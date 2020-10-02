评论：现实的反击——特朗普新冠检测呈阳性

（德国之声中文网）现在也轮到他自己了。几个月来，特朗普一直淡化新冠病毒的危险性，嘲笑那些试图用口罩保护自己的人，称这种潜在的致命疾病是民主党的骗局，并称情况根本没有像所说的那样糟糕。

虽然阳性诊断结果刚刚公布，之后的情况还难以预测，虽然还不清楚这位74岁的美国总统病情是否严重以及有多么严重，但是在选举即将到来之际，其政治影响力显而易见：这是灾难性的。

不顾及后果

特朗普罔顾事实，没有为保护国民免受新冠病毒的感染而制定一个统一的国家计划，而是让各州州长独自处理疫情，导致20多万美国人死亡。现在他想方设法试图转移人们对自己这些失误的注意力，然而一切都为时已晚。

德国之声驻华盛顿记者Ines Pohl

现实粉碎了总统的谎言。他和他的工作人员将不能再自圆其说。他们曾把一些城市的暴力骚乱描绘成比每天有1000名美国人死于病毒更为危险的事情。

特朗普竭尽全力、不计代价地试图在选举之前让经济重回正轨。然而这个计划也随着他的诊断结果的公布而落空。如今就连白宫最强大的人物甚至也被病毒擒获，因此那些无视新冠病毒的最高层人物，现在不得不承认病毒具有很强的传染性。10月2日，国家距离特朗普朝思暮想的正常化比以往任何时候都更加遥远。

恶语中伤和阴谋论

当人们获悉他被感染的消息之后，立即掀起了一股对总统恶语中伤的攻击浪潮。甚至有阴谋论说，这一切都是出于特朗普的编造，以转移人们对其糟糕民调结果的注意力。

所有这些他都可以应付，因为总统已经习惯于"另类事实"。但是，他不能让其公牛般勇猛的自我形象受到损失。否则，他便所剩无几。

拜登的形象不再是年迈，而是沉稳谨慎

在第一次电视辩论后，特朗普支持者的主要论点是，特朗普比他的挑战者更精力充沛，因此更适合担任美国总统这个耗费精力的职务。但如果乔·拜登在辩论中没有被病毒感染，这种观点至少在未来几周内就不再显得那么重要。人们关注拜登的焦点将不再是他的年龄弱点，而是他遇事沉稳谨慎的老年智慧。

身体虚弱的特朗普总统难有更多的作为，更不可能制定出抗击这种危险传染病的正确计划。出于礼貌，我们祝愿特朗普和他的夫人梅拉尼娅在未来的日子里一切顺利。



德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。