：币值走高意味着通货紧缩。路透社就报道了一名比特币拥趸后悔在2016年就动用比特币购买了特斯拉：当时，他斥资13万美元购入比特币，然后通过“支付网关”服务将这笔比特币用于购买特斯拉电动车。要是他当年没有用这些比特币购买特斯拉电动车，如今将会坐拥1400万美元的资产！当年用比特币付款固然十分“新潮”，但是这名拥趸承认，在巨大的资产落差前，这种“新潮感”只能聊表安慰。

Kommentarbild Kristie Pladson

本文作者Kristie Pladson

仍然不是实用货币

假如有一种魔法能让比特币一夜之间成为全世界的最主要货币，我们将立刻遭遇严重的通货紧缩。民众会纷纷囤积比特币，不愿用它们去购买商品。这将造成物价下跌。
目前，比特币是一种不错的投资对象，以至于它不适合成为一种实用货币。吊诡之处在于：特斯拉的举动，至少在短期层面上加剧了这种现象。

特斯拉允许用比特币购车，这能够加强人们对加密货币的信任度。其他企业也会跟进。就算他们不斥资投资比特币，也会因为担心营业额下滑而接受比特币支付。

随着越来越多的机构加入到比特币热潮中，我们可以确信，比特币还会继续升值。但是，鉴于大家都坚信“其他人都会用比特币支付”，因此到头来没有人真会用比特币付款。

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  • Bitcoin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    带你回顾比特币的前世今生

    创造新货币的好时机

    2009年问世的比特币，是世界上第一个分散性的数字货币。在金融危机爆发后的不确定性中，它迅速获得了成长的动力。比特币的设计理念让它和黄金一样稀有，最多只能有2100万枚。刚开始的时候，它只是一美分的几分之一。然而到了2011年2月，比特币已经基本和美金同值，随后更是飞了起来。

  • Tesla CEO Elon Musk (Reuters/AAP/B. Macmahon)

    带你回顾比特币的前世今生

    匿名的创始人

    Satoshi Nakamoto(中本聪)这个名字是比特币的代名词。据说这位身份不明的IT专家发明了比特币。虽然有说法表示他是一名30岁左右的日本人，但人们普遍认为，几位计算机科学家搭建了这个数字货币背后的技术平台。还有一种阴谋论甚至认为特斯拉的首席执行官马斯克是比特币真正的发明人，他已经予以否认。

  • Bitcoin sign (DW/M. Sevcenko)

    带你回顾比特币的前世今生

    看不到的硬币

    与打印在纸上的欧元美元不同，比特币存在于全球的计算机网络中。由于这个系统不是由银行来提供验证服务的，所以没有交易费用。人们可以购买的最小单位是一“中本聪”——等于一比特币的百万分之一。购买可以匿名，甚至在数字货币的ATM机上进行。购买的比特币会被存在数字钱包里。

  • Bitcoin Mine (Getty Images/AFP/M. Zmeyev)

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    复杂的谜题

    为了确保不让太多的比特币进入流通，设计者创建了一个被称为挖掘的过程。也就是通过复杂的数学运算来限制交易量。现在，这些运算难度已经复杂到必须用大型计算机来破解。挖掘比特币的用电量巨大也是让人担忧的地方。

  • Islamic State fighters in Syria (picture-alliance/Zuma Press/M. Dairieh)

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    比特币财富合法吗？

    由于其匿名的性质，比特币的成功背后很有可能是犯罪组织的推动，包括洗钱和购买非法商品。该货币网同时也是网络犯罪分子的袭击目标。最近，朝鲜黑客的袭击导致一家韩国数字货币交易所破产。报告显示，恐怖组织“伊斯克兰国”在购买武器时也会使用比特币。

  • Ethereum digital currency (picture-alliance/NurPhoto/J. Arriens)

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    比特币领先 其它人跟随

    比特币是世界上最有价值的加密货币。它的成功招来了很多效仿者。其中大型数字现金的发币方包括以太坊、Zcash、比特币现金、Ripple和Litecoin。截止至2017年11月，这类货币的总数量已经达到1324种。其中数百种货币经历了发币失败的过程。如今监管机构正在加强对数字货币市场的规范和审查。

  • Bitcoin on a motherboard (Reuters/D. Ruvic)

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    眼看着飙涨

    对于比特币来说，2017年是不平凡的一年。1月时它的价值就已经接近1000美元。12个月后，一个比特币的价格飙升至19784美金。尽管存在许多怀疑，但这个货币开始引起机构投资者的浓厚兴趣。已经有两家交易所开展了比特币交易业务，允许投资者对这个波动性令人难以致信的加密货币进行投资。

  • Joseph E. Stiglitz Professor Columbia University (World Economic Forum/Benedikt von Loebell)

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    到处都是警告

    从各国央行到有一定威望的投资者，几乎整个金融体系都就比特币催生的大规模泡沫发出过警告。他们认为这只会让数字货币的持有者陷入灾难。其中包括获得过诺贝尔奖的经济学家斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）。他曾表示“比特币应该被取缔”。摩根大通（JPMorgan Chase）首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）将购买这个数字货币的人形容为“愚蠢”。

  • Bitcoin logo (Imago/imagebroker/M. Weber)

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    未来如何？

    就在2017年圣诞节之前，比特币经历了戏剧性的起伏。先是突破了20000美金的大关，然后又在5天内缩水三分之一。在新年期间经历了大起大落，贬值一半多后走势才趋于平稳。如果华尔街也推出比特币交易业务，我们会经历更加刺激的过山车之旅吗？

    作者: Nik Martin


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