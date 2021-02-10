评论：用比特币买特斯拉?没人会这么做

(德国之声中文网)去年秋天以来，加密货币比特币的币值一直在飙升，接连创下历史新高。许多拥趸以及一些加密货币专家都断言，加密货币已经迈入了新时代。在连续多年的低迷后，这种货币一时间风光无限、前途大好。就在10月，支付平台PayPal宣布，今后将支持比特币支付。许多人都据此认为，比特币将实现持久的稳定，已经获得了金融机构的支持，成为被广为接纳的货币。

那么，特斯拉宣布购入一大笔比特币，直接导致比特币的币值飙升15%，又说明了什么呢？一星期前，特斯拉老板、亿万富翁马斯克(Elon Musk)宣布动用特斯拉公司约10%的现金储备(15亿美元)投资比特币，还表示消费者今后能够直接用比特币购买特斯拉电动汽车。

坎坷前路

这是比特币历史上最大的一笔由企业发起的投资。这自然燃起了比特币拥趸的希望。但是，这也同样揭示了比特币试图摆脱嬉皮士投资工具形象、成为平淡普通货币的坎坷前路。

马斯克对加密货币感兴趣，这并非什么秘密。在推特上，他经常发表和比特币相关的内容。在加密货币圈内，马斯克也备受推崇。而更重要的问题则是：当前企业运转并不良好的特斯拉，为什么要在这个时候投资比特币? 目前，特斯拉的电动车生产依然赶不上需求，客户订购的车辆往往要花费好几个月时间才能交付。工人抱怨工资太低、工作环境恶劣，这些问题也没见解决。为什么不把15亿美元投入到这些环节中呢？

一个可能的原因是：特斯拉购入比特币并不是为了投资本身，而是为了强化自身核心品牌。

马斯克的算计

特斯拉及其创始人马斯克热衷于最新潮的科技，这一名声早已远扬。投资比特币的最新决策，则是一个相当精明的举措：它能够促使本来就赞赏马斯克的人去购买特斯拉电动车；与此同时，比特币的拥趸们则能再次走到聚光灯下。马斯克也许认为，现在是将拥趸的好感转化为资本的好时机。接受比特币付款，将进一步抬升特斯拉未来企业之形象，会吸引一些自认为远见卓识者前来购车：他们会因为使用未来货币购买未来汽车而欣喜万分。

但是，从投资角度而言，马斯克也清楚知道加密货币的敏感性。他知道，一旦特斯拉宣布可以用比特币购车，币值很有可能就会飙升。现在，特斯拉投资15亿美元购入比特币，币值应声上涨15%，这意味着特斯拉靠这笔买卖就赚了2亿多美元。

通货紧缩风险

特斯拉引发的比特币升值固然激动人心，但是我们也看到了比特币币值的巨大波动性。对于想要成为支付工具的比特币而言，这并非是福音。

币值走高虽然能让作为投资对象的比特币更受欢迎，但是对于作为支付工具的比特币而言，这却是一个阻碍：币值走高意味着通货紧缩。路透社就报道了一名比特币拥趸后悔在2016年就动用比特币购买了特斯拉：当时，他斥资13万美元购入比特币，然后通过“支付网关”服务将这笔比特币用于购买特斯拉电动车。要是他当年没有用这些比特币购买特斯拉电动车，如今将会坐拥1400万美元的资产！当年用比特币付款固然十分“新潮”，但是这名拥趸承认，在巨大的资产落差前，这种“新潮感”只能聊表安慰。

本文作者Kristie Pladson

仍然不是实用货币

假如有一种魔法能让比特币一夜之间成为全世界的最主要货币，我们将立刻遭遇严重的通货紧缩。民众会纷纷囤积比特币，不愿用它们去购买商品。这将造成物价下跌。

目前，比特币是一种不错的投资对象，以至于它不适合成为一种实用货币。吊诡之处在于：特斯拉的举动，至少在短期层面上加剧了这种现象。

特斯拉允许用比特币购车，这能够加强人们对加密货币的信任度。其他企业也会跟进。就算他们不斥资投资比特币，也会因为担心营业额下滑而接受比特币支付。

随着越来越多的机构加入到比特币热潮中，我们可以确信，比特币还会继续升值。但是，鉴于大家都坚信“其他人都会用比特币支付”，因此到头来没有人真会用比特币付款。

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。